Google долго оставалась для Windows просто браузером. Хочешь поискать что-то — открывай Chrome. Хочешь использовать сервисы компании — делай то же самое. В 2023 году появился Google Play для ПК, позволяющий запускать мобильные игры на компьютере, и это был первый шаг к полноценному присутствию Google на Windows. Теперь сделан второй: 14 апреля 2026 года американская компания выпустила отдельное десктопное приложение с поиском, нейросетью и анализом экрана. Оно работает поверх любого открытого окна и вызывается одним сочетанием клавиш.

Что умеет приложение Google для Windows

Приложение Google для Windows — это не браузер и не поисковая строка в трее. Это полноценный инструмент, который работает поверх любого приложения без необходимости его сворачивать. Так что Microsoft со своим Copilot, встроенным в обновления Windows 11 с ИИ-ассистентом, теперь получила прямого конкурента от Google.

Вот что умеет приложение Google на Windows:

Поиск в интернете с ИИ. Внутри приложения встроен AI Mode (тот самый, что доступен в Google Поиске). Задаете вопрос, получаете развёрнутый ответ с источниками, можете задавать уточняющие вопросы в том же контексте.

Анализ экрана через Google Lens. Можно выделить любую часть экрана (отдельное окно или весь рабочий стол) и задать вопрос по содержимому. Переводить текст, искать товары по изображению, определять место на карте — все это прямо из приложения без скриншотов.

Поиск по файлам на компьютере. Приложение ищет файлы и установленные программы на вашем ПК, то есть не нужно открывать Проводник или вспоминать, в какой папке лежит нужный документ.

Поиск в Google Диске. Если файлы хранятся в облаке, поиск по файлам на ПК распространяется и на Google Drive (результаты из облака появляются рядом с локальными).

Все это работает без переключения между приложениями. Вы остаетесь в том же окне, с которым работали, и просто задаете вопрос поверх него.

Где скачать Google для ПК

Официальная страница загрузки Google на Windows находится по адресу search.google/google-app/desktop. Там же есть кнопка «Download the app», которая ведет на страницу с прямой ссылкой на установщик.

Общие моменты перед установкой:

Windows 10 или Windows 11;

возраст пользователя от 13 лет;

аккаунт Google;

приложение пока доступно только на английском языке.

Последний пункт важный: приложение Google на ПК на момент выпуска работает только на английском. Русского интерфейса и русскоязычного поиска через AI Mode пока нет: Google обещает расширять список языков, но конкретных сроков не называет. Функции Lens и поиск по файлам при этом работают независимо от языкового ограничения.

Как установить Google на Windows

После того как скачали установщик, процесс стандартный:

Запустите скачанный файл установщика. Разрешите приложению вносить изменения на устройстве (стандартный запрос Windows). Дождитесь завершения установки (занимает около минуты). После установки приложение появится в системном трее и будет готово к работе.

Установить Google на Windows можно без прав администратора, ведь установщик работает в режиме пользователя. После первого запуска приложение предложит войти в аккаунт Google и настроить доступ к файлам.

Настройка Google на Windows

После установки нужно выполнить несколько шагов, чтобы все функции заработали:

При первом запуске нажмите «Sign in» и войдите в свой Google Аккаунт на ПК (без этого ИИ-поиск и Google Drive не будут доступны). Когда приложение запросит доступ к файлам на компьютере — разрешите. Без этого поиск по файлам на ПК работать не будет. Для поиска по Google Drive дополнительно подтвердите доступ к облачному хранилищу (приложение откроет стандартное окно авторизации Google). Опционально: в настройках приложения можно выбрать, какие папки на ПК индексировать, и исключить то, что не нужно в поиске. Проверьте, что сочетание клавиш Alt+Пробел не конфликтует с другими программами (при необходимости его можно переназначить в настройках).

Настройка Google на ПК занимает буквально несколько минут, и после этого приложение работает в фоне, готовое вызваться в любой момент.

Как пользоваться Google на компьютере

После настройки работа с приложением выглядит просто. Нажмите Alt+Пробел в любой момент, и поверх текущего окна появится строка поиска. Основные сценарии использования:

Обычный поиск в интернете. Введите запрос, нажмите Enter — получите ответ с AI Mode. Можно задавать уточняющие вопросы без нового поиска.

Поиск файлов. Введите название файла или его содержимое. Поиск Google на ПК найдет его как на локальном диске, так и в Google Drive.

Анализ экрана. Нажмите иконку Lens в приложении, выделите нужную область экрана и задайте вопрос по тому, что на ней. Например, можно выделить таблицу в открытом документе и спросить «что это означает» или выделить незнакомый интерфейс и попросить объяснить.

Контекстный вопрос по окну. Можно выбрать конкретное приложение и задавать вопросы с учетом его содержимого (Google видит, что открыто на экране, и учитывает это в ответе).

Поиск в интернете на ПК через это приложение работает быстрее, чем открывать браузер, переходить на google.com и вводить запрос. Это буквально Alt+Пробел, вопрос, Enter — и ответ уже на экране, пока основное окно остается открытым.