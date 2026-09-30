В российской рознице смартфонов сейчас много, но самые интересные среди них, как назло, официально к нам не возят. Pixel у нас не продавали никогда, OnePlus и Nothing тоже обходят Россию стороной, а часть моделей вообще выходит только в Китае и дальше границы не едет. При этом на AliExpress все они лежат спокойно, и вопрос обычно не в том, где купить, а в том, какую версию брать: китайскую или глобалку. Ведь разница зачастую не только в цене.

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Google Pixel 10a: камера с подсказками и семь лет обновлений

Начну с самого очевидного, потому что Pixel в России не продавали вообще никогда, а спрашивают про него постоянно. Google Pixel 10a — смартфон среднего уровня, и берут его не за мощность, а за камеру и за то, как Google её обвешал ИИ. Сзади стоят 48 и 13 Мп. Встроенный Gemini понимает, что видит камера: наводишь её, например, на полку с книгами и спрашиваешь совета. А функция Camera Coach подсказывает, как лучше построить кадр, и умеет склеить из нескольких похожих снимков одно групповое фото, где никто не моргнул.

По остальному всё вполне себе: экран 6,3 дюйма, чип Tensor G4, 8 ГБ оперативки, батарея на 5100 мА*ч и больше 30 часов работы от полного заряда. Есть даже беспроводная зарядка Qi. Но главный аргумент при этом другой: семь лет обновлений. Для телефона за такие деньги это редкость, так что покупать его можно всерьёз и надолго. К тому же есть поддержка 5G, но главный российский бэнд n79 смартфон не поддерживает.

Цена: 41 650 ₽

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iQOO Neo 11: 7500 мА*ч и Snapdragon 8 Elite, которые есть только в Китае

iQOO Neo 11 — это игровой смартфон от Vivo, который выпустили только для Китая, и global-версии у него не будет. Поэтому здесь вопрос «какую брать» даже не стоит: только китайскую. Зато за это вы получаете Snapdragon 8 Elite, AMOLED-экран на 6,82 дюйма с разрешением 3168×1440 и аккумулятор на 7500 мА*ч с зарядкой на 100 Вт. Игры идут в 144 кадрах в секунду, так что для тех, кто лежит вечером с телефоном в двух руках и гоняет что-нибудь тяжёлое, это ровно то, что нужно.

Страшного в китайской версии тут меньше, чем кажется: русский язык в меню есть, Google Play тоже, обновления приходят по воздуху, NFC на месте, к машине телефон подключается без проблем. Из приятного ещё ультразвуковой сканер отпечатка под экраном и ИК-пульт, чтобы переключать каналы на телевизоре. Камера — 50 Мп от Sony со стабилизацией плюс 8 Мп, но покупают его, честно говоря, не ради неё.

Теперь про нюансы. В списке диапазонов 5G нет n79, но где есть — вы знаете (у нас под это дело была отдельная подборка). Так что это просто очень мощный и живучий смартфон. Главное — помните, что на таможне за него попросят уплатить пошлину, поэтому закладывайте это в бюджет заранее, чтобы на почте не было сюрпризов.

Цена: 67 550 ₽

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Nubia Z80 Ultra: экран без единой дырки и камера как у фотоаппарата

Если вас бесит чёлка или даже дырочка под селфи-камеру, Nubia Z80 Ultra — ваш вариант, потому что фронталка на 16 Мп здесь спрятана под экран. OLED-дисплей на 6,85 дюйма с частотой 144 Гц идёт целиком, без вырезов. При этом Nubia делала этот телефон с упором на фото: сзади стоят три камеры, главная на 50 Мп с 35-мм оптикой и стабилизацией, сверхширокая на 50 Мп, которая снимает макро с 5,5 см, и телевик на 64 Мп. А на грани есть отдельная кнопка спуска, так что держишь его двумя руками, как мыльницу, и снимаешь.

Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея на 7200 мА*ч. Зарядка — 90 Вт по проводу и 80 Вт без провода, плюс защита IP68 и IP69 и ультразвуковой сканер отпечатка. Карту памяти вставить нельзя, так что память лучше брать сразу с запасом, благо есть версия на терабайт. Блока зарядки в коробке нет, только кабель, чехол и плёнка. Для беспроводных 80 Вт нужен фирменный адаптер Nubia, а вот по проводу он нормально заряжается и от блоков Xiaomi или Realme.

И конкретно в данном случае я бы советовал брать глобальную версию. Во-первых, это самый ходовой лот, и у него больше 2400 продаж. Во-вторых, приложений на китайском там нет совсем, а разница с китайской версией по зарядке несущественная. С МТС связь ловит хорошо, но n79 в списке диапазонов нет, так что настоящим, пусть и ограниченным территориально 5G по-российски, тут тоже мимо.

