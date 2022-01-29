Лучшие игры, которые вышли за прошлый год

За последние несколько лет мобильный гейминг стал очень популярным. По различным оценкам два миллиарда человек играют в мобильные игры, что приносит бОльший доход, чем игры на консолях или ПК. В 2021 году мы увидели запуск огромного количества отличных игр. Подавляющее большинство из них были бесплатными, но были так же и те, за которые приходилось заплатить. Среди них были даже игры премиум-класса. Чтобы было проще понять, что интересного появилось за последний год, мы решили собрать все эти игры в одну подборку. Мы включили в нее не все новые издания, а лучшие из них, в которые и поиграть приятно, и посоветовать не стыдно.

Deemo — Reborn — лучшая ритм-игра

Deemo — Reborn — это ремейк одной из лучших приключенческих ритм-игр Rayark. Игроки перемещаются по игровому миру и находят подсказки, которые помогают в прохождении. Музыка хороша, механика на высоте — этого уже достаточно, чтобы считаться хорошей игрой. Издание Reborn добавляет дополнительную историю, новую механику и дополнительную музыку, так что поклонники старой игры все еще могут насладиться чем-то новым.

В игре более 60 песен. Есть внутриигровые покупки, которые позволяют расширить их количество. К счастью, покупки в приложении влияют именно на продолжение сюжета, а значит, не помешают получать удовольствие от игры и бесплатно.

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Garena Free Fire Max — игра, которая нравится Google

Garena Free Fire Max была одной из игр года, выбранных Google, и с этим сложно не согласиться. Это также одна из самых популярных новых игр 2021 года. Игра сделана в жанре королевской битвы и чем-то похожа на Fortnite и PUBG. Она начинается с 50 игроков, которые прыгают с парашютом на необитаемый остров и сражаются, пока не останется только один.

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Можно сказать, что это аналог игры 2017 года, поэтому поклонников у нее должно быть достаточно. Основные изменения по сравнению с предыдущей игрой включают улучшенную графику, более качественную анимацию и многое другое. Конечно, это означает, что она использует больше ресурсов и требует для игрового процесса более дорогой телефон.

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Knights of San Francisco — текстовая игра для Android

Knights of San Francisco — текстовая игра, действие которой происходит в Сан-Франциско в далеком будущем. В этом мире монстры и драконы реальны, и вам предстоит с ними справиться. Игра довольно короткая — примерно 90 минут. Тем не менее, для своего жанра она сделана очень хорошо.

Вы можете вести бой, нанося удары по отдельным частям противника, и каждое ваше действие имеет потенциальные последствия. Это действительно уникальная игра, в которую стоит поиграть, если вас не смущает то, что придется много читать.

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League of Legends: Wild Rift — League of Legends для Android

League of Legends: Wild Rift — мобильная версия League of Legends. Игра включает в себя возможность играть с друзьями и несколько игровых режимов. В приложении есть покупки, но они не позволят вам купить победу. Это просто дополнения, без которых можно обойтись.

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Больше всего жалоб в игре относятся к подбору соперников, но сложно сделать так, чтобы всех устраивали те, с кем они играют. В целом, довольно справедливо можно поставить игру, если не на первое место, то точно в эту подборку. Она заслужила свое место.

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Lost in Blue — игра про необмиаемый остров

В 2021 году Lost in Blue вышла в глобальном масштабе на мобильных устройствах. В ней игроки пытаются выжить на необитаемом острове после аварийной посадки. Со временем вы улучшаете своего персонажа, ищите ресурсы и заводите знакомства с другими игроками, чтобы помогать друг другу. Игра также включает в себя механику строительства, различные биомы для исследования и многое другое. Даже окружающая среда может стать враждебной из-за таких вещей, как вулканы.

Вам придется больше работать над ресурсами по мере продвижения в игре. Тем не менее, многие даже опытные мобильные геймеры не видели ничего подобного.

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PUBG: New State — новый PUBG

PUBG: New State была одной из самых ожидаемых игр 2021 года. Действие происходит через несколько десятилетий после событий первой игры. Тем не менее, суть в основном та же. Вы и 99 других игроков выходите на поле битвы и сражаетесь, пока не останется только один. Нововведения в этой игре включают в себя несколько новых боевых механик (например, уклонение), новые карты, улучшенную графику и некоторые другие вкусности.

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Новинка стала определенно лучше, если сравнивать ее с предыдущей мобильной игрой PUBG, но в ней еще есть, что доработать. Надеемся, что игра будет становиться все более популярной и не перестанет улучшаться со временем.

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Rocket League Sideswipe — хорошая игра для телефона

Сложно было ожидать, что 2D-версия Rocket League будет хороша. Тем более, на мобильных устройствах. Но оказалось, что Rocket League Sideswipe действительно нравится игрокам. В ней используется та же базовая игровая механика, что и в обычной Rocket League. Вы ездите на машине, тараните своих противников и используете свою машину, чтобы забивать голы.

В ней представлены игровые режимы 1 на 1 и 2 на 2, соревновательные онлайн-матчи и сезонные предметы, которые игроки могут собирать. Существует также режим обручей, в котором вы забрасываете мяч в гигантскую корзину вместо обычных футбольных ворот. Это интересно и хаотично. Собственно, в этом и есть ее основная прелесть.

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SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — игра с Губкой Бобом

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — это мобильный порт игры для PlayStation 2 2003 года. Это приключенческий платформер, в котором вы играете за знаменитых Губку Боба, Сэнди и Патрика, чтобы спасти Бикини Боттом. Наряду с оригинальной историей и элементами игрового процесса, эта версия игры имеет улучшенные визуальные эффекты, полную поддержку контроллера и многое другое.

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Нельзя не сказать, что в игре нет микротранзакций, которые могли бы испортить удовольствие. Почти никто не обнаруживал серьезных проблем с игрой, особенно в последнее время. Это одна из лучших приключенческих игр премиум-класса за последнее время.

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