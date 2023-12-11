5 лучших переводчиков через камеру телефона на Android

За время своего существования переводчики на Андроид претерпели серьезные изменения. Они стали не только точнее, но и функциональнее. Если раньше нам приходилось вводить текст самостоятельно, выверяя каждую букву, то теперь приложения делают все за нас. И все это благодаря функции перевода через камеру. Теперь достаточно навести объектив на текст, и смартфон тут же его переведет на нужный язык. Посмотрим, в каких приложениях сегодня есть такая полезная опция.

Стандартный переводчик Google Translate

На большинстве Андроид-смартфонов установлен Гугл Переводчик. Это стандартное приложение, обладающее необходимой функцией, а потому вам не обязательно загружать дополнительный софт. Взгляните, как легко переводить с камеры телефона:

Запустите Google Переводчик. Выберите исходный язык и язык перевода. Нажмите кнопку с камерой в правом нижнем углу. Наведите объектив на текст. Если приложение распознает его, то даст моментальный перевод. При возникновении проблем нажмите кнопку затвора, чтобы выполнить перевод по фото.

Скачать Google Translate

На случай, если снимок уже был сделан ранее, в Google Translate есть переводчик по фото. Открыв камеру, просто нажмите кнопку доступа к галерее и выберите изображение. Буквально за пару секунд будет готов перевод.

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Яндекс Переводчик через камеру телефона

Свой переводчик с английского через камеру телефона есть и у Яндекса. Работает он так же, как и приложение Google. Преимуществом Яндекса является скорость перевода в режиме реального времени, но вместе с тем периодически страдает качество, поскольку программа не всегда адекватно распознает текст.

Скачать Яндекс Переводчик

Кстати, дополнить функциональность камеры можно не только встроенным переводчиком, но и дополнительными инструментами. Например, решением задач или поиском товаров. Все это есть в умной камере Яндекса, о которой мы рассказывали в отдельном материале.

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Naver Papago — переводчик в реальном времени

Если вас по каким-то причинам не устроят приложения Google и Яндекса, попробуйте перевод с камеры телефона через Naver Papago. Это еще одна программа, дополненная функциями искусственного интеллекта. Установить ее можно на любой смартфон с Android 7 и выше.

Скачать Naver Papago

В отличие от приложений Яндекса и Google, переводчик по фото в Naver Papago вынесен в отдельный пункт меню. То есть вы можете отдельно использовать либо переводчик в реальном времени, либо по готовому изображению.

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DeepL — переводчик по фото с камеры телефона

Многие люди называют переводчик DeepL самым точным и говорят, что даже приложение Google не идет с ним ни в какое сравнение. Возможно, это и так. Но функция перевода по фото здесь работает чуть хуже. Главный недостаток — отсутствие переводчика в режиме реального времени. Для получения результата всегда нужно нажимать кнопку затвора.

Скачать DeepL

Впрочем, отсутствие живого перевода почти не сказывается на удобстве использования. Плюс ко всему вы наверняка найдете кучу преимуществ DeepL в других режимах. Ведь это приложение очень точно переводит напечатанный текст, а также живую речь двух собеседников.

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Перевод по фото через CamTranslate

Наконец, вы можете попробовать приложение CamTranslate. В отличие от других рассмотренных программ, оно заточено именно на перевод через камеру. Однако в режиме реального времени приложение не работает. То есть, как и в случае с DeepL, сначала нужно нажать кнопку затвора.

Скачать CamTranslate

К точности и качеству перевода претезий нет, а вот само приложение вызывает вопросы. Оно то и дело предлагает оформить подписку, что наверняка будет раздражать человека, который планирует пользоваться программой на каждодневной основе. Лучшим переводчиком через фото CamTranslate назвать нельзя, но даже такое малоизвестное приложение справляется со своей задачей лучше Microsoft Translator — там функция перевода с помощью камеры реализована хуже всего, а потому эта программа отсутствует в нашей подборке.