Еще один российский магазин приложений и Xiaomi Band 7: итоги недели

На этой неделе было довольно много интересных событий из мира Android. Нам показали некоторые долгожданные гаджеты, рассказали о новых программных продуктах и даже выкатили новую бета-версию Android, которая привнесла в него некоторые важные изменения. Все это и многое другое окажет влияние на будущее нашей любимой операционной системы. Соберем все воедино и еще раз вспомним важные новости уходящей недели в нашей традиционной еженедельной подборке.

Tinkoff Pay вышел для всех

Оплата смартфоном — штука очень удобная. Мы настолько свыклись с ней, что теперь уже не представляем себе, как можно носить с собой кошелёк или даже одну банковскую карту. Да и зачем, если сегодня почти везде принимают безналичные платежи, а значит, для оплаты будет достаточно просто приложить смартфон к терминалу. Главное — чтобы он был снабжён NFC-модулем, через который проходит зашифрованный токен, содержащий в себе платёжную информацию. Но, если раньше почти все в России платили исключительно через Google Pay или Samsung Pay, то сегодня всё больше пользователей выбирают отечественные платёжные сервисы, которые появляются как грибы после дождя. Но все ли из них одинаковы?

Тинькофф банк объявил о запуске платёжного сервиса Tinkoff Pay. С его помощью банк надеется облегчить совершение покупок, избавив нас от необходимости задействовать банковскую карту как таковую и оставлять где-либо свои платёжные данные, используя мобильное приложение. Впрочем, в нынешнем виде Tinkoff Pay — это всё-таки не совсем то, о чём вы все подумали.

Несмотря на то что Тинькофф Pay предназначается для оплаты через мобильное приложение банка, пусть вас не смущает слово Pay в его названии. Потому что к бесконтактной оплате в офлайн-магазинах сервис пока не имеет никакого отношения. Его основное предназначение — это платежи в интернете по аналогии с сервисом Yandex Pay, о котором мы вам уже рассказывали.

Принцип работы Тинькофф Пэй прост:

Магазин-партнёр банка размещает у себя на сайте кнопку оплаты через Тинькофф ;

; Покупатель нажимает на кнопку и его перебрасывает в банковское приложение;

В этот момент в приложении формируется платёжное поручение с суммой в пользу магазина;

Покупателю остаётся либо подтвердить проведение платежа, либо отказаться от него.

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Удобство оплаты в одно (на самом деле в два) касание удобна тем, что вам не придётся тратить время на ввод данных банковской карты, а также снижением риска попасться на удочку мошенников. Ведь на фишинговом сайте функции оплаты через Tinkoff Pay не может быть в принципе, потому что банк самостоятельно проверяет все ресурсы, где размещается его кнопка.

При желании пользователь сможет добавить в Тинькофф Пей свои контактные данные, такие как ФИО, номер телефона и домашний адрес. В этом случае покупка в онлайне будет проходить ещё быстрее, поскольку вам будет достаточно подтвердить проведение платежа, не расписывая адрес, по которому необходимо доставить покупку. Все необходимые данные уже будут вшиты в сервис.

Но онлайн-платежи — это, конечно, хорошо. А как же оплата через Tinkoff Pay по NFC? На самом деле банк планирует добавить оплату смартфоном в офлайне в будущем. Когда именно это произойдёт, не сообщается, но скорее всего много времени это не займёт. Дело в том, что необходимые наработки у Тинькофф уже есть. Немногие знают, но ещё совсем недавно банк предлагал бесконтактную оплату через приложение, но потом отключил её.

Бесконтактные платежи через приложение Тинькофф банка были доступны пользователям Android в течение нескольких лет. Если память мне не изменяет, эту функцию запустили ещё в 2016 году, а отключили либо в прошлом, либо в позапрошлом году. Почему — неизвестно. Однако сам факт того, что у банка был соответствующий сервис, заставляет думать, что много времени на его перезапуск не потребуется.

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По сути, Тинькофф хочет сделать кросс-платформенный аналог Apple Pay в России. Банк запланировал масштабное расширение возможностей своего платёжного сервиса, планируя оснастить его поддержкой не только онлайновых и офлайновых платежей, но и функцией оплаты подписок, возможностью проходить с его помощью авторизацию на сайтах, а также получать повышенный кэшбек и покупать товары в рассрочку.

