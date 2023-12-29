Лучшие игры для телевизора Android TV, в которые можно поиграть на новогодних праздниках

Приближаются новогодние выходные, когда у многих будет не только куча свободного времени, но и отсутствие идей, как потратить его с пользой. Можно, конечно, с комфортом расположиться на диване, смотреть любимые шоу или спать, но лучше — вооружиться геймпадом и поиграть на телевизоре! Для этого вам не понадобится даже игровая консоль, а управлять можно либо пультом, либо при помощи беспроводной клавиатуры. Готовы? Тогда мы начинаем: в этой подборке вас ждут разные игры для Смарт-телевизора, с которыми не будет скучно.

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Zombie Age — стрелялка для Андроид ТВ

Далеко не у всех из нас мощные Смарт-телевизоры: некоторые имеют всего 1 Гб оперативки и мало встроенной памяти, поэтому я настоятельно рекомендую боковой скролл-шутер Zombie Age 2, в котором, как несложно догадаться, нужно убивать мертвецов. В самом начале вам объясняют механику и управление, после чего вы стартуете с битой и пистолетом.

Ну, а со временем разблокируете новое оружие в игре, параллельно с чем будет усложняться и само прохождение. Надоест — можете попробовать другие части, которые есть в Гугл Плей. Это очень интересная стрелялка для телевизора, от которой невозможно оторваться, но для максимального комфорта рекомендую подключить геймпад и наушники, чтобы не мешать своим близким.

Геймпад для телевизора

Охота на зомби

Red Ball 4 — игра для Смарт ТВ с пультом

Попробуйте Red Ball 4 — отличный тайм-киллер для Андроид с простенькой графикой. Вам всего лишь нужно управлять красным шариком, преодолевая препятствия и собирая звездочки. Игра есть в Google Play для Android TV, а значит, ее достаточно найти прямо в каталоге приложений. Она расходует минимум ресурсов, поэтому система не зависнет.

Все, что нужно — управлять красным шариком, преодолевать препятствия и собирать различные бонусы. Делать это вы сможете кнопками навигации на комплектном пульте. Игра для телевизора бесконечная, поэтому от нее невероятно сложно оторваться — то, что нужно для полного расслабления головы на выходных.

Red Ball для Android TV

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Fast Like a Fox — красивая игра для Android TV

Давно не заглядывали в Гугл Плей на смартфоне? А зря: в топе игр давно обосновался раннер с красивой графикой и незамысловатым сюжетом — Fast Like a Fox. Вам нужно управлять лисой, собирая монеты и бонусы, расположенные на разной высоте. В процессе нужно преодолевать препятствия и совладать с управлением, чтобы вовремя замедлиться.

Это нужно для специального бонуса в виде алмаза в конце уровня — пройти нужно прямо через него. Fast Like a Fox — игра на ловкость и сообразительность, но в то же время, она не сильно напрягает как головоломки. Обратите внимание на необычную графику — такую редко встретишь в современных играх.

Ходилка для телевизора

Beach Buggy Racing — гонки для Андроид

Конечно же, наша подборка не может обойтись без гонок — рекомендую скачать игру на телевизор или приставку Beach Buggy Racing. Здесь все, как вы любите: нужно лишь умело управлять пляжным багги и обгонять соперников. Скажем сразу — сделать это не так-то просто. В самом начале вам дается стоковый автомобиль, который со временем можно прокачивать и делать мощнее.

В процессе нужно собирать бонусы — их можно использовать для ускорения, увеличения скорости, ракеты и бомбы, а также щит для защиты от их пуска со стороны врагов. Как и все другие игры для Андроид ТВ из подборки, эта дико затягивает. Управление максимально простое в отличие от консольных игр, а картинка плавная даже на слабых устройствах — геймплей не подвисает даже на старых Андроид-приставках.

Гонки для телевизора

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Mars — ходилка для Андроид

Многим нравятся игры-платформеры по типу «Марио». Если вы как раз относитесь к такой категории, то обязательно установите Mars: Mars на свой телевизор! Вам предстоит играть за инопланетян, которым нельзя соприкасаться с землей — нужно прыгать с одного батута на другой. Каждый уровень проходит в разных локациях, включая пустыни, подводный мир и тому подобное.

В игре представлено несколько персонажей, которых можно время от времени менять. Вот только управлять ими будет непросто за счет особенностей той или иной карты. На большом экране Mars: Mars выглядит фантастически круто, поэтому играть не надоест даже несмотря на довольно однообразные задания. Отдельного упоминания стоит озвучка в игре, но ею лучше наслаждаться, сидя в наушниках.

Mars для Android TV

Но если такие игры вам не по душе, вы всегда можете запустить консольную или от ПК при помощи VK Play прямо на своем телевизоре . Подписка в сервисе производится с карты российского банка, а все что вам нужно — это стабильное подключение к Интернету и надежный геймпад.