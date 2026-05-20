Представив на прошлой неделе операционную систему Android 17, на конференции I/O 2026 Google полностью переделала приложение Gemini от интерфейса до моделей и пользовательских сценариев. Появились новый дизайн Neural Expressive, модель Gemini 3.5 Flash, генеративная модель Omni для видео, круглосуточный агент Spark и утренний дайджест Daily Brief. Приложением пользуются уже более 900 миллионов человек в месяц, и Google явно хочет превратить его из чат-бота в полноценного цифрового помощника. Ниже — разбор каждого обновления с точки зрения реального использования.

Новый дизайн в приложении Gemini

Приложение Gemini на Android получило обновлённый дизайн-язык под названием Neural Expressive. Это плавные анимации, яркие цвета, обновлённая типографика и тактильная отдача при взаимодействии. Поле ввода теперь имеет форму «таблетки», а меню загрузки файлов открывается снизу с каруселью: фото, камера, последние изображения, а ниже — файлы, Google Диск, тетрадки.

Отдельно выделены инструменты: обучение с подсказками, глубокое исследование, холст, создание музыки, видео и изображений. Голосовой режим Gemini Live больше не открывается в полноэкранном режиме. Теперь он работает внутри основного интерфейса, и можно переключаться между текстом и голосом без потери контекста. Навигационная панель стала полноэкранной: новый чат, поиск по чатам, библиотека (раньше — «Мои материалы»), а также тетрадки и недавние диалоги. Выбор модели — в левом верхнем углу, временные чаты — в правом верхнем.

👉 Читай AndroidInsider.ru в мессенджере MAX

Важнее всего, пожалуй, изменение самих ответов. Gemini больше не выдаёт «стены текста». Ключевая информация теперь выводится сверху и выделяется жирным, а при необходимости ответы дополняются встроенными изображениями, видеонарративами, таймлайнами и интерактивными визуализациями. Обновление дизайна уже раскатывается на Android, iOS и в веб-версии.

Что нового в модели Gemini 3.5 Flash для Android

Вместе с редизайном Google запустил Gemini 3.5 Flash — новую модель, которая, по заявлению компании, превосходит предыдущую флагманскую Gemini 3.1 Pro в задачах программирования, агентных сценариях и мультимодальных бенчмарках. При этом Flash остаётся верной своей линейке: она работает в четыре раза быстрее других передовых моделей по количеству генерируемых токенов в секунду и обходится дешевле (примерно на треть-половину).

Таким образом, ответы приходят быстрее, а сложные задачи (например, анализ документов, длинных переписок или работа с несколькими источниками) обрабатываются точнее. Модель доступна уже сейчас в приложении Gemini, в поиске Google и через API. Google также анонсировала Gemini 3.5 Pro, но эта модель выйдет только в следующем месяце. Сейчас все новые функции в приложении работают именно на Flash.

Что такое Gemini Spark и зачем нужен круглосуточный агент

Gemini Spark — самое амбициозное из объявленного. Google описывает его как «личного агента», который действует от вашего имени и работает круглосуточно, даже когда телефон заблокирован или ноутбук закрыт. Spark работает на выделенных серверах Google Cloud, поэтому не зависит от устройства.

На практике это выглядит так: вы даёте Spark задачу, и он выполняет её в фоне, подключаясь к Gmail, Google Документам и другим приложениям Workspace. Вот несколько примеров из анонса:

Автоматический разбор ежемесячных выписок по кредитной карте с выявлением скрытых подписок

Мониторинг входящей почты на тему школьных рассылок, сбор важных дат и отправка сводки вам и партнёру

Синтез заметок со встреч из почты и чатов в готовый документ Google Docs с черновиком сопроводительного письма

Перед любым серьёзным действием (отправкой писем или тратой денег — Spark запрашивает подтверждение. На Android появится отдельный интерфейс Android Halo, который показывает прогресс выполнения задач и статусы в реальном времени. В будущем к Spark можно будет обращаться по электронной почте, через SMS и из Chrome. Летом добавятся сторонние сервисы. Также Spark появится в приложении Gemini для Mac с возможностью работать с локальными файлами и автоматизировать рабочие процессы на компьютере. Ограничения: Spark выходит на следующей неделе в режиме бета-тестирования и только для подписчиков Google AI Ultra в США. Для всех остальных это пока только анонс.

Что умеет делать Gemini Omni

Omni — это новая модель, которая объединяет возможности рассуждения Gemini с генерацией контента. Главная идея: создавать что угодно из любого входного материала. Пока речь идёт прежде всего о видео. На вход можно подать изображения, аудио, видео и текст, а на выходе получить отредактированный ролик, основанный на реальных знаниях модели.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

В приложении Gemini можно загрузить любое фото или видео и отредактировать его с помощью встроенных шаблонов. Одна из демонстрационных возможностей — создание пользовательского AI-аватара, который выглядит и звучит как вы, и встраивание его в экшн-сцену. Gemini Omni (в версии Flash) уже начал раскатываться для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra по всему миру.

