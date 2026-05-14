Sova V RE — один из самых известных модов официального клиента ВКонтакте для Android. Приложение построено на базе старой версии VK 6.12 и предлагает набор функций, которых нет в официальном клиенте: кэширование музыки, отключение рекламы, тёмная тема и режим невидимки. Звучит привлекательно, особенно для тех, кто привык заходить во ВКонтакте на свою страницу ежедневно и хочет получить больше комфорта от работы с соцсетью. Стоит ли качать мод ВКонтакте для Андроид?

Sova V RE для Android — отличия от ВКонтакте

Sova V RE — это неофициальная модификация приложения ВКонтакте. Название расшифровывается как «RE» — реинкарнация, то есть перезапуск ранее существовавшего проекта VK Sova V. Мод построен на основе официальной версии VK 6.12 (сборка 6073), а значит, интерфейс и базовая логика работы знакомы любому, кто пользовался ВКонтакте на Android. Что вы думаете по поводу соцсети — давайте обсудим в нашем Telegram-чате.

Главное отличие VK Sova от обычного ВКонтакте — конечно же, бесплатная музыка из ВК офлайн. К ним можно добавить отключение рекламы и различные настройки приватности. Последняя доступная версия — 1.2.1, файл занимает около 132 МБ. Для установки нужен Android 7.0 или новее, поэтому подойдет даже старый телефон. Если вам интересны легальные способы расширить возможности соцсети, посмотрите наш разбор подписки VK Видео Премиум — что она даёт и сколько стоит.

Функции мода Sova V RE — что умеет неофициальный клиент

Набор функций у Sova V RE заметно шире, чем у официального клиента ВКонтакте. Тем не менее, мы не рекомендуем качать сторонние клиенты ВКонтакте и других приложений, так как они могут быть небезопасными для вашего смартфона. Вот что заявлено разработчиками мода:

Музыка без подписки — треки можно сохранять на устройство и слушать без интернета.

— треки можно сохранять на устройство и слушать без интернета. Отключение рекламы в ленте и в сообществах.

в ленте и в сообществах. Отключение рекомендованных постов и друзей.

и друзей. Нечиталка сообщений — собеседник не видит, что вы прочитали сообщение, в личных чатах, беседах и у ботов.

— собеседник не видит, что вы прочитали сообщение, в личных чатах, беседах и у ботов. Нечиталка историй — просмотр без следов.

— просмотр без следов. Поддержка стикеров из Telegram при помощи экспорта.

при помощи экспорта. Частичный офлайн-режим

Как скачать Sova V и установить на Android

Sova V RE нет в Google Play и RuStore — это неофициальная модификация, и Google её в магазин не пропустит. Скачать APK Sova V лучше прямо из канала разработчика в Телеграм.

Установка стандартная для любого приложения, загруженного не из магазина:

Скачайте APK-файл Sova V RE версии 1.2.1 (или другой доступной версии) на своё устройство.

Откройте файл. Если система запросит разрешение на установку из неизвестных источников, перейдите в настройки и включите его для браузера или файлового менеджера, через который открываете файл.

Подтвердите установку и дождитесь её завершения.

Откройте приложение и войдите в свой аккаунт ВКонтакте по нашей инструкции.

Обратите внимание: последняя версия ВК Сова датируется аж 2024 годом, поэтому могут возникнуть проблемы с совместимостью новых версий Андроид. Кстати, мы в курсе и других актуальных мобильных историй — например, недавно разбирали, что за приложение «Телега» появилось в России.

Работает ли Sova V в 2026 году — клиент ВКонтакте для Android

Это, пожалуй, самый важный вопрос. Последний апдейт Sova V RE — версия 1.2.1, апрель 2024 года. Больше года тишины, а ВКонтакте за это время вполне мог поменять что-то на серверной стороне: авторизацию, капчу и прочую внутреннюю кухню. Лично у меня проблем не возникло, но в долгосрочной перспективе что-то явно вылезет.

Судя по отзывам пользователей, у многих возникают серьёзные проблемы со входом. Sova V не работает стабильно: приложение выбрасывает из аккаунта, капча при повторной авторизации не загружается, и войти обратно не получается. Некоторые пользователи сообщают, что после входа приложение снова выкидывает через 10–30 секунд. Также есть жалобы на то, что часть сохраненной музыки перестаёт воспроизводиться.

Если разработчики не выпустят обновление, проблемы будут только нарастать.

Безопасно ли скачивать Sova V на Андроид

Использование любого модифицированного клиента — это всегда компромисс между удобством и безопасностью. Безопасно ли использовать Sova V, никто гарантировать не может. Вот что стоит учитывать:

Вы вводите логин и пароль от своего аккаунта ВКонтакте в стороннее приложение, исходный код которого вы не проверяли.

ВКонтакте может заблокировать аккаунт за использование неофициальных клиентов — такие прецеденты были.

APK-файлы со сторонних сайтов могут быть модифицированы третьими лицами, и в них может быть встроен вредоносный код.

могут быть модифицированы третьими лицами, и в них может быть встроен вредоносный код. Разработчики мода заявляют, что в приложении «нет слежки» , но проверить это без аудита кода невозможно.

, но проверить это без аудита кода невозможно. Мод основан на старой версии VK 6.12 и не получает обновлений безопасности от самого ВКонтакте.

Это не значит, что Sova V RE потенциально опасное приложение. Но к модам в целом лучше подходить с холодной головой — особенно если к аккаунту привязана карта или там лежит важная переписка.

Чем заменить Sova V — другие моды ВКонтакте для Android

Sova V RE — далеко не единственный мод ВКонтакте. Если это приложение перестало работать или вы ищете что-то более актуальное, можно посмотреть на другие варианты. Мы ранее разбирали альтернативные клиенты ВКонтакте для Android — там есть из чего выбрать. Среди популярных альтернатив на память приходят следующие:

VK X.

Kate Mobile.

VTLite.

У каждого свой набор функций, плюсы и минусы. Общая закономерность одна: чем активнее ВКонтакте обновляет свою платформу, тем быстрее устаревают неофициальные клиенты ВКонтакте.

Самый надёжный вариант — официальное приложение ВКонтакте. Да, в нём есть реклама и нет кэша музыки, но оно стабильно работает, получает обновления и не создаёт рисков для аккаунта. Если кэш музыки — ключевая потребность, проще оформить подписку VK Музыка, которая позволяет сохранять треки для офлайн-прослушивания легально.

Sova V RE — интересный проект с реально полезными функциями, но в текущем состоянии рассчитывать на стабильную работу сложно. Если приложение у вас работает — пользуйтесь, но будьте готовы к тому, что в любой момент оно может окончательно перестать авторизовывать. А если вы только думаете, стоит ли устанавливать Sova V RE, — сейчас, вероятно, не лучший момент для этого.