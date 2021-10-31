Новые функции Instagram и метавселенная Facebook: итоги недели

На этой неделе произошло интересное событие в мире технологий. Не каждый день крупная компания меняет свое название и вектор развития. Но Facebook решилась все поменять и теперь называется Meta, а основное ее развитие будет идти в сторону создания метавселенной, которая, по мнению Марка Цукерберга, должна стать нашим будущим и тем, что создаст многомиллиардный бизнес. Другие новости этой недели не такие масштабные, но выход отдельной версии Android 12 дает нам понять, что компания Google стремится что-то поменять и, возможно, готовится к выпуску своего собственного складного Google Pixel Fold, о котором мы уже слышали ранее. Давайте вспомним эти и другие новости, которые оставила нам уходящая неделя.

Новые функции Инстаграм

Факт того, что Инстаграм — одно из самых популярных мобильных приложений, отрицать бессмысленно. Каждый день сотни разных пользователей заходят сюда, чтобы выложить свои фотографии. В одно время я настолько часто начал им пользоваться, что принял решение поставить лимит времени. Среди множества плюсов у «инсты» был один существенный недостаток — ориентация на смартфоны. Фотографии здесь можно выкладывать исключительно со смартфона. Даже на некоторых планшетах он работает коряво, однако сейчас все изменилось.

Инстаграм в последнее время, пожалуй, самая часто обновляемая социальная сеть. То IGTV, то Reels, то еще что-нибудь. Уследить за изменениями детища Цукерберга просто невозможно. Как ни зайдешь сюда, есть ощущение, что появилось что-то новое. Причина этому, думаю, только одна: TikTok. Китайцы добились колоссального успеха. Составить конкуренцию площадке с короткими видеороликами, кажется, просто невозможно.

Мнение: Почему я не фанат камеры в смартфоне.

На днях Instagram объявила о масштабном обновлении сервиса. Наконец-то, спустя 11 лет после выпуска, у пользователей появится возможность публикации постов с компьютера. До настоящего времени сервис был исключительно мобильным.

Теперь вы сможете публиковать свои фотографии или видеоролики как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров. Слышать такое в 2021 году крайне странно. На мой взгляд, сейчас все движется скорее наоборот. Многие пользователи уже не приобретают себе ноутбуки, а работают исключительно с телефона или планшета.

Недавно мы рассказывали об одном решении компании Xiaomi, которое отлично подойдет на все случаи жизни. Добавьте к этому планшету клавиатуру — и вот, пожалуйста. В любом случае, имеем то, что имеем. Инстаграм теперь в компьютере.

Следует сразу же отметить, что помимо фото сюда теперь можно выкладывать и видео. Единственное ограничение — продолжительность не более одной минуты. Сделать это весьма просто. Вам необходимо:

Открыть в браузере Instagram.com.

Нажать на иконку со значком Плюс в правом верхнем углу.

Перетащить сюда необходимый файл или воспользоваться кнопкой Выбрать с компьютера.

Далее выбрать фильтры, придумать подпись к изображению.

Готово.

В опциях, которые доступны в десктопной версии, вы можете выбрать сразу несколько изображений, создав карусель, обрезать или увеличить фотографию, наложить фильтры. Также здесь вы сможете указать геопозицию, придумать подпись к посту и выключить комментарии. В целом, все то же самое, что и в телефоне.

Я новую фичу не одобряю, ибо большинство смартфонов не умеет фотографировать с разрешением, которое будет достойно выглядеть на большом экране.

Чтобы убедиться в правильности суждения, рекомендую вам скинуть любую фотографию на компьютер и посмотреть на качество. Оставляет желать лучшего, верно? С другой стороны, многие смартфоны уже научились снимать в 4K 60 fps. Пожалуй, именно поэтому 11 лет здесь не появлялось ничего подобного.

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Как я уже не один раз говорил, Инстаграм сейчас больше, чем просто приложения для развлечений. Многие здесь зарабатывают деньги, продвигают свои компании, организуют различные совместные встречи.

С 19 октября в инсте появилась функция Collabs, которая позволяет двум пользователям публиковать совместные посты или видео в Reels с общими комментариями и лайками. Понятно, что второй аккаунт, с которым вы хотите разместить пост, должен дать разрешение.