Новая функция Daily Brief в Gemini

Функция Daily Brief — это агент, который каждое утро собирает для вас персональную сводку дня. Ночью Gemini анализирует вашу почту Gmail, Календарь Google и Задачи, а утром выдаёт структурированный дайджест с приоритетами. Сводка разделена на две части. Раздел «Главное прямо сейчас» показывает действия, которые требуют немедленного внимания. Под каждым пунктом — быстрые кнопки: создать напоминание, посмотреть сообщение, составить черновик ответа. Далее идёт раздел «На горизонте» — задачи и события на ближайшее будущее.

Daily Brief доступен в боковой панели приложения Gemini и уже раскатывается для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra. Пока только в США. Функция выросла из экспериментального проекта Google Labs, который тестировали с конца 2025 года.

Платные и бесплатные функции Gemini

Google перестроил линейку подписок. Теперь их три основных уровня, плюс усиленный вариант:

Google AI Plus — $7,99/мес (примерно от 900 ₽/мес в России): удвоенные лимиты по сравнению с бесплатной версией, 200 ГБ хранилища, доступ к Gemini Omni и Daily Brief

— $7,99/мес (примерно от 900 ₽/мес в России): удвоенные лимиты по сравнению с бесплатной версией, 200 ГБ хранилища, доступ к Gemini Omni и Daily Brief Google AI Pro — $19,99/мес (примерно от 2 200 ₽/мес в России): четырёхкратные лимиты, 5 ТБ хранилища, доступ к модели Pro, YouTube Premium Lite в комплекте

— $19,99/мес (примерно от 2 200 ₽/мес в России): четырёхкратные лимиты, 5 ТБ хранилища, доступ к модели Pro, YouTube Premium Lite в комплекте Google AI Ultra ($100) — $99,99/мес (примерно от 11 000 ₽/мес в России): увеличенные лимиты по сравнению с Pro, 20 ТБ хранилища, Gemini Spark, YouTube Premium, приоритетный доступ к новым функциям

— $99,99/мес (примерно от 11 000 ₽/мес в России): увеличенные лимиты по сравнению с Pro, 20 ТБ хранилища, Gemini Spark, YouTube Premium, приоритетный доступ к новым функциям Google AI Ultra ($200) — $199,99/мес (примерно от 22 000 ₽/мес в России): 20-кратные лимиты по сравнению с Pro, Project Genie и максимальные возможности

Раньше максимальная подписка стоила $250 в месяц. Теперь Google снизил её до $200, а новая ступень за $100 закрывает разрыв между Pro за $20 и топовым уровнем. Google также переходит от дневных лимитов на запросы к модели, основанной на потреблённых вычислительных ресурсах: простые текстовые вопросы расходуют меньше квоты, чем генерация видео или программирование.

🔥 Загляни в канал Сундук Али-Бабы через мессенджер MAX, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Бесплатная версия Gemini по-прежнему существует — с базовым доступом к Gemini 3.5 Flash, но с ограниченными лимитами. Если вы раньше заменили Google Ассистента на Gemini, базовые возможности никуда не денутся, но для новых инструментов вроде Spark и Daily Brief потребуется подписка.

Как пользоваться приложением Gemini в России в 2026 году

С доступом из России ситуация неоднозначная. Весной 2026 года появились сообщения о том, что Gemini стал доступен для российских пользователей через веб-версию gemini.google.com (интерфейс переведён на русский, поддерживается голосовой ввод на русском языке. Однако скачать приложение через Google Play с российским аккаунтом по-прежнему нельзя.

Веб-версия Gemini работает более чем в 230 странах и на более чем 70 языках. Мобильное приложение доступно в более чем 150 странах, а платные подписки Plus, Pro и Ultra в более чем 140 странах. Россия в эти списки формально не входит из-за санкционных ограничений. На практике часть пользователей получает доступ через VPN и аккаунт, зарегистрированный в поддерживаемой стране. Приложение можно установить через APK. Но стоит помнить: это обходной путь, и Google может в любой момент ограничить доступ. Платные функции вроде Spark (пока только для США) и Daily Brief (тоже США) в любом случае привязаны к региону, и VPN здесь не всегда помогает.

Нужен ли Gemini на Android в 2026 году

Если вы активно пользуетесь Gmail, Google Календарём и Google Документами, Daily Brief и Spark выглядят как реально полезные инструменты, но пока они ограничены и США, и платными подписками. Для тех, кто использует Gemini просто как чат-бот для вопросов и генерации текста, главное обновление — Gemini 3.5 Flash и новый дизайн: ответы стали быстрее и нагляднее, а интерфейс перестал выглядеть как текстовый терминал.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Нейросеть Gemini Omni интересна тем, кто хочет быстро создавать и редактировать видео без профессиональных инструментов. Но не стоит ждать голливудского качества — пока это скорее базовый конструктор с шаблонами и AI-редактированием. Главный вопрос для российских пользователей — доступность. Многие функции доступны глобально, но ключевые агентные возможности запускаются только в США, а само приложение Gemini в Google Play для России не доступно. Обновление масштабное, но не стоит торопиться менять подписку, пока не убедитесь, что нужные функции реально работают в вашем регионе.