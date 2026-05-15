OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0 — первую модель генерации изображений с возможностью «думать» перед отрисовкой. Она встроена прямо в приложение ChatGPT на Android, которое можно установить на свой смартфон по нашей инструкции. При этом Google уже долгое время доминирует в категории нейросетей для картинок со своей моделью Gemini Nano Banana 2. Мы протестировали обе нейросетки бок о бок, и результаты оказались показательными — особенно в плане повседневного использования.

Что такое Nano Banana 2 и ChatGPT Images 2.0

Оба инструмента генерируют изображения по текстовому описанию, но построены на разных фундаментах. Google выпустила первую Nano Banana в августе 2025 года на базе Gemini 2.5 Flash — модель моментально стала вирусной. В ноябре появилась нейросеть Nano Banana Pro с расширенными возможностями для профессионалов, а в феврале 2026 года вышла Nano Banana 2, объединившая качество Pro-версии и скорость Flash-моделей. Nano Banana 2 умеет подтягивать актуальную информацию из веб-поиска, генерировать читаемый текст на картинках и поддерживает разрешение до 4K. Сейчас это стандартная модель генерации изображений во всех продуктах Google, которая встроена в приложение Gemini на Android и поиск.

Модель ChatGPT Images 2.0 вышла 21 апреля 2026 года — почти одновременно с GPT-5.5. Главное отличие: это первая модель OpenAI, которая умеет «думать» перед генерацией. На практике это означает, что модель сначала ищет информацию в интернете, планирует композицию и проверяет результат, прежде чем показать картинку. Работает в двух режимах: базовый Instant — бесплатно для всех, а продвинутый Thinking — только для платных подписчиков ChatGPT. Поддерживается разрешение до 2K и генерация до 10 изображений с одного запроса.

Нейросеть, генерирующая картинки: сравнение ChatGPT и Gemini

Если дать обеим моделям одинаковый запрос, результаты будут заметно отличаться — и дело не только в качестве. У каждой модели есть свой «почерк». По итогам тестирования можно отметить, что нейросеть ChatGPT выдаёт более естественные, фотографичные изображения. Свет чуть неидеален (в хорошем смысле), текстуры разнообразные, картинка выглядит так, будто её обработал хороший фотограф.

Модель Nano Banana 2 тяготеет к ярким, насыщенным, стилизованным изображениям. Картинки выглядят более эффектными, но менее реалистичными. Особенно заметна разница на тренде из соцсетей, где люди просили нейросети сгенерировать фото с собой в детстве: Nano Banana 2 сделала кожу слишком гладкой, освещение — неестественно идеальным. Результат был похож скорее на профессиональную фотосессию, хотя именно этого и не просили.

Но это не значит, что одна модель хуже другой. Если нужна картинка, которая выглядит как настоящая фотография (для презентации, мокапа или личного проекта), ChatGPT Images 2.0 справится лучше. Если задача в том, чтобы сделать яркий пост для соцсетей или стикер, Nano Banana 2 будет более уместна.

Чем ChatGPT лучше Gemini при создании картинок

По мнению автора, ключевое отличие ChatGPT от Gemini в области рисования — не реализм, а способность помнить контекст беседы. Вот конкретный пример: нейросеть Open AI позволяет дорисовывать картинку новыми промтами. А с Nano Banana 2 нужно каждый раз заново прикреплять референсное изображение, описывать персонажа и по сути начинать разговор с нуля. Если просто написать «помести хомяков в школу» без повторной загрузки картинки, модель либо генерировала что-то далёкое от оригинала, либо рисовала совершенно другого хомяка.

С ChatGPT Images 2.0 достаточно загрузить референс один раз. После этого остаётся просто описать новые сцены текстом (хомяки в школе, хомяки на протесте с плакатами, хомяки задувают свечи), и модель сохраняет единый стиль и внешность персонажей на протяжении всего диалога. Контекст не терялся даже после десятков итераций. Каждое прерывание контекста означает потерю времени, и у Nano Banana 2 таких прерываний пока заметно больше.

Что лучше для создания картинок: ChatGPT или Gemini

Обе модели для рисования картинок бесплатны в базовых версиях: и ChatGPT Images 2.0 в режиме Instant, и Nano Banana 2 в приложении Gemini. Продвинутый режим Thinking у ChatGPT доступен подписчикам Plus ($20 в месяц, примерно от 2 200 ₽/мес в России) и Pro ($200 в месяц, примерно от 22 000 ₽/мес в России).

Модель Nano Banana 2 хороша для быстрой генерации ярких, стилизованных изображений (социальные сети, стикеры, декоративные картинки). Она глубже интегрирована в экосистему Google: работает в поиске, Google Lens, приложении Gemini, и это удобно, если вы и так пользуетесь Android-смартфоном.

ChatGPT Images 2.0 выигрывает в трёх сценариях:

Фотореалистичные изображения, которые не выглядят как ИИ-генерация

Многоэтапная работа с одним проектом — стикеры, серии иллюстраций, персонажи

Точечное редактирование без потери контекста

Nano Banana 2 — хороший выбор, когда нужно:

Быстро сделать цветастое изображение для поста

Генерировать изображения прямо внутри экосистемы Google

Работать с разрешением до 4K без доплаты

По итогам подробного сравнения мы отдаём предпочтение ChatGPT Images 2.0 в первую очередь из-за работы с контекстом и более реалистичного стиля. Но это не приговор Nano Banana 2: у Google есть преимущество в виде глубокой интеграции с Android, поиском и собственными сервисами. Для многих пользователей Android-смартфонов, которые уже пользуются Gemini, проще всего будет попробовать обе модели на одном и том же запросе и решить самим.