Чтобы сделать совместный пост в Instagram, вам необходимо:

Открыть приложение Инстаграм.

Смахнуть вправо, затем нажать на кнопку публикация.

Выбрать интересующее вас изображение.

Затем два раза нажать Далее.

В разделе, где добавляют подпись к фото, тапнуть Отметить людей.

Потом перейти в пункт Пригласить соавтора.

Далее в поиске найти аккаунт товарища или коллеги и выбрать его.

Затем второй автор должен подтвердить свое участие в посте или Reels.

Это значит, что теперь любые публикации можно выкладывать в паре. Кому это будет интересно? В первую очередь специалистам в разных областях. Можно организовать пост в формате «вопрос-ответ» или оформить все в виде диалога. Плюс, Collabs дарит большие возможности в вопросах рекламы. Думаю, что скоро мы уже увидим все новые фишки в деле у известных блогеров.

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Из других нововведений отмечу возможность проводить сборы денежных средств некоммерческим организациям и нововведения в Reels. В ленте видеороликов компания добавила несколько новых спецэффектов и возможность кастомизации с помощью 3D-текста.

А вы часто пользуетесь Инстаграм? Находите ли нововведения полезными? Обязательно расскажите об этом в нашем Телеграм-чате.

Что такое Android 12L

Стоп, что? Android 12 вышел на прошлой неделе, и это знают почти все, кто хоть сколь-нибудь глубоко погружён в тематику обновлений. Однако на этой неделе Google совершенно неожиданно решилась на ещё один релиз под названием Android 12L. По названию ясно, что это та же самая операционная система, но с каким-то дополнением или изменением по сравнению с оригиналом. Потому что обычно индексы к исходному бренду добавляют не просто так. Тем более это уже не первый подобный случай. Несколько лет назад Google уже выпускала Android Go — урезанную версию Android. Правда, к Android 12L это не имеет никакого отношения.

Android 12L — это специальная модификация исходной операционки Google для больших устройств. В основной список войдут как минимум три типа гаджетов: складные смартфоны, планшеты и хромбуки. То есть квалифицирующим фактором является не размер устройства как таковой, а его дисплей. Google не публикует чётких требований по диагонали, скорее всего, потому что на обычный смартфон независимо от размера экрана Android 12L не установить. Однако такие требования явно будут, поскольку складная конструкция ещё ничего не значит.

Несмотря на то что в основе Android 12L лежит тот же самый Android, по оформлению интерфейса обе версии ОС отличаются друг от друга довольно сильно. Если оригинальный Android ориентирован на аппараты с вытянутыми экранами, то L-модификация явно направлена на устройства с более-менее квадратными дисплеями, например, с соотношением 4:3. Несмотря на это, согласно содержанию кода тестовой сборки ОС для разработчиков, Android 12L совместима так же и с обычными смартфонами. Во всяком случае, с Google Pixel — так уж точно.

Ориентация на большие экраны заметна во всём. Прежде всего это размеры интерфейсных элементов. Они стали заметно крупнее, чем в обычном Android. Обратите внимание на пункт управления. Здесь больше не осталось мелких кнопок, так что нажимать на них будет намного удобнее, чем раньше. Кстати говоря, на iPadOS, которой я пользуюсь с момента выхода, всё устроено совсем не так. Пункт управления для iPad как будто слизан с iOS, причём в исходных габаритах. Из-за этого размеры кнопок активации Wi-Fi, Bluetooth и т.д. выглядят несоразмерно большому экрану планшета. А вот нижний док у Android 12L точно такой же, как в iPadOS.

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В Android 12L изменились не только визуальные элементы, но и компоновка интерфейса. Теперь экран делится надвое, и на каждой части размещается по одному блоку информации. Например, если вы откроете пункт управления, то слева будут располагаться функциональные кнопки и настройки, а справа — уведомления, с которыми можно взаимодействовать, не покидая этого экрана. Это очень удобно, потому что пространство на дисплее расходуется более рационально. Впрочем, разделение происходит не всегда, а ситуативно. Например, в меню приложений иконки занимают весь экран целиком.