Цена: 61 950 ₽

Купить Nubia Z80 Ultra

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OnePlus 15: единственный в подборке с n79

Вот редкий случай, когда китайская версия выгоднее глобальной по всем пунктам, кроме одного. OnePlus 15 в китайском исполнении стоит на несколько тысяч дешевле глобалки, в коробке у него лежат зарядка на 120 Вт и чехол, а главное, в списке 5G-диапазонов есть n79, то есть тот самый российский 5G. Из десяти телефонов подборки это единственный такой. Батарея при этом та же, что у глобалки, — 7300 мА*ч.

По начинке это полноценный флагман: Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6,78 дюйма с частотой до 165 Гц и рамками по 1,15 мм со всех сторон, три камеры по 50 Мп (обычная, ультраширик на 116° и перископный телевик), фронталка на 32 Мп. От 120 Вт он заряжается примерно за 39 минут, есть беспроводная зарядка на 50 Вт и NFC для оплаты.

Цена: 63 950 ₽

Купить OnePlus 15

OnePlus Nord CE 5: самый дешёвый способ попробовать OnePlus

Если хочется OnePlus, но отдавать за флагман под семьдесят тысяч не хочется, OnePlus Nord CE 5 — самый дешёвый вход в марку. Главная его фишка — батарея на 7100 мА*ч, которой по заявлению хватает до двух с половиной дней, а на деле уж полтора точно. Это примерно 27 часов видео на YouTube, так что смотреть сериалы в дороге и не думать о розетке — ровно его сценарий. Заряжается он на 80 Вт.

Внутри Dimensity 8350 Apex, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти, и это как раз тот случай, когда MediaTek не надо бояться: всё летает, без глюков и тормозов. Экран AMOLED на 6,77 дюйма, 120 Гц и 1300 нит, причём он слушается мокрых и жирных пальцев. Камера — 50 Мп Sony со стабилизацией плюс 8 Мп ширик, видео в 4K при 60 кадрах. Ещё есть ИК-пульт и обещаны четыре обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

Китайской версии у Nord нет, так что берём глобалку с русским языком, Google Play и годом гарантии. Только учтите, что в коробке нет ни блока зарядки, ни даже силиконового чехла, и адаптер под SUPERVOOC придётся искать отдельно. Да и n79 он тоже не поддерживает.

Цена: 22 650 ₽

Купить Nord CE 5

Nothing Phone (3): прошлогодний флагман с точечным экраном на спине за полцены

Nothing Phone (3) — прошлогодний флагман Nothing, который сейчас стоит примерно половину своей стартовой цены. Марки Nothing в России нет вообще, а сама компания делает только global-версии, так что выбирать ничего не нужно. Покупают его, будем честны, за внешность: задняя крышка прозрачная, и сквозь неё видно «начинку», а сбоку стоит маленький точечный Glyph-дисплей. Кладёшь телефон экраном вниз, и точки на спинке показывают, что кто-то звонит или пришло уведомление.

При этом он не только красивый. Внутри Snapdragon 8s Gen 4, экран 6,67 дюйма AMOLED на 120 Гц и четыре камеры по 50 Мп, включая телевик и фронталку. Батарея на 5150 мА*ч заряжается на 65 Вт, от 1 до 50% за 20 минут, есть беспроводная зарядка и обратная, чтобы подкинуть заряд наушникам. Ещё есть отдельная кнопка Essential Key: нажал — скриншот, зажал — голосовая заметка. Обновление до Android 16 и Nothing OS 4.0 прилетает сразу после включения.

Зарядного блока в коробке нет, только кабель, карты памяти не поддерживаются, а n79 в диапазонах отсутствует. Зато есть eSIM, что для телефона с AliExpress приятный бонус. Ехать он может долго, поэтому если нужен к конкретной дате, заказывайте с запасом.

Цена: 35 950 ₽

Купить Nothing Phone (3)

Motorola Moto X70 Air: тот же Edge 70, только в разы дешевле

А вот здесь выбор в пользу китайской версии очевиден. Moto X70 Air — это тот же самый аппарат, который в глобальном варианте продаётся как Motorola Edge 70, только global-лот стоит в разы дороже. Прикол модели в толщине: корпус всего 6 мм, и в руке он реально ощущается тонким. Держать его приятно, а спрятать в карман рубашки ещё приятнее.

Начинка при этом нормальная: Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативки, 256 или 512 ГБ памяти, OLED-экран на 6,7 дюйма с разрешением 2712×1220 и частотой 120 Гц, камеры 50+50 Мп и фронталка тоже на 50 Мп. Из коробки стоит Android 16, есть беспроводная зарядка. Батарея на 4800 мА*ч по нынешним меркам скромная, но из-за тонкого корпуса иначе и не получилось бы, а заряд он держит вполне прилично.