Хорошо ли это? Безусловно, хорошо. Тинькофф банк, в отличие от того же Сбера, не попал под американские санкции, а значит, никаких ограничений на работу его платёжного сервиса в России не будет. Поэтому Tinkoff Pay сможет компенсировать отключение NFC-платежей в SberPay, которые неожиданно перестали работать после введения блокирующих санкций со стороны США и до сих пор так и не возобновили работу.

Xiaomi представила новый браслет и наушники

Xiaomi Mi Band уже много лет является главным представителем всей индустрии фитнес-трекеров. Он стоит недорого, выглядит хорошо и предлагает широкие возможности для любого пользователя. А самое главное, он работает без подзарядки несколько недель. Поэтому мы каждый год ждем новый трекер чуть ли не больше, чем любой другой телефон, чтобы посмотреть, что же на этот раз предложит нам Xiaomi. Интересно то, что почти каждый год компания умудряется нас удивить. Сейчас вышло седьмое поколение трекера и оно тоже показало очень достойные характеристики.

Кроме трекера, на презентации показали также новый телефон Redmi Note 11T, но, как я и сказал, трекер ждали куда больше, и он оказался интереснее очередного смартфона. Тем более, что он даже не стал первым в новой серии. Поэтому лучше разобраться в том, что же из себя представляет этот трекер. Сразу скажу, что все подтвердилось, и теперь он называется не Xiaomi Mi Band 7, а просто Xiaomi Band 7. Компания массово уходит от приставки Mi в названии свои продуктов. Примерами являются Xiaomi 12, Xiaomi Pad 5 и многие другие продукты.

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Xiaomi выпустила Band 7 в двух вариантах, получивших название Band 7 и Band 7 NFC. Из названия несложно догадаться, в чем именно между ними разница. Тем более, подобный подход мы наблюдали еще в прошлом году.

В остальном оба умных носимых устройства оснащены 1,62-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 192 x 490 пикселей, плотностью пикселей 326 PPI и пиковой яркостью 500 нит. Трекер имеет функцию отображения Always-On, а также динамические обои Mars, такие как те, что доступны в MIUI 13. По дизайну смарт-браслет похож на Mi Band 6 и весит всего 13,5 грамма.

Band 7 поставляется с помощником Xiao AI и имеет 120 спортивных режимов, включая четыре профессиональных с отслеживанием активности, анализом данных и многими другими встроенными функциями для всестороннего отслеживания здоровья пользователя и того, чем он занимается.

Что касается функций, связанных непосредственно со здоровьем, смарт-браслет предлагает мониторинг кислорода в крови в течение всего дня и предупреждает владельца, если его уровень в крови падает ниже 90%. Помимо этого устройство поставляется с трекером сердечного ритма и трекером сна, способным предоставлять такие данные, как качество дыхания во сне, REM и качество времени сна. Он также предлагает мониторинг стресса, отслеживание женского здоровья и PAI (анализ личной активности).

Band 7 поставляется с большой батареей емкостью 180 мАч, способной работать до 15 дней без подзарядки. Если нагрузка будет более интенсивной, время работы предсказуемо уменьшится. Сообщается, что оно составит в этом случае около 9 дней. Для зарядки используется магнитное зарядное устройство, как и у его предшественников.

Вариант Xiaomi Band 7 с NFC стоит 299 юаней (примерно 2 600 рублей по курсу), а вариант Band 7 без NFC — 249 юаней (примерно 2 170 рублей по курсу). Пока трекер доступен только для предварительного заказа и только в Китае. Как мы и ожидали на основании информации, которая была раньше, гаджет поступит в продажу на следующей неделе — 31 мая. О сроках поставки в Россию и возможности заказать его на других площадках пока ничего неизвестно. Скорее всего, подробности появятся чуть позже. Возможно, сразу после официального выхода в продажу.

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Трекер от Xiaomi действительно всегда вызывал интерес с тех пор, как вышел в своем первом поколении. Тогда он не имел даже экрана, отображая информацию только в приложении или за счет нескольких светодиодов на корпусе. Но уже тогда он демонстрировал возможности работы в течение нескольких недель.

Позже появились модели с экранами, потом экраны стали цветными, а после этого гаджет начал обрастать функциями, о которых мы до этого даже не мечтали. Вот теперь мы получили очередной прорыв и уже начали ждать, что нам покажут через год.

Кроме трекера, Xiaomi выпустила еще и наушники Redmi Buds 4 Pro, которые оснащены интеллектуальной системой шумоподавления, подавляющей шум до 43 дБ. Наушники имеют класс защиты IP54, поэтому они не боятся пота и дождя.