Особенно разделение экрана выручает в режиме многозадачности. Android 12L позволяет запускать в формате Split Screen любые приложения, независимо от того, поддерживают они его или нет. Если поддерживают, их интерфейс адаптируется под размер выделенной для них части экрана, а, если не поддерживают, то просто ужимаются размерно. Несмотря на кажущуюся спорность такого решения, по факту выглядит всё это вполне себе неплохо. Видимо, сказывается крупный дисплей, специально под который и была разработана эта операционка.

Android 12L — по сути, сдвоенная операционка. Она включает в себя как элементы традиционной ОС, так и планшетной. Это сделано специально для складных смартфонов, у которых есть внешний дисплей, чтобы их можно было использовать в сложенном состоянии. Android 12L автоматически распознаёт, в каком формате используется аппарат и подстраивает интерфейс под него. В результате создаётся эффект совершенно бесшовного переключения с очень грамотно подстроенным визуальным сопровождением.

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Релиз Android 12L состоится в начале следующего года. Именно так заявила Google, не уточнив ни дату, ни даже месяц. Так что теоретически мы можем прождать операционку вплоть до весны, а то и немного дольше. Скорее всего, такая неопределённость связана с тем, что у Google нет своих собственных устройств, на которые можно было накатить обновление. Поэтому ей предстоит провести масштабную работу по адаптации Android 12L для устройств сторонних производителей, оказав им содействие в правильном применении ОС.

Huawei выпустила новый телефон

С тех пор, как я в первый раз столкнулся с телефонами Huawei, я постепенно начал проникаться к ним лояльностью. Это можно сказать про многих пользователей. Конечно, есть и исключения, но у меня все, кто имел дело с телефонами этого бренда, потом пользовались только ими. Моим первым Huawei был Nova 2. Сейчас компания выпустила уже девятое поколение легендарной модели и показала, как можно было сделать ее еще лучше. Она не только получила новый дизайн, но и может похвастаться технологиями, которые раньше были доступны только в существенно более дорогих моделях. Это яркий пример прихода технологий в средний сегмент.

Наверное, самые большие изменения касаются камеры, которая с каждым поколением становится все лучше и лучше. Так Huawei Nova 9 стал первой моделью линейки, который получил RYYB-сенсор, встречавшийся до этого только в существенно более дорогих моделях линеек P и Mate.

Huawei назвала эту камеру Ultra Vision и оснастила основным сенсором на 50 Мп. Кроме этого, есть сверхширик на 8 Мп и даже модуль для того, чтобы делать портреты и макроснимки. Важность последнего можно поставить под сомнение, но основной сенсор подобран более чем хорошо.

Она получила сенсор с диагональю 1/1,56 дюйма. RYYB-матрица, о которой я уже сказал выше, получила набор цветных фильтров для лучшей цветопередачи и стала на 40% более светочувствительной, чем стандартное для смартфонов решение RGGB. Даже в условиях низкой освещенности камера должна демонстрировать отличное качество фотографий. Впрочем, с этим мы еще разберемся в ходе нашего основательного тестирования.

Не обошлось и без применения новых алгоритмов обработки. В частности, сообщается, что технология XD Fusion Engine позволяет повысить детализацию и улучшить общее качество картинки. При этом работает она как с фото, так и с видео.

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Фронталка получила разрешение 32 Мп. Кроме фотографий, она умеет снимать видео в 4K с применением системы цифровой стабилизации. С небольшой тряской рук такие системы обычно справляются довольно эффективно.

Без применения сторонних приложений можно будет пользоваться сразу несколькими камерами. Смартфон даст возможность снимать видео на основную и фронтальную камеру или на несколько сенсоров основной камеры. Так можно будет добиться интересного эффекта. Например, съемка чего-либо с рассказом и демонстрацией своих эмоций или съемка одного и того же объекта с разных ракурсов.

Изменения коснулись и экрана. Теперь он имеет диагональ 6,57 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Она даже может автоматическим меняться в зависимости от контента, но границы таких изменений не сообщаются. При этом частота обновления сенсора достигает 300 Гц.

Одно время казалось, что тренд не прижился, но теперь снова начали все чаще появляться смартфоны с закругленными краями экрана. В Nova 9 это тоже есть. Так получается добиться большей визуальной безрамочности.

