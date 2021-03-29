Google Фото покажет вам, когда вы были пьяны. Что это за функция

Некоторые функции современных сервисов поворачиваются к нам очень необычной стороной. Например, Google Фото уже давно предлагает разные интересные подборки на основании того, что искусственный интеллект ”увидел” на ваших фотографиях. Вариантов подборок очень много, но теперь поисковой гигант снабдил свой сервис еще одной функцией. Пусть она и не очень актуальна в пандемийное время, когда бары и рестораны в основном остались не у дел, но ее наличие говорит о том, что компания не планирует останавливаться на достигнутом. Функция позволяет найти фотографии, на которых пользователи были пьяны. Надо разобраться, для чего нужна такая функция, как она работает и как ей воспользоваться.

Подборки фотографий в Гугл Фото

По данным наших коллег из AndroidPolice, в Google Фото появилась новая коллекция воспоминаний ”Cheers”, чтобы показать, когда вы и ваши друзья выпили бокал вина или что-то большее. Google уже пару лет предлагает коллекции воспоминаний, созданные искусственным интеллектом. Каждая из этих коллекций может быть преобразована в фотокниги. Их можно сохранять, делиться ими или заказывать для печати в свою оффлайн коллекцию.

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С момента появления этих коллекций Google продолжала улучшать саму функцию и актуальность подборок. В итоге теперь коллекции не просто собираются по принципу дат и объектов, но и по событиям. Теперь существует больше сценариев воспоминаний, в которых основное внимание уделяется танцам, природе и даже лучшим моментам зимы.

Google Фото может помочь пользователям пережить воспоминания о танцах и вечеринках с помощью коллекции ”bust a move” или даже о путешествии по лесу с помощью коллекции ”in the woods”. Часто появлялись новые коллекции воспоминаний, и теперь появилась коллекция воспоминаний ”Cheers”.

Подборка ”Cheers” в Гугл Фото

Коллекция воспоминаний Google Фото ”Cheers” поможет вам снова пережить ”пьяные ночи”. То есть вечеринки в барах, на природе, у бассейна или просто в квартире. Главное, чтобы их содержание полностью соответствовало тому, что заложено в название этой подборки. Эта коллекция может помочь пользователям снова хорошо провести время с другом за вином или даже провести безумную ночь с друзьями. Фотографии, которые появятся в этой коллекции, будут подбираться автоматически, но главное условие, чтобы на них были: алкоголь, питейные заведения и пьяные люди. Можно вместе, а можно по отдельности.

В Google Фото появился крутой фильтр. Он анимирует снимки

Конечно, все это зависит от того, что алгоритм Google определяет таковым на основе содержания снимка и геолокации того места, где они были сделаны. Эта функция появляется для пользователей повсюду, но пока еще только развертывается и не стала доступна всем без исключения. Тем не менее, некоторые пользователи Google Фото уже могут увидеть новый раздел раньше других.

Конечно, в связи с продолжающейся пандемией не такое большое количество пользователей может получить новые фотографии из баров или с других массовых мероприятий. Впрочем, не исключено, что именно для того, чтобы напомнить о том, как было весело раньше, Google и решила подготовить новый тип подборки. Это хорошая идея, когда вам предлагают лишний раз окунуться в приятные воспоминания, но главное, чтобы это не стимулировало людей бежать в бары и повторять увиденное. Сейчас для этого не самое хорошее время, хотя оно и налаживается.

Мнение нашего Ивана Кузнецова: Почему я не отказываюсь от Google Фото из-за отключения безлимитного доступа.

Не нашел подборку фотографий

Если вы пока не встречали у себя эту подборку, то, скорее всего, сделаете это довольно скоро. Когда именно, сказать сложно, но стоит набраться терпения, прежде чем получится снова пережить приятные (или не очень) моменты. Если у вас это уже есть, расскажите о нововведении в нашем Telegram-чате. Поделитесь, как это работает, правильно ли формируются подборки и на основании чего та или иная фотография попала в эту подборку.

Google Фото станет платным

Google Фото — отличный способ собрать и сохранить ваши фотографии в облаке. Долгое время огромным плюсом сервиса было то, что он мог хранить бесплатно неограниченное количество фотографий. По сути единственным условием, на которое надо было согласиться, являлось незначительное уменьшение качества фотографий, которое едва ли кто-то мог заметить.

Пока такая схема еще работает, но через пару месяцев все это закончится и надо будет оплачивать хранилище по обычным тарифам Google Диска. Не многим это понравилось, но такая инициатива просто не могла не прийти от поискового гиганта, серверы которого просто не могут и дальше принимать каждую минуту терабайты данных для бесплатного хранения.

Что выбрать вместо Google Фото, когда он станет платным

При этом некоторые серверы продолжают бесплатно хранить ваши синхронизированные фотографии. Например, Яндекс Диск и Mail.ru Облако. Приложения этих сервисов предлагают автоматическую синхронизацию фотографий с хранилищем на безвозмездной основе. Конечно, таких крутых подборок, как в Google, вы не получите. Может поэтому компания и предлагает что-то новое, чтобы стимулировать нас перейти на платные тарифы?