Как ни крути, а MAX активно развивается: большое обновление мессенджера в 2026 году обещает комментарии, сторис и стримы. Но некоторые классные функции доступны уже сейчас, и голосовые сообщения среди них. Расшифровка, ускоренное воспроизведение, закладки в длинных войсах — все это уже работает. Разбираю по порядку, как работают голосовые в MAX.

Для чего нужны голосовые в MAX

Голосовые сообщения в MAX закрывают несколько сценариев, которые текстом закрыть сложнее. Когда руки заняты — продиктовал и отправил. Когда нужно передать интонацию — текст не передает, войс передает. Когда объяснение слишком длинное для набора — записал раз, не печатал пять минут.

Отдельный сценарий, который появился с обновлением: голосовые сообщения текстом в MAX (то есть расшифровка). Если пришел войс в неудобный момент (на совещании, в тихом месте, просто лень слушать), его можно прочитать. Никуда не уходить из приложения, не копировать в сторонние сервисы. Все прямо внутри.

Как отправить голосовое сообщение в MAX

Отправить голосовое в MAX можно за несколько секунд. В этом вам поможет инструкция:

Откройте нужный чат в мессенджере MAX на Android. Найдите иконку микрофона справа от поля ввода текста. Нажмите и удерживайте иконку микрофона, после чего запись начнется автоматически. Говорите, и в нижней части экрана появится таймер записи. Отпустите палец, чтобы сообщение отправилось автоматически.

Дополнительные опции при записи:

чтобы отменить запись — не отпуская палец, смахните влево;

чтобы зафиксировать запись без удержания — смахните вверх, затем запишите нужный текст и нажмите кнопку отправки;

чтобы прослушать перед отправкой — нажмите кнопку воспроизведения в поле записи.

Записать голосовое в MAX можно сообщением любой длины, ведь ограничений по времени нет, и в этом одно из важных преимуществ национального мессенджера над другими.

Как прослушать голосовое сообщение в MAX

Чтобы, прослушать голосовое в MAX, нужно нажать на кнопку воспроизведения рядом с сообщением. При этом есть несколько полезных деталей, которые делают прослушивание удобнее:

Нажмите кнопку Play рядом с голосовым сообщением — воспроизведение начнется через динамик. Чтобы переключить на наушник — поднесите телефон к уху во время воспроизведения, MAX автоматически переключит аудио. Для ускоренного воспроизведения нажмите на иконку скорости рядом с сообщением (доступны режимы 1.5x и 2x). В длинных голосовых доступны закладки (нажмите и удерживайте прогресс-бар, чтобы перемотать к нужному месту).

Ускоренное воспроизведение — неочевидная, но реально полезная функция. Длинный войс на 1.5x слушается почти так же комфортно, но вдвое быстрее.

Как перевести голосовое сообщение в текст в MAX

Главная фишка. Расшифровка голосовых в MAX работает без лимитов, и это одно из реальных преимуществ мессенджера перед конкурентами. Про то, чем MAX лучше Telegram в конкретных функциях, говорил отдельно. В Telegram бесплатно доступны только две расшифровки в неделю, в MAX — сколько угодно.

Как перевести голосовое в текст в MAX:

Найдите нужное голосовое сообщение в чате. Нажмите на букву Т в голосовых сообщениях в MAX (она отображается рядом с кнопкой воспроизведения). Дождитесь обработки (обычно занимает несколько секунд). Текстовая расшифровка появится прямо под голосовым сообщением.

Никаких дополнительных настроек и разрешений не требуется. Расшифровка сохраняется под сообщением. Можно перечитать в любой момент или скопировать текст.

Что делать, если голосовые в MAX не работают

В MAX не отправляются голосовые (нет разрешения на микрофон):

Откройте «Настройки» на Android. Перейдите в «Приложения — MAX — Разрешения». Найдите разрешение «Микрофон» и выберите «Разрешить». Вернитесь в MAX и попробуйте снова записать войс.

Не открываются голосовые в MAX или MAX не грузит голосовые (устаревшая версия или кэш):

Обновите приложение через Google Play или RuStore до актуальной версии. Если обновление не помогло — очистите кеш: «Настройки — Приложения — MAX — Хранилище — Очистить кеш». Перезапустите приложение.

MAX не отправляет голосовые (нестабильное соединение):

Проверьте интернет (откройте любой сайт в браузере). Переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот. Если проблема сохраняется, возможен сбой на серверах MAX. Про то, как выглядит тотальный сбой MAX и как понять, что проблема не у вас, — читайте отдельно.

Если ни один из способов не помог, перезагрузите смартфон и попробуйте снова. В большинстве случаев это решает оставшиеся проблемы с голосовыми в MAX. Обсудить проблемы с мессенджером можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.