Экран охватывает цветовое пространство P3 и отображает до 1,07 миллиарда оттенков. Это тоже надо проверять более основательно, но первое ощущение от знакомства с этим телефоном в рамках специального мероприятия оказалось очень приятным.

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За производительность Huawei Nova 9 отвечает Qualcomm Snapdragon 778G 4G и собственная интеллектуальная технология Huawei для определения приоритетных задач и оптимизации производительности мобильных видеоигр.

Несмотря на небольшую толщину нового телефона (7,77 мм и 175 грамм), в него уместился аккумулятор на 4 300 мАч. В сочетании с быстрой зарядкой 66 Вт это позволяет ”наполнить” его до 100% очень быстро.

Никуда не делись все фирменные возможности работы с ПК и синхронизация с другими устройствами бренда. Не многие компании так сильно углубляются в создание своей экосистемы. По сути, кроме Huawei, этим занимается только Apple. Остальные производители смартфонов что-то делают, но результат получается очень поверхностным.

Смартфон будет продаваться в двух цветах: звездно-голубом и черном. Предзаказ в России стартует только 8 ноября 2021 года. Цена смартфона при этом составит 39 990 рублей. Учитывая общее удорожание техники и возможности нового телефона, цена не кажется такой высокой.

Через некоторое время мы обязательно протестируем этот смартфон и поделимся своим опытом его использования. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

На этой неделе состоялось большое событие. Одно то, что самая крупная в мире социальная сеть изменила название, уже дорогого стоит. Это вызывает много вопросов. Например, изменится ли ее приложение, станет ли она более безопасной, будет ли она чем-то другим или это не что иное, как аналогичное переименование Mail.ru Group в VK Group? На фоне всего этого получается, что с переименованием Facebook в Meta у нас осталось больше вопросов, чем ответов, ведь такие перемены означают новый путь развития и даже немного пугают. Особенно, когда ”новый мир” пытается предложить компания, у которой и в обычном-то мире есть явные проблемы с безопасностью. Давайте поймем, что изменится и почему нас не ждет ничего хорошего.

После нескольких недель тщательной проверки, проведенной после слива тысячи внутренних исследовательских документов и служебных записок регулирующим органам, законодателям и прессе, Facebook попыталась перевернуть страницу своей истории, сосредоточив внимание на своих футуристических технологиях.

Теперь компания будет называться не Facebook, что уже давно и прочно ассоциируется ”всего лишь” с социальной сетью, а Meta. По мнению Марка Цукерберга, генерального директора Facebook, будущее технологий связано с цифровыми мирами, в которых мы можем взаимодействовать друг с другом. Эти миры, которые он называет ”метавселенной”, откроют новые виды искусства, музыки, развлечений и бизнеса.

В целом звучит логично, но создать целые миры совсем не так просто. А еще сложнее обеспечить их безопасность, которая и сейчас у Facebook очень сильно хромает. Свидетельством этого являются постоянные утечки данных, падения сервисов и тому подобное. Компания заявила, что она будет построена ответственно, с учетом конфиденциальности и взаимодействия с пользователями.

Если мы все будем работать над этим и в течение следующего десятилетия, то метавселенная достигнет миллиарда человек, что обеспечит цифровую коммерцию на сотни миллиардов долларов и поддержит рабочие места для миллионов создателей и разработчиков», — сказал Цукерберг во время презентации.

Метавселенная Facebook все еще находится в зачаточном состоянии. По большому счету компания анонсировала серию программных инструментов, включая технологию, которая позволяет людям управлять программами голосом или жестами. Одними только программными продуктами дело не ограничивается, и Facebook также расширяет предложение оборудования.

Это следующая глава нашей работы и, как мы полагаем, для Интернета в целом — сказал Цукерберг.

Сама по себе матавселенная в современном представлении — это виртуальное пространство, в котором можно жить. То есть это целый мир внутри условного компьютера. Конечно, он не может быть только на одном устройстве, так как должен позволять людям взаимодействовать. Поэтому все будет делаться на мощнейших серверах, обеспечивающих десятки миллионов подключений с моментальным откликом.

