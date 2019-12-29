Представляем вашему вниманию последний выпуск ”итогов недели” в этом году. 2019-ый заканчивается, уступая место 2020, но это не повод не обсудить главные новости этой недели. Традиционно последняя неделя года не очень богата на события, но они все равно есть. Сегодня поговорим о новом смартфоне от OnePlus, рассказе Huawei о сервисах, которые могут заменить решения от Google и многом другом. По уже сложившейся традиции также обсудим безопасность некоторых решений Google. В частности, Chrome. Готовы начинать? Тогда садитесь поудобнее, нажимайте ”читать далее” и поехали!

Складной Huawei Mate X пошёл по стопам Galaxy Fold

Samsung в середине апреля предоставила обзорщикам и блогерам Galaxy Fold. Сделала она это за полторы недели до старта продаж. Компании крупно повезло, ведь уже на этом этапе им удалось обнаружить проблему с экраном — у троих блогеров спустя неделю использования он сломался. Скорее всего, причиной этого стало попадание пыли и мелких частиц под экран. Спустя некоторое время корейцы приняли решение отменить старт продаж на неопределенный срок.

Лишь в начале сентября им удалось исправить ситуацию — продажи Fold стартовали в Южной Корее, а затем во всем мире. После проблем с Fold начались проблемы и у Huawei. Компания решила перенести выход Mate X в конце июля этого года на сентябрь того же года, однако позже она повторно перенесла старт продаж на ноябрь, чтобы добавить ряд новых фич. По крайней мере, об этом ходил слухи.

В ноябре Mate X всё-таки появился на прилавках магазинов, и всё бы ничего, но с устройством начались те же проблемы, что и с Fold в начале этого года. В Сети появилось видео, на котором демонстрируется Huawei Mate X с неисправным дисплеем.

Пока сложно сказать, насколько масштабной окажется данная проблема и связана ли она с тем, что под экран попала пыль. Возможно, кто-то просто небрежно отнесся к устройству. К тому же не стоит забывать, что видео появилось в Twitter-аккаунте, на котором публикуются новости, связанные с Samsung. Не исключаю, что это попытка насолить конкурентам и создать панику среди потребителей, ведь до официального заявления теперь вряд ли кто-либо решится приобрести гибкий флагман Huawei. Подпишитесь на наши новости в Telegram, чтобы быстрее всех узнать об ответе Huawei.

Когда на рынке появляется новый тип устройств, всегда возникают сложности. Экран — самая дорогая и важная деталь смартфона, сделать его гибким крайне сложно технически. Даже у таких гигантов как Samsung и Huawei получилось это лишь спустя полгода.

Поэтому не стоит пугаться, нужно лишь ждать выхода второго поколения. К тому моменту производители учтут все детали и научаться предсказывать проблемы, которые могут возникнуть.

Например, в первом квартале 2020 года Samsung представит второе поколение Fold, которое будет иметь совершенно иной форм-фактор, схожий с таковым в Motorola Razr. Он более удобен. После анонса Motorola Razr пользователи всерьез начали рассматривать флагман Motorola к покупке, что говорит о том, что такой форм-фактор может неплохо прижиться на рынке, и в Samsung это понимают.

Не исключено, что в будущем возможны новые публикации с демонстрацией сломанных Mate X. Но сомневаюсь, что Huawei приостановит производство устройства. Скорее всего, ребята постараются выпустить наравне с Samsung второе поколение, в котором исправят все проблемы.

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Выход Mate X итак состоялся спустя 8 месяцев после анонса, откладывать выпуск, прекращая производство, на еще более длительный срок нецелесообразно. В крайнем случае, компания может полностью прекратить производство аппарата и забыть о нем полностью, вернув всем покупателям их деньги. Примерно также поступила Samsung с Note 7.

Всё дело в скорости развития. Смартфоны на данный момент являются самыми быстроразвивающимися устройствами в мире. Каждые полгода выходят новые флагманы с совершенно иным дизайном и фишками. Такая динамичность и высокая конкуренция приводит к отсутствию должного тестирования, что несомненно приводит к подобным ситуациям. Но с этим вряд ли что-то можно будет сделать в будущем, просто потому что люди привыкли каждые 6 месяцев получать абсолютно новые телефоны. И эту плохую привычку привили им сами производители.

