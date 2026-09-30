В российской рознице смартфонов сейчас много, но самые интересные среди них, как назло, официально к нам не возят. Pixel у нас не продавали никогда, OnePlus и Nothing тоже обходят Россию стороной, а часть моделей вообще выходит только в Китае и дальше границы не едет. При этом на AliExpress все они лежат спокойно, и вопрос обычно не в том, где купить, а в том, какую версию брать: китайскую или глобалку. Ведь разница зачастую не только в цене.

Три смартфона разных брендов на столе

Три смартфона разных брендов на столе

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Google Pixel 10a: камера с подсказками и семь лет обновлений

Смартфон Google Pixel 10a на деревянном столе

Смартфон Google Pixel 10a на деревянном столе

Начну с самого очевидного, потому что Pixel в России не продавали вообще никогда, а спрашивают про него постоянно. Google Pixel 10a — смартфон среднего уровня, и берут его не за мощность, а за камеру и за то, как Google её обвешал ИИ. Сзади стоят 48 и 13 Мп. Встроенный Gemini понимает, что видит камера: наводишь её, например, на полку с книгами и спрашиваешь совета. А функция Camera Coach подсказывает, как лучше построить кадр, и умеет склеить из нескольких похожих снимков одно групповое фото, где никто не моргнул.

По остальному всё вполне себе: экран 6,3 дюйма, чип Tensor G4, 8 ГБ оперативки, батарея на 5100 мА*ч и больше 30 часов работы от полного заряда. Есть даже беспроводная зарядка Qi. Но главный аргумент при этом другой: семь лет обновлений. Для телефона за такие деньги это редкость, так что покупать его можно всерьёз и надолго. К тому же есть поддержка 5G, но главный российский бэнд n79 смартфон не поддерживает.

Цена: 41 650 ₽

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iQOO Neo 11: 7500 мА*ч и Snapdragon 8 Elite, которые есть только в Китае

Смартфон iQOO Neo 11 на подоконнике

Смартфон iQOO Neo 11 на подоконнике

iQOO Neo 11 — это игровой смартфон от Vivo, который выпустили только для Китая, и global-версии у него не будет. Поэтому здесь вопрос «какую брать» даже не стоит: только китайскую. Зато за это вы получаете Snapdragon 8 Elite, AMOLED-экран на 6,82 дюйма с разрешением 3168×1440 и аккумулятор на 7500 мА*ч с зарядкой на 100 Вт. Игры идут в 144 кадрах в секунду, так что для тех, кто лежит вечером с телефоном в двух руках и гоняет что-нибудь тяжёлое, это ровно то, что нужно.

Страшного в китайской версии тут меньше, чем кажется: русский язык в меню есть, Google Play тоже, обновления приходят по воздуху, NFC на месте, к машине телефон подключается без проблем. Из приятного ещё ультразвуковой сканер отпечатка под экраном и ИК-пульт, чтобы переключать каналы на телевизоре. Камера — 50 Мп от Sony со стабилизацией плюс 8 Мп, но покупают его, честно говоря, не ради неё.

Теперь про нюансы. В списке диапазонов 5G нет n79, но где есть — вы знаете (у нас под это дело была отдельная подборка). Так что это просто очень мощный и живучий смартфон. Главное — помните, что на таможне за него попросят уплатить пошлину, поэтому закладывайте это в бюджет заранее, чтобы на почте не было сюрпризов.

Цена: 67 550 ₽

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Nubia Z80 Ultra: экран без единой дырки и камера как у фотоаппарата

Смартфон Nubia Z80 Ultra с модулем камеры 50X

Смартфон Nubia Z80 Ultra с модулем камеры 50X

Если вас бесит чёлка или даже дырочка под селфи-камеру, Nubia Z80 Ultra — ваш вариант, потому что фронталка на 16 Мп здесь спрятана под экран. OLED-дисплей на 6,85 дюйма с частотой 144 Гц идёт целиком, без вырезов. При этом Nubia делала этот телефон с упором на фото: сзади стоят три камеры, главная на 50 Мп с 35-мм оптикой и стабилизацией, сверхширокая на 50 Мп, которая снимает макро с 5,5 см, и телевик на 64 Мп. А на грани есть отдельная кнопка спуска, так что держишь его двумя руками, как мыльницу, и снимаешь.

Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея на 7200 мА*ч. Зарядка — 90 Вт по проводу и 80 Вт без провода, плюс защита IP68 и IP69 и ультразвуковой сканер отпечатка. Карту памяти вставить нельзя, так что память лучше брать сразу с запасом, благо есть версия на терабайт. Блока зарядки в коробке нет, только кабель, чехол и плёнка. Для беспроводных 80 Вт нужен фирменный адаптер Nubia, а вот по проводу он нормально заряжается и от блоков Xiaomi или Realme.

И конкретно в данном случае я бы советовал брать глобальную версию. Во-первых, это самый ходовой лот, и у него больше 2400 продаж. Во-вторых, приложений на китайском там нет совсем, а разница с китайской версией по зарядке несущественная. С МТС связь ловит хорошо, но n79 в списке диапазонов нет, так что настоящим, пусть и ограниченным территориально 5G по-российски, тут тоже мимо.

Цена: 61 950 ₽

Купить Nubia Z80 Ultra

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OnePlus 15: единственный в подборке с n79

Смартфон OnePlus 15 задней панелью вверх на блокноте

Смартфон OnePlus 15 задней панелью вверх на блокноте

Вот редкий случай, когда китайская версия выгоднее глобальной по всем пунктам, кроме одного. OnePlus 15 в китайском исполнении стоит на несколько тысяч дешевле глобалки, в коробке у него лежат зарядка на 120 Вт и чехол, а главное, в списке 5G-диапазонов есть n79, то есть тот самый российский 5G. Из десяти телефонов подборки это единственный такой. Батарея при этом та же, что у глобалки, — 7300 мА*ч.

По начинке это полноценный флагман: Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6,78 дюйма с частотой до 165 Гц и рамками по 1,15 мм со всех сторон, три камеры по 50 Мп (обычная, ультраширик на 116° и перископный телевик), фронталка на 32 Мп. От 120 Вт он заряжается примерно за 39 минут, есть беспроводная зарядка на 50 Вт и NFC для оплаты.

Цена: 63 950 ₽

Купить OnePlus 15

OnePlus Nord CE 5: самый дешёвый способ попробовать OnePlus

Смартфон OnePlus Nord CE 5 на деревянном столе

Смартфон OnePlus Nord CE 5 на деревянном столе

Если хочется OnePlus, но отдавать за флагман под семьдесят тысяч не хочется, OnePlus Nord CE 5 — самый дешёвый вход в марку. Главная его фишка — батарея на 7100 мА*ч, которой по заявлению хватает до двух с половиной дней, а на деле уж полтора точно. Это примерно 27 часов видео на YouTube, так что смотреть сериалы в дороге и не думать о розетке — ровно его сценарий. Заряжается он на 80 Вт.

Внутри Dimensity 8350 Apex, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти, и это как раз тот случай, когда MediaTek не надо бояться: всё летает, без глюков и тормозов. Экран AMOLED на 6,77 дюйма, 120 Гц и 1300 нит, причём он слушается мокрых и жирных пальцев. Камера — 50 Мп Sony со стабилизацией плюс 8 Мп ширик, видео в 4K при 60 кадрах. Ещё есть ИК-пульт и обещаны четыре обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

Китайской версии у Nord нет, так что берём глобалку с русским языком, Google Play и годом гарантии. Только учтите, что в коробке нет ни блока зарядки, ни даже силиконового чехла, и адаптер под SUPERVOOC придётся искать отдельно. Да и n79 он тоже не поддерживает.

