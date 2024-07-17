Gameloft выпустила Asphalt Legends Unite — новые гонки на Android, которые меняют Asphalt 9 до неузнаваемости

Вот уже почти 20 лет серия игр Asphalt от французского издателя Gameloft воспринимается сообществом мобильных геймеров как аналог Need for Speed для iOS и Android. Последняя игра основной серии вышла в 2018 году, и тогда Asphalt 9 произвел настоящий фурор. Со временем интерес к проекту поугас, но 17 июля 2024 года «девятка» претерпела серьезные изменения. Она попросту исчезла, и вместо нее появилась новая игра Asphalt Legends Unite. А это еще что такое?

Что такое Asphalt Unite

Asphalt Legends Unite — это самое большое обновление Asphalt 9, меняющее подход разработчиков к неймингу игр серии. Вместо выпуска отдельной десятой версии команда Gameloft решила кардинально видоизменить «девятку». Поэтому на главном экране смартфонов миллионов игроков вместо Asphalt 9 появился Asphalt Unite.

Если вы уже играли в Asphalt 9, то после обновления не потеряете прогресс. За вами останутся все собранные автомобили, монеты и жетоны. Но при этом игра будет выглядеть совершенно иначе. Как именно — сейчас расскажем.

Как скачать Asphalt Unite на Android в России

Но прежде необходимо скачать Asphalt Unite на Андроид. Если на вашем смартфоне уже установлена «девятка», достаточно просто обновиться до последней версии:

Откройте страницу Asphalt Unite в Google Play. Нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь загрузки и установки апдейта.

Скачать Asphalt Unite

Если вы в свое время удалили Asphalt 9, но ранее игра была привязана к аккаунту Google, вам также без труда удастся обновиться до Asphalt Unite. Другое дело, если вы используете другую учетную запись или вовсе не играли в Asphalt.

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В 2022 году издатель Gameloft заблокировал распространение своих игр на территории России и Беларуси, а потому в Google Plаy Asphalt Unite может просто не отобразиться. Если вы столкнулись с подобной проблемой, выйти из нее получится тремя способами:

При выборе последнего варианта обязательно познакомьтесь с нашими инструкциями, как установить игру без Google Play, и чем открыть XAPK на Android. Там вы найдете ответы на все интересующие вопросы.

Что нового в Asphalt Unite

Первое, что заметят геймеры, ранее игравшие в Asphalt 9, — новое меню. Поменялось расположение некоторых пунктов и, само собой, изменилась графика: появились новые иконки и анимации.

Вот главное, что нужно знать:

вкладка «Домой» представляет собой главный экран, через который осуществляется доступ к ачивкам, гаражу и профилю;

через вкладку «Пропуск Unite» осуществляется доступ к наградам сезона;

вкладка «Ежедневные события» осталась без изменений, если вынести за скобки новое оформление;

вкладка «Специальные события» пополнилась режимом «Show Room», для которого ранее был предусмотрен отдельный раздел;

«Карьера» стоит на прежнем месте;

главные изменения коснулись вкладки «Сетевая игра», где появились новые режимы.

Сетевая игра Asphalt Unite — главное новшество. Для обычных серий продолжительностью 7 и 14 дней сделали серьезный апгрейд наград, попутно видоизменив оформление.

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Также в сетевой игре появился режим Team Pursuit. Здесь вам предстоит выступить в роли нарушителя спокойствия или полицейского, попав в одну из двух команд, состоящих из трех игроков. Задача гонщиков — удрать от копов, задача полицейских — догнать и обезвредить преступников.

Кроме того, разработчики добавили приватную комнату. Она позволяет создать сетевую гонку, участие в которой примут ваши друзья. То есть впервые в серии игр Asphalt появилась возможность играть с реальными друзьями, а не только с партнерами по клубу.

Кстати, о клубах в Asphalt Unite. Игра лишилась удобной боковой вкладки, и теперь для доступа к своей команде нужно нажать на иконку с количеством игроков онлайн, а затем — открыть вкладку «Клуб».

Помимо нового оформления меню в Asphalt Unite на Android сделали серьезный апгрейд графики в самих гонках. Заезды теперь сопровождаются более динамичными эффектами, а еще серьезно обновилось освещение: в частности, свет от фар теперь падает на окружающие объекты, что добавляет визуальной реалистичности.

Из других изменений Asphalt Unite важно отметить добавление новых треков в плейлист игры, а также новую трассу Сингапур. Именно на ней лучше всего оценивать возможности графики Asphalt Legends Unite.

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Стоит ли играть в Asphalt Legends Unite

Игра Asphalt Legends Unite, безусловно, является глотком свежего воздуха после 6-летнего застоя Asphalt 9. Она возвращает внимание к серии со стороны тех, кто успел забросить «асфальт», а также привлекает новых игроков. Оформление стало более красочным, анимации более плавными, а режимы — более интересными.

Вместе с тем апгрейд графической составляющей сказывается на производительности в игре. Новые эффекты потребляют больше ресурсов, из-за чего в настоящий момент даже на довольно мощных устройствах, как мой Xiaomi 12T Pro с чипом Snapdragon 8+ Gen 1, заметны серьезные просадки частоты кадров, которых не было в Asphalt 9, а также ощущается сильный нагрев корпуса. Очевидно, требуется оптимизация Asphalt Legends Unite.

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Смогут ли о ней позаботиться разработчики игры — большой вопрос. Создатели российской CarX Street за полтора года существования своего проекта в открытом доступе так и не сумели обуздать графический движок, из-за чего даже на актуальных флагманах невозможно добиться стабильной частоты кадров, а нагрев корпуса превращает абсолютно каждый смартфон в печку. Придется надеяться на лучшее или покупать новое устройство, поскольку современные игры на Android стали чрезвычайно требовательными к железу.