OnePlus сделала супер-смартфон. Каким он будет?

Начав с выпуска убийцы флагманов, OnePlus постепенно пришла к тому, что на производстве доступных смартфонов особенно не прославишься. Ведь для того, чтобы сделать недорогой аппарат, необходимо быть готовым идти на компромиссы, а их при проектировании бюджетников, как правило, оказывается очень много. Это не бери, то не делай, от того откажись – всё это привело компанию к понимаю, что войти в историю можно только с по-настоящему передовыми разработками, которые просто не могут стоить дёшево. Поэтому китайцы взяли, да и спроектировали невероятный концептфон, который вот-вот выйдет в продажу.

На этой неделе OnePlus получила от китайского сертификационного центра разрешение на продажи нового смартфона с 5G и кодовым названием IN2010. Казалось бы, что тут уникального? Ведь аппараты с поддержкой сетей пятого поколения сегодня производят все, кому не лень, а OnePlus примерно раз в полгода регистрирует новые смартфоны. Но дело в том, что компания выпустила очередной флагман всего 2 месяца назад, а значит, релиз OnePlus 8, скорее всего, пройдёт не раньше мая. Тогда что это за новинка?

Скорее всего, это тот самый смартфон, презентацию которого OnePlus запланировала на январь. Она привезёт его в Лас-Вегас на технологическую выставку CES’2020. Это аппарат, не относящийся к существующей линейке флагманов, который будет стоять как бы особняком. Выделение новинки в отдельный модельный ряд было продиктовано сверхпередовыми характеристиками и, вероятно, даже более высокой ценой, чем у OnePlus 7 Pro 5G, который сегодня продаётся примерно за 800 евро.

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Помимо поддержки сетей пятого поколения, концептфон получит процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативки, уникальный дизайн и зарядку мощностью 100 Вт. Это серьёзный показатель, освоить который пока не смог ни один другой производитель. Чтобы было понятно, насколько это высокая мощность, вспомните MacBook Pro 16”, который только в этом году получил 100-ваттную зарядку. До этого Apple комплектовала все ноутбуки зарядным устройством на 81 Вт и в ус не дула. Поэтому понять с наскока, зачем такая мощность смартфону, возможным не представляется.

Совершенно очевидно, что цель, которую преследует OnePlus, выпуская такой смартфон, — это желание поражать. Скорее всего, компании неважно, будут ли покупать этот аппарат. Ей нужно доказать себе и окружающим, что она – не просто проходной производитель смартфонов из Китая, а самый настоящий новатор, способный составить конкуренцию Apple и другим, более именитым вендорам вроде Samsung и Huawei. Это исключительно вопрос престижа. Но насколько он оправдан, сказать сложно. Ведь если новинка не заинтересует никого, то и хвастать особо здесь нечем. Разве что OnePlus обернёт смартфон дисплеем так же, как это сделала Xiaomi, и сумеет выпустить его в продажу раньше, чем выйдет Mix Alpha.

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Нужен ли такой аппарат с практической точки зрения? Думаю, нет. Другое дело, что его могут захотеть приобрести люди с большим достатком, которым надоели классические смартфоны. Всё-таки складные устройства пока слишком ненадёжны, а моноблок, пусть и обёрнутый экраном со всех сторон, явно вселяет больше доверия за счёт своей целостности, хотя на практике он может оказаться даже более уязвимым. Но тут нужно понимать, что те, кто может себе позволить смартфон за 2-3 тысячи долларов, явно не будут носить его по стройке и не станут доставать его в общественном транспорте, которым априори не пользуется.

Google призналась, что допустила утечку паролей пользователей Chrome

Google Chrome является одним из наиболее приоритетных продуктов Google, который она не просто обновляет на постоянной основе, исправляя мелкие баги, но и регулярно добавляет новые функции. Только за последние полгода в фирменном браузере поискового гиганта появился встроенный менеджер паролей, поддержка Google Lens, блокировщик тяжёлой рекламы, ночная тема, механизм изоляции сайтов и – из последнего – инструмент проверки паролей на предмет взлома. Но если с первой пятёркой нововведений проблем не было в принципе, то сканер взломанных паролей сразу начал доставлять пользователям неудобства.