Цена: 22 650 ₽

Купить Nord CE 5

Nothing Phone (3): прошлогодний флагман с точечным экраном на спине за полцены

Смартфон Nothing Phone (3) на стопке книг, вид сзади

Смартфон Nothing Phone (3) на стопке книг, вид сзади

Nothing Phone (3) — прошлогодний флагман Nothing, который сейчас стоит примерно половину своей стартовой цены. Марки Nothing в России нет вообще, а сама компания делает только global-версии, так что выбирать ничего не нужно. Покупают его, будем честны, за внешность: задняя крышка прозрачная, и сквозь неё видно «начинку», а сбоку стоит маленький точечный Glyph-дисплей. Кладёшь телефон экраном вниз, и точки на спинке показывают, что кто-то звонит или пришло уведомление.

При этом он не только красивый. Внутри Snapdragon 8s Gen 4, экран 6,67 дюйма AMOLED на 120 Гц и четыре камеры по 50 Мп, включая телевик и фронталку. Батарея на 5150 мА*ч заряжается на 65 Вт, от 1 до 50% за 20 минут, есть беспроводная зарядка и обратная, чтобы подкинуть заряд наушникам. Ещё есть отдельная кнопка Essential Key: нажал — скриншот, зажал — голосовая заметка. Обновление до Android 16 и Nothing OS 4.0 прилетает сразу после включения.

Зарядного блока в коробке нет, только кабель, карты памяти не поддерживаются, а n79 в диапазонах отсутствует. Зато есть eSIM, что для телефона с AliExpress приятный бонус. Ехать он может долго, поэтому если нужен к конкретной дате, заказывайте с запасом.

Цена: 35 950 ₽

Купить Nothing Phone (3)

Motorola Moto X70 Air: тот же Edge 70, только в разы дешевле

Смартфон Motorola на подставке, блок камер крупным планом

Смартфон Motorola на подставке, блок камер крупным планом

А вот здесь выбор в пользу китайской версии очевиден. Moto X70 Air — это тот же самый аппарат, который в глобальном варианте продаётся как Motorola Edge 70, только global-лот стоит в разы дороже. Прикол модели в толщине: корпус всего 6 мм, и в руке он реально ощущается тонким. Держать его приятно, а спрятать в карман рубашки ещё приятнее.

Начинка при этом нормальная: Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативки, 256 или 512 ГБ памяти, OLED-экран на 6,7 дюйма с разрешением 2712×1220 и частотой 120 Гц, камеры 50+50 Мп и фронталка тоже на 50 Мп. Из коробки стоит Android 16, есть беспроводная зарядка. Батарея на 4800 мА*ч по нынешним меркам скромная, но из-за тонкого корпуса иначе и не получилось бы, а заряд он держит вполне прилично.

Важный момент: у продавца два варианта, и брать я бы советовал тот, где уже поставлена глобальная прошивка. Там есть русский язык и Google Play, а телефон представляется как edge 70. Второй вариант — запечатанная коробка с китайской прошивкой, где интерфейс только на английском, а Google Play придётся ставить самому. Диапазоны продавец не указывает, так что про 5G уточняйте до заказа, и не удивляйтесь американской вилке.

Цена: 26 950 ₽

Купить Moto X70 Air

OnePlus 15T: компактный флагман с батареей как у лопаты

Смартфон OnePlus в руке, капли воды на корпусе

Смартфон OnePlus в руке, капли воды на корпусе

Компактных флагманов почти не осталось, а OnePlus 15T как раз такой: экран 6,32 дюйма, корпус шириной меньше 72 мм, так что в метро его спокойно держишь одной рукой. При этом внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея на 7500 мА*ч, то есть больше, чем у многих лопат. Экрана набегает часов 14–16 в день, и это с играми.

