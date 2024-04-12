Лучшие бесплатные приложения для Андроид ТВ, которые сделают из телевизора развлекательный центр

Самые часто скачиваемые приложения для Android TV — несомненно, стриминговые сервисы и другие утилиты для воспроизведения видео. Однако встроенный Play Market богат и на другой софт, не говоря уже о том, что Google Play на смартфоне позволяет загрузить недостающие приложения на телевизор. Чем разнообразить свое устройство, сделав его намного полезнее? Есть минимум 5 шикарных программ для Андроид ТВ, которые стоит скачать. Скорее загружайте их к себе, нажав на кнопку загрузки, и добавляйте на телевизор или приставку!

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ТВ-программа для Андроид ТВ

Смарт-телевизоры поддерживают программу передач, даже если это кабельное ТВ. Однако в реальности она доступна далеко не на каждом канале. Обычно можно посмотреть список лишь того, что было ранее. Чтобы всегда под рукой было актуальное расписание передач, скачайте приложение TV Guide: в нем можно посмотреть время начало футбольного матча или другой передачи, а также составить список каналов, чтобы упростить доступ.

Приложение дает актуальную информацию и регулярно обновляется, а также позволяет увидеть полный анонс того или иного фильма. Смотреть программу передач на Андроид ТВ можно как по общедоступным каналам, так и по подпискам на сервисы, а фильтры настраиваются даже по смещению времени. Здесь нет платных покупок, так что, можно смело добавлять его на главный экран ТВ.

Удобный ТВ Гайд

Как поменять заставку на телевизоре Смарт ТВ

По умолчанию в настройках на Андроид ТВ установлены заставки, загружаемые из библиотеки Гугл. Это фотографии разных пользователей, которые меняются в режиме слайдшоу. Однако вы можете скачать живые обои для телевизора, сделав его намного изящнее. Попробуйте приложение Mystify: оно поддерживает стильные геометрические скринсейверы, которые постоянно двигаются на экране.

Вдобавок все параметры отображения можно настроить, например, изменить цвет и скорость перемещения, а также количество фигур. А если черный фон вам не нравится, можете поменять его на изображение. Приложение с заставками работает на любых устройствах и не требует дополнительных расходов на подписку.

Заставки для Андроид ТВ

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Приложение для просмотра фото на Android TV

Телевизор даже с небольшим экраном идеально подходит для просмотра фото. Открывать файлы через встроенное приложение — значит, вредить самому себе. Попробуйте галерею QuickPic: оно позволяет не только просматривать фото, но и удобно управлять ими, например, раскидывать по папкам. Вдобавок можно переименовывать их, увеличивать, поворачивать — в общем, делать всё, что и на смартфоне.

При необходимости можете защитить папку с файлами паролем или посмотреть слайдшоу, причем с картинками в любом формате, включая видео и GIF. Самое приятное, что здесь нет рекламы, галерея для Андроид ТВ работает с любыми устройствами, на которых Android 5 и выше.

Галерея для телевизора

Приложение с музыкой на Андроид ТВ

Для Андроид ТВ есть масса приложений радио, но я хотел бы вам порекомендовать свое любимое — это Jazz Radio. Как вы понимаете, утилита содержит только джазовые онлайн-станции, но какие! Их собрано больше 100 из разных стран мира, поэтому можно смело включить музыку на Смарт ТВ, оставив экран в режиме ожидания, чтобы провести вечер в спокойной обстановке.

Понравившиеся станции можно добавить в Избранное, активировать таймер отключения и узнать название понравившейся песни. При этом приложение с музыкой можно свернуть, чтобы управлять воспроизведением через виджет на главном экране. Оно полностью русифицировано и без проблем работает с пультом.

Радио для Андроид ТВ

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Какую игру скачать на Андроид ТВ

Естественно, что на Смарт ТВ можно играть, так как разработчики не жалеют сил на оптимизацию для больших экранов. Вот только они не всегда добавляют поддержку пульта, хотя, это и к лучшему. Подключил джойстик к телевизору и начал играть в Beach Buggy Racing — мобильные гонки с прикольной графикой, где нужно кататься по различным локациям.

Геймпад для ТВ

В качестве транспорта вы получаете пляжную багги, которая помогает собирать различные бонусы. Их можно использовать для устранения соперников или ускорения. Несмотря на мультяшную графику, в Beach Buggy Racing крутая механика, я бы сказал, реалистичная. Игра для Андроид ТВ понравится и взрослым, и детям, а также скрасит ваши выходные и сэкономит бюджет.

Гонки для телевизора