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Инструмент проверки паролей, призванный предотвращать утечку самых паролей, не справился, призналась Google. Это произошло из-за бага в компоненте WebView, который ранее стал причиной удаления данных приложений, которые используют его в качестве встроенного браузера. По разным подсчётам пострадать могли от 15 до 50% пользователей. Правда, вызывает баг утечку всех паролей, сохранённых в памяти браузера, или только части из них, неизвестно. Но в любом случае Google вычислит всех затронутых пользователей и оповестит их о произошедшем. Всё, что после этого будет нужно сделать, — изменить утёкшие пароли.

Как именно это случилось и, самое главное, куда утекли пароли пользователей, Google не объясняет, но уточняет, что больше всего затронутых среди жителей Индии. Впрочем, это не значит, что среди американцев, немцев или россиян тех, чьи защитные комбинации от учётных записей не стали достоянием общественности, нет совсем. Наверняка они есть, другое дело, что Google, скорее всего, пока ещё ведёт подсчёты жертв, пострадавших от сбоя в работе Chrome, который и привёл к столь печальным последствиям.

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По одной из версий, причиной утечки стал тот самый баг WebView, из-за которого Google отозвала распространение последнего обновления браузера. Говорят, что на самом деле он вовсе не вызывал потерю данных, а открывал приложениям, которые используют этот компонент, доступ к зашифрованному, по логике, разделу, где хранились все пароли. Правда, в таком случае непонятно, откуда в разных странах взялись пользователи, которые пострадали от удаления данных в программах с WebView. Но, с другой стороны, одно другому не мешает, а потому исключать эту теорию полностью всё-таки нельзя.

Известно, что Google уже начала распространение обновлённой ревизии Google Chrome 79 среди пользователей всех платформ, а значит, она исправила баг либо, что тоже не исключено, внесла необходимые изменения у себя на серверах. Поэтому всем пользователям настоятельно рекомендуется установить последнюю версию браузера, даже если вам нечего скрывать или вы не получали оповещений об утечке ваших паролей. В конце концов, вряд ли вы захотите, чтобы ваша переписка в социальных сетях или по электронной почте стала достоянием общественности.

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На самом деле то, что произошло, — самый настоящий трэш. Поэтому довольно странно, что многие СМИ даже не пишут об этом, стараясь оповестить своих читателей о том, что они, возможно, находятся в серьёзной опасности. Ведь многие пользователи наверняка хранят во встроенном в Chrome менеджере защитные комбинации ко всем сайтам, которыми они пользуются. А среди них запросто могут быть не только адреса электронной почты, но и учётные данные для входа в банковские аккаунты, брокерские счета и много куда ещё.

Galaxy S11 не будет. Что Samsung выпустит вместо него

Несмотря на старания производителей смартфонов возродить концепцию камерофонов, начав строить новые аппараты исключительно вокруг их фото-модулей, большого успеха это не принесло. Потребители продолжили сидеть на уже имеющихся смартфонах по 2-3 года, поглядывая за рынком и убеждаясь, что время обновляться ещё не пришло. Да и ради чего обновляться, если выглядят новинки плюс-минус одинаково, их производительность растёт практически незаметно, а камеры, несмотря на непрерывный рост количества модулей, снимают примерно так же, как и раньше? Поэтому здесь нужны по-настоящему кардинальные меры.

Очередной флагман Samsung, который, по логике вещей, должен был получить название Galaxy S11, будет называться по-другому, сообщил инсайдер Ice Universe. Вместо того, чтобы продолжать считать модели по порядку, маркетологи компании решили, что будет правильно, если перепрыгнуть на следующий десяток и назвать новый смартфон Galaxy S20. При этом методика присвоения добавочных имён для различных модификаций флагмана останется прежней: условно доступная версия получит название Galaxy S20e, увеличенная – Galaxy S20+, а самая топовая – Galaxy S20 5G.

Прыжки в нумерации смартфонов – практика не совсем стандартная, однако нельзя сказать, что производители не делали ничего подобного. К примеру, Apple в 2017 году решила пропустить iPhone 9 и представила сразу юбилейный iPhone X, а за год до неё сама Samsung пропустила Galaxy Note 6 и выпустила сразу Galaxy Note 7. Тот опыт был для корейцев неудачным, потому как фаблет имел склонность к самовозгоранию, к которому приводила утечка лития из аккумулятора, оказавшегося слишком большим для такого корпуса, как у «семёрки».