Важный момент: у продавца два варианта, и брать я бы советовал тот, где уже поставлена глобальная прошивка. Там есть русский язык и Google Play, а телефон представляется как edge 70. Второй вариант — запечатанная коробка с китайской прошивкой, где интерфейс только на английском, а Google Play придётся ставить самому. Диапазоны продавец не указывает, так что про 5G уточняйте до заказа, и не удивляйтесь американской вилке.

Цена: 26 950 ₽

Купить Moto X70 Air

OnePlus 15T: компактный флагман с батареей как у лопаты

Компактных флагманов почти не осталось, а OnePlus 15T как раз такой: экран 6,32 дюйма, корпус шириной меньше 72 мм, так что в метро его спокойно держишь одной рукой. При этом внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея на 7500 мА*ч, то есть больше, чем у многих лопат. Экрана набегает часов 14–16 в день, и это с играми.

Заряжается он на 100 Вт, до 61% за полчаса, есть беспроводная на 50 Вт. Экран AMOLED на 165 Гц и 3600 нит, так что на солнце всё видно. Сзади две камеры по 50 Мп, обычная и телевик с 3,5-кратным зумом, обе со стабилизацией. Для «достал и сфоткал» хватает с головой, хотя шедевров ждать не стоит. Защита IP69k, ультразвуковой сканер, в коробке нормальный чехол. Банки и Mir Pay работают, уведомления приходят.

Вышел он только в Китае, поэтому global-релиза нет, так что в Россию смартфон попадает исключительно так. Продавец снимает региональную блокировку, но оболочка ColorOS остаётся китайской, и иероглифы кое-где проскакивают (перфекционистам будет больно, остальные быстро привыкнут). n79 в списке нет, связь на 4G ловит нормально, а переходник на нашу розетку в комплекте увесистый, но держится крепко.

Цена: 52 900 ₽

Купить OnePlus 15T

Nothing Phone (4a): свежий Nothing с перископом и светящейся полоской

Nothing Phone (4a) — свежая модель, и версия у неё одна на весь мир, так что вопрос «китайская или нет» тут отпадает сам собой. Задняя крышка снова прозрачная, но вместо точечного экрана здесь Glyph Bar — полоска из 63 мини-светодиодов, которая мигает на звонки и уведомления. Кладёшь телефон экраном вниз и видишь, кто пишет. Смотрится он, как и все Nothing, совсем не так, как остальные смартфоны на столе.

Внутри Snapdragon 7s Gen 4, экран 6,78 дюйма AMOLED с адаптивной частотой до 120 Гц. Сзади три камеры: основная на 50 Мп, перископ тоже на 50 Мп и сверхширокая на 8 Мп, спереди 32 Мп. Телевик получился неплохой, а вот ширик слабоват. Батарея на 5080 мА*ч заряжается на 50 Вт за 64 минуты, есть защита IP64 и сканер в экране. В коробке кабель и чехол, блока нет.

Честно скажу про цену: для Snapdragon 7s Gen 4 это недёшево, и Phone (3) из пункта выше при своём флагманском чипе стоит заметно меньше. Так что брать 4a стоит, если хочется именно свежую модель с перископом. n79 он, как и остальные, не поддерживает.

Цена: 34 950 ₽

Купить Nothing Phone (4a)

OnePlus Nord 6: 7500 мА*ч и Snapdragon 8s Gen 4 без переплаты

Закрываю подборку телефоном, который, на мой взгляд, самый разумный по соотношению цены и начинки. OnePlus Nord 6 выпускают только для Индии и Европы, китайской версии у него нет, поэтому берём global с Google-сервисами, обновлениями по воздуху и годом гарантии. За свои деньги он даёт батарею на 7500 мА*ч, которой по заявлению хватает больше чем на два дня, и Snapdragon 8s Gen 4, то есть почти флагманское железо.

Заряжается он на 80 Вт, и пять минут на проводе дают до двух с половиной часов YouTube, а на полном заряде видео крутится почти 23 часа. Экран AMOLED 1,5K на 6,78 дюйма с частотой до 165 Гц и яркостью 1800 нит, основная камера на 50 Мп Sony со стабилизацией, фронталка на 32 Мп. И, что сейчас редкость, есть разъём 3,5 мм для проводных наушников, а обратной зарядкой на 27 Вт можно подпитать чужой телефон.

Из минусов: карту памяти вставить нельзя, n79 в диапазонах нет, а в коробке лежат только кабель, скрепка и наклеенная плёнка. Без чехла он скользит в руке, поэтому чехол я бы заказал сразу. А похожие находки, в том числе куда дешевле, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. В комментариях напишите, какой из десяти вы бы взяли. Я бы, наверное, выбрал этот или 15T.

Цена: 39 600 ₽

Купить Nord 6

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