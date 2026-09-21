Я установил три популярных приложения для примерки причёсок на Android и прогнал через них селфи. Разница между приложениями оказалась больше, чем ожидал. Одни используют нейросеть, которая стирает ваши волосы и рисует новые, другие просто накладывают плоскую картинку поверх головы. От этого зависит и реалистичность результата, и то, сколько времени вы потратите на подготовку фото. Рассказываю о лучших, а заодно напоминаю о подборке лучших приложений сентября — там тоже много интересных находок.

YouCam Makeup рисует стрижку с нуля, но даёт пять примерок в день

Самый честный результат у приложения YouCam Makeup. Внутри работает нейросеть: она оценивает форму лица, высоту лба и линию скул, затем убирает с селфи настоящие волосы и генерирует выбранную стрижку заново, со светотенью, объёмом и текстурой прядей. На выходе получается не аппликация, а картинка, в которую веришь.

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Бесплатных стрижек немного, зато они разные, вплоть до розового пикси. Ограничение жёсткое: пять примерок в день, а все варианты с чёлкой лежат только в платном каталоге. Если хотите перебрать десяток стрижек за вечер, придётся либо платить, либо растянуть эксперимент на несколько дней.

Скачать YouCam Makeup

Кроме волос здесь есть макияж: можно увеличить губы, подобрать помаду, поменять форму бровей и нарисовать стрелки. Девушкам определённо понравится — как и представители отдельной подборки приложений для нанесения макияжа.

Второй ИИ-редактор бесплатно даёт только два фильтра

Приложение FaceApp тоже построено на нейросети, и качество генерации у него хорошее. Проблема в бесплатной версии: из большого каталога без покупки открыты всего два базовых фильтра стрижек, «Длинные» и «Каре», из цветов только «Блондинка» и «Брюнетка», из макияжа несколько стрелок. Чёлки, афрокудри, балаяж и неоновые оттенки доступны исключительно в Pro-режиме.

Скачать FaceApp

Звучит скупо, но для двух самых частых вопросов этого набора хватает. Пойдёт ли короткое каре и стоит ли перекрашиваться в блондинку — ответ вы получите без единого рубля. Экзотику вроде асимметрии или яркого цвета придётся смотреть в другом месте.

Каталог на 600 причёсок работает как плоский стикер

Приложение «Стилист с ИИ» берёт количеством: в каталоге заявлено больше 600 причёсок, от классического каре до асимметричных креативных стрижек. Но нейросети, которая убирает ваши волосы, здесь нет. Приложение просто накладывает выбранную причёску поверх головы как двухмерную картинку, а шаблон можно двигать по фото, чтобы он сел ровнее.

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Отсюда главный подвох. Если у вас длинные волосы, а примерить хочется ультракороткий боб, свои пряди будут торчать из-под шаблона. Перед съёмкой их нужно гладко зачесать назад или вовсе спрятать под шапочку, иначе картинка получится нелепой. Даже при идеальной подготовке ждать чуда не стоит: это грубая прикидка, а не реалистичный рендер.

Скачать «Стилист с ИИ»

Из плюсов: приложение полностью бесплатное, есть развлекательная вкладка с фильтрами, например «Смена возраста», где можно взглянуть на себя в 60 лет. Из минусов: реклама показывается часто и подолгу, и это раздражает сильнее, чем лимит на пять примерок у YouCam Makeup.