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Использование названия Galaxy S20 не только символично с точки зрения наступления нового десятилетия, но и с точки зрения изменений, которые произойдут со смартфоном. Известно, что Samsung решила во многом переработать флагманскую линейку, ещё больше расширив её возможности. При этом, как и следовало ожидать, основной апгрейд получит именно камера. Смартфон не только обзаведётся дополнительным модулем для макро-съёмки, но также сможет похвастать ToF-сенсором на фронтальной панели, который будет отвечать за распознавание лиц, и ночным режимом съёмки, который позволит делать качественные фото в условиях недостаточного освещения.

В плане характеристик Galaxy S20, скорее всего, не станет откровением. За основу будущего аппарата производитель возьмёт процессор Snapdragon 865, объём оперативки оставит прежним на уровне 8/12 ГБ в зависимости от конфигурации, а ёмкость встроенного аккумулятора увеличит до 4500 мАч у базовой модели. Плитика ценообразования, вероятно, останется примерно той же. Единственное изменение, которое стоит ожидать, — это незначительная корректировка цены Galaxy S20e, который, как и iPhone 11, может подешеветь до 699 долларов.

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Отразится ли смена названия на продажах смартфона? Думается, что да. В конце концов, потребители в большинстве своём очень падки на всевозможные изменения, а новое имя будет на подсознательном уровне твердить им о том, что новинка в два раза лучше своего предшественника. Тем более, что новая политика нейминга нужна не самому производителю, чтобы разбираться в ассортименте, потому как у него для этого есть собственная система нумерации, а пользователям, которые должны усмотреть в этом явный призыв к покупке.

Samsung придумала, как исправить главный недостаток Galaxy Fold

Неуспех складных смартфонов держится на трёх аспектах: высокая цена, узкий ассортимент и невысокая надёжность. Но если первые два фактора, в общем-то, преодолимы, то вот как сделать такие аппараты более крепкими – пока не очень понятно. Всё-таки гнущаяся конструкция явно не способствует повышению прочности, напротив, создавая повышенную нагрузку в месте сгиба, не говоря уже о том, что для того, чтобы дисплей в принципе можно было сложить, необходимо отказаться от защитного стекла в пользу пластиковой плёнки. Но Samsung решила, что это уже пройденный этап.

Galaxy Fold второго поколения, чей релиз ожидается в начале 2020 года, станет первым складным смартфоном на рынке с дисплеем, прикрытым стеклом, рассказал инсайдер Ice Universe. Это будет особое супер-тонкое стекло, способное к изгибанию, но при этом обладающее всеми свойствами классического стекла. Правда, кто будет заниматься его поставками, пока непонятно, потому что к настоящему моменту ни один производитель не анонсировал появления в своём ассортименте такого компонента. Впрочем, не исключено, что Samsung, будучи одним из пионеров в этой отрасли, таки смогла отыскать надёжного поставщика либо сама выступит в его роли.

Известно, что Samsung подала заявку на регистрацию товарного знакам Ultra Thin Glass, что в буквальном переводе значит «ультратонкое стекло». Возможно, именно его компания будет применять при производстве Galaxy Fold 2, защищая дисплей сиквела именно этим материалом. Такой исход вполне вероятен, потому как в последнее время наблюдается массовый переход вендоров к использованию комплектующих собственного производства. Ведь так, во-первых, дешевле, а, во-вторых, удобнее, учитывая, что таким образом можно контролировать выпуск на всех стадиях.

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Использование гибкого стекла, как ни крути, является более предпочтительным, чем пластиковых наклеек, довольно посредственно защищающих дисплей. Оно не только повысит прочность экрана, сделав его более устойчивым к внешнему воздействию и, как следствие, решит проблему появления битых пикселей при открытии, но и решит другую, не менее важную проблему. Из-за меньшей, чем у плёнки, пластичности, гибкое стекло позволит устранить складку в месте сгиба, которая хоть и не раздражала пользователей, но явно портила общее впечатление от устройства при прямом использовании.