Звук излучается комбинацией 10-мм драйвера и 6-мм твитера. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и обеспечивают задержку всего 59 мс. Xiaomi говорит, что вы можете получить 9 часов постоянного использования без ANC, а чехол обеспечивает дополнительные 36 часов.

Redmi Buds 4 Pro доступны для предварительного заказа в белом и черном цветах по цене 369 юаней (примерно 3 200 рублей по курсу). Они поступят в продажу 31 мая. Redmi Buds 4 также предлагают активное шумоподавление, но с более низким рейтингом — 35 дБ. Каждый наушник оснащен 10-мм драйвером, а подключение осуществляется по Bluetooth 5.2. Кейс обеспечивает дополнительные 30 часов подзарядки. Стоить они будут 199 юаней (примерно 1 750 рублей по курсу). Поставки начнутся 31 мая.

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На глобальном рынке эти устройства, скорее всего, появятся ближе к концу года. Чтобы не пропустить запуск, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал. А чтобы купить их раньше, следите за подборками в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”. В нем публикуются лучшие гаджеты, которые только можно найти на AliExpress.

Google заблокировала в России еще одну важную функцию

Судя по всему, Google твёрдо решила уйти из России, а потому начала активно сжигать все мосты, которые позволяли ей тут оставаться. Сначала компания ограничила работу всех платных сервисов, потом объявила о банкротстве, а теперь ещё и начала отключать сервера Google Global Cache, которые ранее обслуживали Россию. В целом звучит безобидно. Но на самом деле это куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Чем отключение серверов обернётся для нас с вами, читайте в этой статье.

Сервера Google Global Cache, как можно понять из названия, отвечают за кэширование данных. Для рядового пользователя этот термин почти ничего не значит. А, между тем, именно благодаря кэшированию удаётся обеспечить более быструю передачу данных пользователям фирменных сервисов Google.

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Согласен, пока звучит не очень понятно. Но вот вам простой пример. Если вы вспомните, как YouTube работал ещё 7-10 лет назад, то поймёте, что тогда видео грузились очень долго. Чтобы посмотреть 5-минутный ролик, было необходимо прождать минут 10, пока он загрузится полностью. Сейчас таких проблем нет именно благодаря Google Global Cache.

Если говорить совсем простым языком, то сервера Google Global Cache как бы запоминают контент, который до вас смотрели другие пользователи. А потом, когда к нему обращаетесь вы, выдают вам. Таким образом вашему оператору не приходится загружать видео с нуля, и оно транслируется без задержек.

Сервера Google Global Cache встроены в магистральную систему российских интернет-провайдеров и получают данные с серверов Google из США. По сути, они хранят просмотренный кем-то контент, позволяя вам воспользоваться тем, что он хранится рядом с вами, а не транслируется через океан, и смотреть его в режиме реального времени, поскольку загрузка происходит практически мгновенно.

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Важно понимать, что на мощностях серверов Global Cache работают не только фирменные сервисы Google. Поисковый гигант сдаёт их в аренду и другим компаниям, которые благодаря технологии глобального кэширования сокращают время отклика своих сервисов и повышают скорость загрузки контента, который они предлагают.

Смогут ли российские провайдеры компенсировать отсутствие Google Global Cache? Скорее всего, смогут. По мнению экспертов, современное оборудование, которые есть в распоряжении Ростелекома, Мегафона, МТС и других операторов в целом довольно эффективны, и их пропускной способности хватит, чтобы пользователи не потеряли в скорости.

Но из-за того, что теперь вся нагрузка будет ложиться на самих провайдеров, соответственно, вырастут объёмы трафика, которые им придётся обрабатывать с нуля. В результате возрастёт нагрузка на инфраструктуру, а, чтобы компенсировать это, провайдеры могут увеличить цены на доступ в интернет для конечных пользователей.

На данном этапе Google разрывает договоры только с мелкими — как правило, региональными — провайдерами. А Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн и другие, с их слов, пока не наблюдают отключений. Возможно, Google просто минимизирует издержки, потому что сотрудничество с небольшими операторами для неё не так выгодно, как с крупными.