Уже сейчас есть виртуальные миры, которые позволяют довольно плотно погрузиться в них, но пока это больше развлечение. В них нельзя погрузиться настолько глубоко, чтобы работать там, учиться, получать и тратить деньги, знакомиться с людьми и делать другие вещи, которые мы привыкли делать в обычном мире. Проще говоря, метавселенная — это то, что выходит за рамки нашего мира и расширяет его, во многом даже позволяя заменить его.

На своей ежегодной конференции, посвященной виртуальной реальности, в четверг Цукерберг изложил свое видение того, как мы с вами будем работать и играть в метавселенной. Он также представил гарнитуру виртуальной реальности нового поколения Cambria. Как и другие гарнитуры VR, Cambria подносит экран так близко к вашим глазам, что вы думаете, будто находитесь в виртуальном мире.

Вот только простого просмотра виртуального мира недостаточно. Нужно сделать так, чтобы вы могли влиять на него и взаимодействовать с ним. Для этого Cambria научили чувствовать эмоции на лице владельца для передачи их в метавселенную.

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Все мы помним об утечках данных Facebook, о проблемах с ее сервисами и других трудностях, символом которых для многих стало название компании. Может быть поэтому она и хочет перевернуть страницу, но рассказывая о прелестях метавселенной, нельзя забывать о том, что это в первую очередь программный продукт. А теперь представьте, каким должен быть уровень безопасности, если там, как уверяет Цукерберг, будут оборачиваться сотни миллиардов долларов?

Допустим, вы сделали внутри свой бизнес. Условный бар, в который ходят аватары пользователей и тратят реальные деньги. Но вдруг группировка хакеров крадет его и вы больше не может им управлять. В обычной жизни такие процессы как-то сами собой отрегулировались, а в цифровом пока все только на совести создателя этого цифрового пространства.

В начале этой недели Марк Цукерберг ответил на многие вопросы, касающиеся утечек данных пользователей и внутренних документов компании. По его словам, в Facebook над безопасностью работают более 40 000 человек, и по итогу 2021 года социальная сеть планирует потратить на обеспечение защиты более 5 миллиардов долларов.

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Учитывая, сколько денег компания зарабатывает на рекламе, возникает вопрос, как она будет монетизировать свою метавселенную. Четкого ответа на этот вопрос, конечно же, пока нет, но посмотрите на наш мир. Мы же видим, что он во всю монетизируется. В нем есть рекламные вывески, налоги, услуги, оказываемые государством, и много всего другого.

В виртуальном мире роль государства может выполнять тот, кто его создал. А значит, он может размещать баннеры на стенах пространств, брать комиссию за операции, предлагать платные опции и тому подобное. Но самый главный доход, конечно же, будет от рекламы. А уж вариантов того, как ее разместить, в целом мире даже слишком много. Особенно для того, кто знает, как нашпиговать ей страницу сайта.

Говорить о том, что вообще что-то сразу поменяется, нельзя. По сути, переименование пока только символизирует переход к новому направлению развития. Ведь ”мета” в переводе с греческого означает ”между, после, через” и следование чему-то новому. То есть это не мгновенный передел всего Facebook, а только вектор развития.

Пока серьезных перемен не будет, но что будет дальше, покажет время. Скорее всего, социальная сеть останется тем, чем она является, но компания построит новый мир, который будет с ней взаимодействовать.

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Любое действие крупной компании может повлиять на настроения довольно пугливых инвесторов. Они могут слишком поверить в будущее или, наоборот, посчитать его туманным.

Поэтому любая презентация отражается на акциях компании. В этот раз сама презентация сказалась не очень сильно. Это может говорить о том, что компания пока не показала ничего прорывного, а только сказала, что будет работать в этом направлении. При этом ее поведение не несет рисков в будущем, но может иметь перспективы. Поэтому инвесторы не побежали избавляться от акций, но и не стали их скупать, приведя к росту стоимости.

Факт в том, что аналитики довольно оптимистично смотрят на их стоимость и дают позитивные прогнозы. В любом случае, как сказал Марк Цукерберг: ”Это символизирует то, что всегда есть что построить. В истории всегда есть следующая глава”. Наверное, это и есть вся суть перемен. Пока они не такие большие, но если все сделать с умом, получится довольно круто.