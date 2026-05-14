На нашем сайте уже есть инструкция, как играть в ГТА 5 на Android. Пока предвкушаем новую часть, многие коротают время именно так. Но ждать осталось недолго: игра ГТА 6 анонсирована на 2026 год. Это одна из самых ожидаемых игр в истории, и в этом материале я собрал все, что известно на сегодня. Начну с самого интересного, а дату выхода и цену приберегу на конец — там тоже будет о чем поговорить.

Почему так долго делают ГТА 6

Разработка ГТА 6 стала одной из самых затянутых в истории игровой индустрии. С момента выхода GTA V прошло больше десяти лет. За это время игроки успели закончить учебу, сменить работу и несколько раз обновить железо.

Все шло относительно спокойно до 2022 года, когда произошел один из крупнейших сливов в истории игровой индустрии. В сеть утекли ранние ролики геймплея, тестовые материалы и внутренние данные Rockstar. Слив ГТА 6 оказался масштабным настолько, что студия была вынуждена пересмотреть все внутренние протоколы безопасности и систему доступов. Позже проблемы добрались до маркетинга: первый трейлер Rockstar опубликовала раньше запланированного срока (снова из-за утечки).

После всего этого студия приняла решение не торопиться. Индустрия хорошо усвоила урок Cyberpunk 2077: хайп легко продает игру на старте, но плохой релиз будет преследовать ее годами. Rockstar, судя по всему, предпочла сделать правильно, чем сделать быстро.

Сюжет новой игры ГТА 6

Сюжет ГТА 6 — это история Джейсона Дюваля и Люсии Каминос. Они оказываются втянуты в криминальный заговор, простирающийся на весь штат Леонида, после того как попытка заработать легкие деньги пошла не по плану.

Люсия Каминос — первая женщина-протагонист в основной серии Grand Theft Auto. Это само по себе событие: серия всегда строилась вокруг мужских главных героев. Формат двух персонажей уже знаком по ГТА 5, но там Rockstar играла на контрасте трех разных судеб. Здесь акцент другой: отношения, доверие и попытка выжить вдвоем в мире, который постепенно выходит из-под контроля.

В этом легко увидеть современную вариацию истории Бонни и Клайда. Но с поправкой на стиль Rockstar: скорее всего, это будет не романтическая криминальная сказка, а грязная, шумная и сатирическая история о людях, которые пытаются вырваться наверх, но все глубже увязают в хаосе штата Леонида.

Новая карта ГТА 6

Карта ГТА 6 — это Вайс-Сити и штат Леонида(игровая версия Флориды). Судя по опубликованным материалам, мир будет гораздо шире одного города. В трейлерах уже фигурируют несколько зон с принципиально разным характером:

Vice City: неон, деньги, пляжи и показная роскошь, знакомая атмосфера для тех, кто помнит оригинальную Vice City;

Leonida Keys: острова, вода, лодки и контрабандный дух;

Grassrivers: болота, глубинка, местная экзотика;

Port Gellhorn: промышленная и портовая часть штата;

Mount Kalaga National Park: природа, дороги, леса и бездорожье.

Это принципиально больше, чем один город. Если сравнивать с ГТА 5, где Лос-Сантос был хорош, но все-таки ограничен, Rockstar явно целится в нечто сопоставимое с картой Red Dead Redemption 2 по разнообразию биомов и впечатлений.

Системные требования ГТА 6

Системные требования ГТА 6 на ПК официально не опубликованы, и это объясняется просто: ГТА 6 на ПК официально не анонсирована. На старте игра выходит только на PS5 и Xbox Series X|S. Владельцам компьютеров снова придется ждать, как это уже было с GTA V, которая вышла на ПК через полтора года после консольного релиза.

Требования ГТА 6 для консолей тоже пока не раскрывались: игра разрабатывается под PS5 и Xbox Series X|S, так что минимальной планкой по умолчанию является железо этих платформ. Движок RAGE 9, на котором работает игра, обещает значительный скачок по качеству картинки и поведению мира — это потребует серьезных ресурсов.

Если вопрос «потянет ли ГТА 6» актуален, пока можно ориентироваться на то, что любая современная мощная консоль или ПК с GPU уровня RTX 4070 и выше теоретически должны справиться. Но официальных цифр ждите ближе к ПК-релизу — вероятно, не раньше 2027-2028 года.

Вопрос о ГТА 6 на телефон задают удивительно часто. Мобильной версии нет и в ближайшие годы не предвидится: игра работает на движке нового поколения и требует консольного железа.

Когда выйдет ГТА 6 в России

Дата выхода ГТА 6 — 19 ноября 2026 года. Релиз состоится одновременно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это уже третья официальная дата: игру переносили дважды, прежде чем Rockstar остановилась на ноябре 2026 года. Дата выхода ГТА 6 в России формально та же — 19 ноября 2026 года. Но здесь важно понимать контекст. Rockstar и Take-Two Interactive не работают с российским рынком напрямую. Предзаказ ГТА 6, по данным утечки из партнерской программы Best Buy, должен стартовать 18 мая 2026 года — но это касается западных магазинов.

ГТА 6 на ПС5 в России можно будет купить через PlayStation Store с иностранного аккаунта или приобрести физический диск через параллельный импорт. Оба способа рабочие — аналогично тому, как покупали другие крупные релизы последних лет.

Сколько будет стоить ГТА 6

Официальной цены ГТА 6 Rockstar пока не называла. Это само по себе говорит о том, что цифра будет неожиданной. Аналитики называют диапазон от $70 до $100 и выше, а Bank of America в своем отчете прямо призвал поставить на новую Grand Theft Auto не меньше $80 (~ 6 000 ₽). Именно ГТА 6 может стать игрой, которая сдвинет ценовую планку для всего рынка AAA-релизов: после того как несколько крупных издателей подняли цены до $70, следующий шаг напрашивается.

Цена ГТА 6 в России при покупке через иностранный аккаунт PlayStation Store будет зависеть от курса валют на момент релиза. Ориентировочно — от 7 000 до 10 000 рублей и выше в зависимости от региона аккаунта и итоговой цены в долларах.

Как купить ГТА 6 в России

Купить ГТА 6 в России можно несколькими способами, несмотря на то что официальных продаж через российские магазины не будет.

Цифровая версия через PSN или Xbox:

Создайте аккаунт PlayStation Network или Xbox в регионе, где игра доступна (например, Казахстан, Турция, Аргентина). Пополните баланс через сервисы пополнения иностранных аккаунтов (они работают через российские карты). Оформите предзаказ ГТА 6 или купите игру в день релиза. Скачайте игру: она будет доступна для вашей консоли независимо от региона аккаунта.

Физический диск через параллельный импорт:

Дождитесь появления дисков в российских магазинах параллельного импорта — обычно это происходит в течение нескольких недель после релиза;

цена будет выше цифровой версии из-за логистики, но зато не нужно разбираться с иностранным аккаунтом.

Скачать ГТА 6 через пиратские источники технически будет возможно, но с учетом того, что онлайн-режим будет ключевой частью игры, такая версия лишит вас значительной части контента.