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Впрочем, Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-Review.com, уверен, что Google всё-таки уберёт свои сервера из России. Но, по его мнению, от этого ничего не изменится:

Пользователи просто не увидят разницы в качестве сервисов, YouTube также точно будет работать, у нас хороший и быстрый телеком, связность на отличном уровне. Для операторов вырастет трафик на точках обмена с Европой, что не принципиально. В целом никакого ужасного ужаса не случилось, все идет в ожидаемом русле.

Выходит, что глобального ухудшения работы онлайн-сервисов не произойдёт? Ну, видимо, нет. Интернет в России правда довольно быстрый, и он должен справиться с возросшей нагрузкой. То есть грузиться видео на Ютубе и правда медленнее не будут. Другое дело, что вся инфраструктура у нас построена на заграничном оборудовании, и, если поставщики откажутся возить его сюда, нам будет уже не до смеха.

Вышла новая бета-версия Android 13

В том, что Android 13 будет, мы не сомневались никогда. Несколько месяцев назад мы получили версию для разработчиков, которая мало что говорила о предстоящей операционной системе. Потом вышла первая публичная бета-версия, а еще через несколько дней на конференции Google I/O представители компании официально рассказали о том, чего нам ждать. За одно программу тестирования расширили больше чем на два десятка устройств. И вот теперь вышла новая версия, правда, установить ее можно не на все, но это уже не так важно. Главное, что теперь мы знаем больше функций, которые готовит для нас новый Android.

Новые функции в любой операционной системе появляются постепенно. Их сложно реализовать сразу, так как не все они часто имеют много ошибок, а иногда даже мешают реализации друг друга.

Вот какие новые функции появились версии Android 13 Beta 2.1:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой ввод в строке поиска приводил к пустому списку предложений

Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства зависали и перезагружались при включении точки доступа

Исправлена ​​ошибка, из-за которой во время телефонного звонка в фоновом режиме был слышен звук непрерывного набора номера

Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства аварийно завершали работу и перезагружались после отключения от Android Auto

Как видим, нововведений не так много и по большому счету они являются исправлением ошибок. Но они важны и говорят о том, что разработчики усердно трудятся для того, чтобы сделать релизную версию как можно менее проблемной.

Это промежуточное обновление по-прежнему содержит тот же список известных проблем, что и сборка Beta 2, выпущенная 11 мая, за исключением тех, которые рассмотрены выше. По данным 9to5Google, проблема с панелью поиска остается, несмотря на обновление в середине цикла.

Список моделей с поддержкой новой бета-версии ограничен смартфонами Google Pixel. Он включает в себя:

Google Pixel 5

Pixel 6 Pro

Pixel 5a

Если вы уже используете бета-версию Android 13, обновление автоматически уведомит вас через OTA. Если вы участвуете в программе бета-тестирования Android 12 QPR (ежеквартальный выпуск платформы), вам необходимо отказаться и повторно зарегистрироваться для участия в бета-тестировании Android 13 — имейте в виду, что бета-версия Android 13 все еще находится на ранней стадии бета-тестирования и существует огромный список недочетов в ней. Желающие зарегистрироваться в любой из бета-программ могут сделать это здесь.

Помните, что если вы хотите зарегистрироваться, в большинстве случаев вы не сможете вернуться к общедоступной версии без очистки данных. Убедитесь, что вы все изучили и осознанно принимаете это решение. Особенно, если устанавливаете бета-версию на основное устройство, которым пользуетесь каждый день.

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Кроме этого, есть перечень смартфонов, которые поддерживают базовую версию Android 13 Beta 2. Их список гораздо шире и включает в себя следующие телефоны:

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Pad 5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N

Asus Zenfone 8

Lenovo Tab P12 Pro

Nokia X20

Oneplus 10 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos Sense 6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

ZTE Axon 40 Ultra

Тут требования к здравому смыслу такие же. Если вы просто хотите посмотреть интерфейс новинки и ознакомиться с ее функциями, проще найти обзор на YouTube. А если вы хотите сами потрогать Android 13 уже сейчас и вас не смущает риск проблем, ознакомиться с тем, как установить ее, можно по этой ссылке.

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Новый магазин приложений RuStore от VK

Как и было обещано неделей ранее, сегодня, 25 мая, VK запустила свой собственный магазин приложений RuStore. Это уже третий российский каталог для Android после RuMarket и NashStore, которые были последовательно запускались с прошлого месяца. Несмотря на непритязательное название, RuStore уже сейчас выглядит, пожалуй, лучше всего того, что было на рынке до него. Само собой, это ещё и близко не Google Play, но уже кое-что вполне себе вменяемое с нормальными приложениями и интуитивно понятным интерфейсом.