Заряжается он на 100 Вт, до 61% за полчаса, есть беспроводная на 50 Вт. Экран AMOLED на 165 Гц и 3600 нит, так что на солнце всё видно. Сзади две камеры по 50 Мп, обычная и телевик с 3,5-кратным зумом, обе со стабилизацией. Для «достал и сфоткал» хватает с головой, хотя шедевров ждать не стоит. Защита IP69k, ультразвуковой сканер, в коробке нормальный чехол. Банки и Mir Pay работают, уведомления приходят.

Вышел он только в Китае, поэтому global-релиза нет, так что в Россию смартфон попадает исключительно так. Продавец снимает региональную блокировку, но оболочка ColorOS остаётся китайской, и иероглифы кое-где проскакивают (перфекционистам будет больно, остальные быстро привыкнут). n79 в списке нет, связь на 4G ловит нормально, а переходник на нашу розетку в комплекте увесистый, но держится крепко.

Цена: 52 900 ₽

Купить OnePlus 15T

Nothing Phone (4a): свежий Nothing с перископом и светящейся полоской

Задняя панель смартфона с тройным блоком камер

Задняя панель смартфона с тройным блоком камер

Nothing Phone (4a) — свежая модель, и версия у неё одна на весь мир, так что вопрос «китайская или нет» тут отпадает сам собой. Задняя крышка снова прозрачная, но вместо точечного экрана здесь Glyph Bar — полоска из 63 мини-светодиодов, которая мигает на звонки и уведомления. Кладёшь телефон экраном вниз и видишь, кто пишет. Смотрится он, как и все Nothing, совсем не так, как остальные смартфоны на столе.

Внутри Snapdragon 7s Gen 4, экран 6,78 дюйма AMOLED с адаптивной частотой до 120 Гц. Сзади три камеры: основная на 50 Мп, перископ тоже на 50 Мп и сверхширокая на 8 Мп, спереди 32 Мп. Телевик получился неплохой, а вот ширик слабоват. Батарея на 5080 мА*ч заряжается на 50 Вт за 64 минуты, есть защита IP64 и сканер в экране. В коробке кабель и чехол, блока нет.

Честно скажу про цену: для Snapdragon 7s Gen 4 это недёшево, и Phone (3) из пункта выше при своём флагманском чипе стоит заметно меньше. Так что брать 4a стоит, если хочется именно свежую модель с перископом. n79 он, как и остальные, не поддерживает.

Цена: 34 950 ₽

Купить Nothing Phone (4a)

OnePlus Nord 6: 7500 мА*ч и Snapdragon 8s Gen 4 без переплаты

Задняя панель смартфона OnePlus Nord 6 с блоком камер

Задняя панель смартфона OnePlus Nord 6 с блоком камер

Закрываю подборку телефоном, который, на мой взгляд, самый разумный по соотношению цены и начинки. OnePlus Nord 6 выпускают только для Индии и Европы, китайской версии у него нет, поэтому берём global с Google-сервисами, обновлениями по воздуху и годом гарантии. За свои деньги он даёт батарею на 7500 мА*ч, которой по заявлению хватает больше чем на два дня, и Snapdragon 8s Gen 4, то есть почти флагманское железо.

Заряжается он на 80 Вт, и пять минут на проводе дают до двух с половиной часов YouTube, а на полном заряде видео крутится почти 23 часа. Экран AMOLED 1,5K на 6,78 дюйма с частотой до 165 Гц и яркостью 1800 нит, основная камера на 50 Мп Sony со стабилизацией, фронталка на 32 Мп. И, что сейчас редкость, есть разъём 3,5 мм для проводных наушников, а обратной зарядкой на 27 Вт можно подпитать чужой телефон.

Из минусов: карту памяти вставить нельзя, n79 в диапазонах нет, а в коробке лежат только кабель, скрепка и наклеенная плёнка. Без чехла он скользит в руке, поэтому чехол я бы заказал сразу. А похожие находки, в том числе куда дешевле, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. В комментариях напишите, какой из десяти вы бы взяли. Я бы, наверное, выбрал этот или 15T.

Цена: 39 600 ₽

Купить Nord 6

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