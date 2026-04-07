Пока обычные VPN в России блокируют один за другим, RuStore изучает возможность запуска собственного сервиса. Информация появилась после того, как пользователи начали получать опросы от отечественного магазина приложений с вопросами о потенциальном продукте. В самом RuStore заявили, что компания не занимается разработкой VPN, а лишь «изучает потребности рынка». Звучит как классическое корпоративное «мы ничего не комментируем», но опросы с конкретными тарифами говорят сами за себя. Контекст важен: VPN перестал работать у миллионов россиян, и именно на этом фоне и появляется идея государственно одобренного сервиса.

Каким будет легальный VPN в России

Легальный VPN в России от RuStore планируется встроить прямо в приложение магазина. То есть отдельно ничего скачивать не нужно — все будет внутри. Это принципиально отличает его от привычных VPN-сервисов, которые нужно искать, устанавливать и настраивать отдельно.

Сервис задумывается с двумя тарифами: бесплатным и платным. Оба будут работать в рамках российского законодательства, и это главное условие, которое делает его «легальным». Блокировка VPN в России в последние годы приобрела промышленный масштаб: Роскомнадзор уже ограничил сотни сервисов, и список продолжает пополняться. VPN, который не заблокируют — звучит как оксюморон, но именно это и предлагает RuStore. Логика простая: сервис, который работает по правилам, не попадет под блокировку. Сколько придется платить за VPN в России после всех ограничений — вопрос, который волнует многих, и RuStore пытается на него отвечать.

Что будет в бесплатной версии VPN RuStore

Бесплатный тариф VPN через RuStore ориентирован на доступ к российским ресурсам. В первую очередь речь идет о Госуслугах и банковских сервисах. На первый взгляд странно: зачем нужен VPN для российских сайтов, которые и так работают? Ответ в контексте: часть пользователей использует иностранные SIM-карты или находится за рубежом, и им нужен стабильный доступ к отечественным сервисам с российским IP-адресом. Для них бесплатная версия — рабочий инструмент.

Для большинства же пользователей внутри России базовый тариф решает довольно узкую задачу. Бесплатный VPN на русском языке для доступа к Госуслугам — это, конечно, забота о гражданах. Только вот большинство из них с отечественными сервисами и так справляется без дополнительных инструментов.

Что даст русский VPN за деньги

Платный тариф интереснее. Русский VPN в премиум-версии позиционируется как инструмент для «легального и безопасного доступа» к зарубежным платформам. В списке доступных сервисов фигурируют:

ChatGPT;

Anthropic;

Figma;

Notion;

Coursera.

Это вполне конкретный и понятный сценарий использования. Разработчики, дизайнеры, студенты и все те, кому нужны рабочие инструменты, недоступные у нас по корпоративным решениям зарубежных компаний. Российский VPN с платным доступом к Figma и ChatGPT — это уже практически корпоративный продукт для профессиональной аудитории.

Цена платного тарифа пока не объявлена. Учитывая, что магазин приложений RuStore принадлежит VK, которая в свою очередь тесно связана с государственными структурами, ценообразование, скорее всего, будет конкурентным, чтобы переманить аудиторию от зарубежных сервисов. Важно только установить RuStore на Android, если его еще нет на смартфоне.

Отличия VPN RuStore от других

Вот тут начинается самое интересное. VPN в RuStore — это не то, к чему привыкли пользователи подобных. Обычный VPN дает полную свободу, а тут мы имеем делом с ее ограниченной версией.

Список того, что через него не будет работать, красноречив:

Telegram;

YouTube;

WhatsApp*;

Instagram*;

Facebook*;

Netflix

TikTok.

* — сервисы принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

То есть все то, ради чего большинство людей и устанавливает такие приложения, через сервис RuStore будет недоступно. Массовая блокировка VPN в России привела к тому, что государство фактически создает альтернативу. Но такую, которая открывает только то, что государство считает нужным открывать. ChatGPT — пожалуйста, Telegram — нет.

Это принципиальное отличие от VPN с российскими серверами в классическом понимании. Обычный сервис просто меняет ваш IP-адрес. А VPN от RuStore предлагает фильтрованный доступ с заранее согласованным списком разрешенных ресурсов. Называть это полноценным VPN будет большим преувеличением. Скорее это контролируемый шлюз к одобренному зарубежному контенту.

Легальный VPN в этом смысле — честное название. Легальный именно потому, что работает строго по правилам и не дает ничего лишнего. Насколько это востребовано у той аудитории, которая сегодня массово ищет русский VPN на телефон — большой вопрос.