Честно сказать, я с самого начала возлагал на магазин приложений от VK самые большие надежды, учитывая, что на сегодня это один из главных игроков российского ИТ-рынка наряду с Яндексом. Но отечественный поисковик решил не выходить на этот рынок ещё раз, и отдуваться пришлось разработчикам социальной сети. Благо первое впечатление от РуСтора лучше, чем от NashStore.

Установить RuStore на Android легко и просто:

Перейдите по этой ссылке и скатайте APK магазина;

Нажмите на скачанный файл и подтвердите установку;

Перейдите в «Настройки» и откройте «Безопасность»;

Выберите «Установка приложений из внешних источников»;

Найдите здесь RuStore и разрешите ему устанавливать софт извне.

Интерфейсно Ru Store довольно сильно напоминает NashStore и RuMarket. И тот, и другой, и третий исполнены в бело-синей цветовой гамме с преобладанием белого. Не возьмусь утверждать, кто у кого копировал, но для VK сине-белые цвета являются фирменными, поэтому удивляться их присутствию и в магазине приложений особенно не стоит.

На главном экране вас встречает набор из нескольких — вероятно, наиболее востребованных — приложений. Радует, что здесь есть те программы, которых не было в NashStore. Вот несколько ключевых:

Сбербанк Онлайн

Яндекс.Браузер

Почта mail.ru

Яндекс Навигатор

Мой МТС

Wildberries

ВТБ Онлайн

AliExpress Россия

ВКонтакте

Одноклассники

Госуслуги

Ozon

Тинькофф банк

Юла

Яндекс Карты

Почта России

Мой Tele2

Delivery Club

Магнит

Яндекс.Маркет

Яндекс.Метро

Бургер Кинг

СберМегаМаркет

Mir Pay

РЖД

apteka.ru

Premier

СберБизнес

СберИнвестор

Госуслуги

Само собой, приложений в RuStore намного больше, чем перечислено выше. Попасть к ним можно через раздел «Категории» нажатием на специальную кнопку на главном экране каталога, которая располагается в правом верхнем углу. По неизвестной мне причине её не вынесли в нижнюю часть экрана, а разместили там, где она расположена сейчас. Это не очень удобно, потому что многие её могут даже не заметить.

Удобно, что RuStore определяет приложения, которые уже установлены на вашем устройстве, и предлагает для них обновления, если они доступны ему. Например, мне магазин предложил обновить сразу 3 приложения, обновлений которых — что удивительно — не было в Google Play. Не знаю, как так получается. Возможно, Google просто медленнее проверяет их, а, возможно, разработчики сразу запустили в RuStore последние версии своих программ, которые ещё не отправляли в Google Play.

На момент запуска RuStore мне удалось насчитать в его ассортименте 167 приложений. Игры вынесены в отдельную вкладку, и их тут, кажется, около десятка. Правда, известных тайтлов нет — в основном какие-то ноунеймы, которые абсолютному большинству будут неинтересны. Но, так или иначе, в конечном итоге мы имеем меньше 200 позиций на весь каталог, что не очень много.

Впрочем, выше я хвалил магазин приложений VK, и сейчас не отрекаюсь от своих слов. Несмотря на то что RuStore сейчас находится в состоянии бета-тестирования, он работает не в пример лучше NashStore. Каталог не глючит, не лагает и, что самое главное, не собирает тонны данных о вас. Если NashStore не требовал разве что СНИЛС, то RuStore не предусматривает регистрации вообще. Качай что нравится без каких-либо обязательств. Круто.

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По части ассортимента, хоть у RuStore он и довольно узок, мне он нравится больше, чем NashStore. Если поделка Минцифры предлагала по большей части неизвестные приложения, то RuStore позволяет скачать в основном всё самое нужное. Да, каких-то сервисов вроде Telegram тут нет, но есть востребованные программы вроде Сбербанк Онлайна, Вайлдберриз, Яндекс.Маркета и других.

Выходит, что в RuStore можно найти больше полезных приложений, а значит, он худо-бедно, но может заменить Google Play. Естественно, появлении американских приложений вроде Инстаграм и Фейсбука в новом магазине речи не идёт. Очевидно, что разработчики просто не согласятся размещать там свой софт. Однако высоко вероятно, в скором времени ассортимент Ру Стора будет намного шире. Надо только подождать.