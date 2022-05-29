Лучшие игры, которые скоро появятся на Android

Мобильные игры в последние годы действительно стали популярными, и каждый месяц выпускается множество отличных новинок. Единственная проблема заключается в том, что в магазине Google Play все еще бардак, поэтому поиск новых игр для Android может стать настоящим кошмаром. Чтобы помочь, мы составили этот список из лучших игр, которые стоит ждать в ближайшее время. Совсем скоро их можно будет скачать и к этому надо быть готовым. Поэтому, запоминайте и готовьтесь скачивать, когда они выйдут.

Dauntless — ролевая игра для Android

Dauntless — это бесплатная ролевая игра, которая в настоящее время доступна для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработчик Phoenix Labs заявил, что мобильная версия игры в настоящее время находится на ранней стадии разработки, но не сообщил точных сроков ее выпуска. Фактически, в 2019 году разработка для мобильных устройств была временно отложена на второй план. Однако компания по-прежнему намерена выпустить Dauntless для мобильных устройств.

В Dauntless ваша задача — уничтожать монстров. Вы можете охотиться в одиночку или объединиться с тремя другими участниками. С каждым удачным действием вы получаете бонусы и можете тратить их на развитие. Как и версии для консолей и ПК, Dauntless для Android, скорее всего, будет бесплатной игрой, а для игрового процесса ей потребуется постоянное подключение к Интернету.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Plants vs. Zombies 3 — растения против зомби

Новая игра из серии Plants vs. Zombies выходит на Android. Она называется Plants vs. Zombies 3, и, в отличие от предыдущих игр, в нее можно играть в портретном режиме, чтобы сделать игру одной рукой более удобной для мобильных устройств.

Если вы почему-то никогда об этом не слышали, Plants vs. Zombies — это, по сути, игра в жанре экшн-стратегия, в которой вы сражаетесь зомби со своей армией растений, каждое из которых обладает уникальными атакующими или оборонительными способностями. PvZ 3 откажется от культовой 2D-графики в пользу полноценных 3D-моделей, но сохранит ту же общую эстетику.

Она будет бесплатной с микротранзакциями, но у нее нет официальной даты запуска, поэтому не ожидайте ее до конца 2022 или даже 2023 года.

👉Это наш Яндекс Дзен👈 Заходите, не стесняйтесь.

Valorant — шутер от первого лица

Популярный шутер Riot от первого лица Valorant произвел фурор, когда он был запущен на ПК в 2020 году, и на мероприятии, посвященном годовщине, компания объявила, что игра теперь выходит на мобильные устройства.

На данный момент деталей почти нет. Мы знаем, что в игре будут некоторые настройки, чтобы сделать ее более удобной для мобильных устройств. Но кросс-плей с ПК не будет. Что касается даты выпуска она пока неизвестна. Как и большинство крупных разработок она должна прости много этапов тестирования, первый из которых начнется в этом году.

Battlefield Mobile — крутая игра для Android

Серия Battlefield является основой в мире ААА-игр, но теперь она наконец-то впервые появится на Android. Информации по-прежнему мало, но вам, возможно ждать придется не так долго.

По большей части геймплей покажется поклонникам серии знакомым. Вы получите крупномасштабную карту, полную оружия, гаджетов, танков и других транспортных средств, и будете сражаться с вражеской командой. Доступны четыре класса: Штурмовик, Поддержка, Медик и Разведчик, каждый со своими преимуществами и недостатками.

Хотя игра официально указана как «ранняя альфа-версия», бета-тестирование игры для некоторых пользователей началось в еще ноябре 2021 года. Ждать финальную версию игры можно позже в этом году.

Path of Exile Mobile — старя игра с обновлениями

Path of Exile впервые была выпущена еще в 2013 году, но постоянные обновления и внимание со стороны разработчика сохраняли актуальность и популярность игры все эти годы. Теперь на подходе мобильная версия, и она должна быть очень неплохой адаптацией.

В официальном трейлере показано, что она разрабатывается собственными силами. Это должно означать, что основные элементы игрового процесса останутся нетронутыми. Тем не менее, есть причина, по которой разработчики полагаются на студии с большим опытом мобильной разработки. Ожидайте, что у PoE Mobile будет долгий и сложный период разработки, тем более, что Grinding Gear Games активно работает над Path of Exile 2.

На данный момент Path of Exile Mobile по-прежнему числится как «экспериментальная» игра, поэтому вполне возможно, что официальная дата релиза никогда не настанет. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, что бы узнать о ее выходе первым.