Конечно, пока ещё рано говорить о преимуществах гибкого стекла, но, скорее всего, оно тоже не лишено определённых недостатков. Всё-таки нужно учитывать, что это стекло, а значит, обладает худшей податливостью и способностью к изгибанию. Поэтому стоит полагать, что во многом из-за него Samsung сделала ставку на форм-фактор классической раскладушки. Ведь в этом случае область, которая подвергается сгибанию, оказывается меньше притом, что длина самого стекла возрастает достаточно ощутимо, чтобы сгибаться без последствий для своей целостности.

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Изменит ли гибкое стекло восприятие складных смартфонов кардинальным образом? Скорее всего, нет, потому что производителям ещё предстоит доказать пользователям, что аппараты в таком форм-факторе лучше традиционных. Тем не менее, повышение прочности и использование корпуса традиционной раскладушки, к которым мы привыкли в начале двухтысячных, определённо пойдёт этому сегменту смартфонов на пользу и, возможно, в обозримом будущем даже сделает его одним из наиболее выгодных с точки зрения маржинальности.

Huawei рассказала, для каких сервисов Google у неё есть замена

Несмотря на то что Huawei и до санкций США была довольно успешной компанией, именно они, скорее всего, станут тем триггером, который превратит её в мирового лидера. Огромные финансовые возможности вкупе с широким штатом профессионалов, среди которых есть даже нобелевские лауреаты, помноженные на изоляцию и желание показать все свои способности, позволят Huawei заткнуть за пояс не только Google, но и Apple, став владельцем третьей популярнейшей экосистемы. Тем более, что свой путь к мировому господству китайская компания уже начала.

Huawei активно готовится к тому, чтобы заменить все сервисы Google и уже разработала собственные альтернативы нескольким службам поискового гиганта. Помимо Huawei Mobile Services, которые являются аналогом Google Play Services и отвечают за работу служб геолокации, отправку уведомлений, автообновление приложений и другие процессы, у Huawei уже есть замена для Google Maps, Google Drive, Gmail, YouTube и Google Play. Часть из них уже доступна пользователям за пределами Китая, пусть и в не до конца сформировавшемся виде. Впрочем, это лишь вопрос времени, подтвердил Чарльз Пенг, генеральный директор Huawei и Honor India.

«У нас есть собственный набор служб Huawei Mobile Services и на их основе мы пытаемся создать собственную экосистему. Большинство ключевых сервисов, таких как навигация, обмен сообщениями, оплата, игры и другие, будут доступны уже к концу декабря. А для того, чтобы наполнить магазин приложений AppGallery, Huawei заручилась поддержкой топовых разработчиков в ключевых странах, договорившись с ними о размещении их софта у себя на площадке, заменяющей Google Play», — заявил Пенг.

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Получается, что у Huawei остаётся всего неделя, чтобы выкатить сразу несколько новых сервисов, которые должны работать не только в Китае, но и во всём остальном мире. Несмотря на то что это довольно смелое заявление, от которого китайцы в свойственной им манере могут отказаться, заявив, что их неправильно поняли, спорить с тем, что это является необходимостью, бессмысленно. Ведь чем раньше Huawei выведет на рынок фирменные сервисы, заменяющие решения поискового гиганта, тем скорее она сможет начать наращивать аудиторию своей экосистемы, способствуя тем самым росту продаж Huawei Mate 30, который пока покупают довольно неохотно именно из-за отсутствия сервисов Google.

Впрочем, Huawei и вправду прямо сейчас ведёт очень масштабную работу по восстановлению своих позиций. Чего стоит один только AppGallery, в котором за последние несколько месяцев появилось столько новых приложений, сколько, кажется, не было никогда. Тут теперь есть мобильные клиенты популярных банков и агрегаторов такси, служб доставки и социальных сетей, игры и всевозможные утилиты. А раз Huawei удалось расширить ассортимент каталога за такой короткий срок, то выпустить аналог Google Maps, который китайцы создают совместно с Яндексом, или Google Drive будет вполне реально.

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Почему в этом есть такая уверенность? Потому что у Huawei есть и деньги, чтобы это реализовать, и влиятельные партнёры, которые могут ей в этом помочь. Взять тот же Яндекс, который имеет богатый опыт в развитии навигационных систем и активно помогает Huawei в создании собственной, или Тинькофф и Сбербанк, которые могут стать основными компании при запуске Huawei Pay на территории России. Словом, для Huawei теперь важно не упустить навёрстанного, и успех — не за горами.