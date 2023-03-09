Для чего на самом деле нужен режим энергосбережения в Telegram и как его правильно настроить

Главная проблема современных смартфонов — автономность. В последние годы средняя емкость аккумуляторов замерла на отметке 4500-5000 мАч, хотя энергопотребление продолжает расти. Поэтому еще несколько лет назад появилась функция экономии заряда Андроид, позволяющая снизить расход энергии в угоду тактильным и визуальным эффектам. Вместе с тем свои решения в области улучшения автономности предлагают и разработчики приложений. Так, после недавнего обновления Telegram 9.5 собственным режимом энергосбережения обзавелся один из самых популярных мессенджеров.

В отличие от экономии энергии в браузерах и других приложениях, энергосбережение Телеграм имеет массу дополнительных настроек. Кроме того, этот режим будет полезен не только людям, желающим, чтобы их смартфоны как можно дольше работали от одного заряда. Впрочем, обо всем по порядку.

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Что делать, если Телеграм жрет батарею

Начну издалека. В настройках энергопотребления моего смартфона Xiaomi есть средство оптимизации. Оно предлагает отключить те или иные опции ради экономии заряда. Так вот, если зайти и ознакомиться с его предложениями, то в большинстве случаев помимо деактивации тактильного отклика или перехода на темную тему средство оптимизации предлагает закрыть приложение, разряжающее батарею, в качестве которого чаще всего выступает именно Telegram.

И действительно, если взглянуть на его статистику, то окажется, что всего за час использования мессенджера в течение сегодняшнего дня смартфон потерял 16% заряда. Знаете, далеко не каждая игра отличается такой прожорливостью, а ведь мы говорим о, казалось бы, самом обычном приложении для обмена сообщениями.

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Но на самом деле причин, почему Телеграм жрет батарею, предостаточно. Во-первых, в приложении очень приятный и плавный интерфейс с большим количеством анимаций. Во-вторых, в ленту Telegram выкладывается огромное количество контента, обработка которого тоже требует от смартфона немалых ресурсов. Поэтому неслучайно Телеграм садит батарею, и эта проблема уже давно нуждается в решении. Она, кстати, не единственная. Еще одна частая жалоба пользователей заключается в том, что Телеграм занимает много места. Но это — совсем другая история.

Что происходит в режиме энергосбережения Telegram

Режим энергосбережения в Телеграм включается автоматически, когда уровень заряда вашего смартфона опускается до отметки 10%. Активировать его можно и принудительно, но об этом мы поговорим позже. А пока стоит пояснить, как меняется работа мессенджера после перехода в режим экономии заряда:

анимированные стикеры и эмодзи будут статичными;

исчезнут анимации в чатах;

перестанет отображаться анимация звонков;

будет отключен автозапуск видео;

для воспроизведения GIF понадобится предварительно нажать на гифку.

Таким образом, главное изменение, происходящее после перехода в режим энергосбережения Телеграм, — отключение анимаций и автоматического воспроизведения контента. И это, кстати, будет полезно отнюдь не только тому человеку, чей смартфон быстро разряжается.

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Для чего еще нужен режим энергосбережения Телеграм

На днях я сильно удивился, когда увидел в телеграм-чате Androidinsider сообщение пользователя, просившего помочь определиться с выбором смартфона в категории до 20 тысяч рублей с единственным требованием: «чтобы тянул Сбербанк Онлайн и Госуслуги». С одной стороны, забавно, а с другой — на недорогих телефонах плохо себя чувствуют даже базовые приложения. Ну а то, что Телеграм тормозит, — привычное в такой ситуации дело. Ведь приложение мессенджера характеризуется каким-то немыслимым количеством визуальных эффектов: переходы между чатами, анимированные эмодзи и реакции, стикеры, гифки и далее по списку.

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Так что режим экономии заряда превращает мессенджер в Телеграм для слабых телефонов. Кроме того, гибкая настройка позволяет просто отключить ненужные функции (например, автовоспроизведение видео в Телеграм) или отдельные эффекты (плавные переходы) для визуального ускорения работы приложения.

Отличия энергосбережения в настройках Android и Telegram

Не стоит думать, будто нововведение Telegram 9.5 заменяет собой режим экономии энергии, который вы можете включить в настройках смартфона, или применяет те же параметры энергосбережения, но только для отдельно взятого приложения. Это не так. Режим экономии энергии Андроид работает совершенно иначе:

отключается виброотклик;

активируется автоматическая регулировка яркости;

снижается частота обновления экрана (со 120 Гц до 60 Гц);

снижается производительность процессора;

ограничиваются фоновые процессы;

приложения автоматически выгружаются из оперативной памяти при блокировке устройства;

отключаются другие функции, потребляющие много энергии.

Ничего из этого не происходит после включения энергосбережения Телеграм. Мессенджер как отображал анимации с частотой 120 кадров в секунду, так и продолжит это делать. Просто самих эффектов станет меньше. Поэтому новую функцию Telegram стоит рассматривать как дополнение режиму энергосбережения Андроид, которому был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

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Как настроить режим энергосбережения в Телеграме

Мы во всех деталях разобрали особенности работы нового режима. Теперь пришло время понять, как настроить энергосбережение в Телеграм. Для доступа к параметрам нужно:

Вызвать меню нажатием на «три полоски». Открыть настройки Telegram. Перейти в раздел «Энергосбережение».

Первое, на что вы должны обратить внимание, — ползунок в верхней части экрана. С его помощью можно отрегулировать, когда будет автоматически включаться режим экономии энергии в Телеграме. По умолчанию это 10%. Следом идут переключатели, позволяющие сразу отключить анимации Телеграм и другие эффекты до перехода приложения в режим энергосбережения.

Обратите внимание на переключатель «Разрешить плавное переключение». Он отвечает за отображение анимаций при переходе из одного чата (канала) в другой. По умолчанию он всегда остается включенным даже после активации режима сбережения энергии. Но эти анимации тоже можно отключить, нажав на переключатель.

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Как отключить режим энергосбережения

В настройках экономии энергии Телеграм нет специальной кнопки, позволяющей отключить автоматический переход в этот режим. Однако у нас есть ползунок. Если вы хотите отключить режим энергосбережения, передвиньте его влево до упора, чтобы в статусной строке отобразилось значение «Всегда выключен».

Хотя теперь Telegram перестанет автоматически переходить в состояние экономии энергии, у вас останется возможность вручную регулировать настройки анимаций Телеграм. Отключайте автозапуск видео или плавное переключение в любое время, если эти эффекты кажутся лишними.