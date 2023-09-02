ТОП-5 крутых приложений для слабых телевизоров на Андроид ТВ

Один из серьезнейших недостатков телевизоров на Андроиде — слабое железо. Даже топовые модели обладают небольшим количеством оперативной памяти и процессором, который серьезно уступает в производительности даже чипсету от недорогого смартфона. При этом Андроид ТВ — довольно требовательная система, поэтому телевизор или приставка с 1-2 Гб оперативной памяти справятся не со всеми программами из Google Play, но есть и те, которые все же можно запускать. Вот приложения для слабых телевизоров на Андроид ТВ, которые должны быть установлены в первую очередь.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О ГАДЖЕТАХ РАНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ

Puffin TV — браузер для телевизора на Андроид

На свой Смарт-телевизор рано или поздно вы наверняка захотите установить браузер. Если у вас уже есть штатный, который расходует слишком много ресурсов, и вводит систему в ступор, попробуйте Puffin TV: он хоть и выглядит немного старомодно, зато работает очень шустро даже на слабом устройстве. Просто попробуйте свернуть приложение и развернуть обратно — это займет доли секунды!

Вдобавок Puffin оптимизирован специально под Андроид ТВ, поэтому никаких проблем ни с расположением, ни с управлением пультом. В нем есть встроенный блокировщик рекламы, а еще можно перекидывать ссылки напрямую на смартфон. Благодаря облачному рендерингу, браузер воспроизводит музыку или видео прямо на странице.

Браузер для телевизора

С недавних пор браузер для Андроид ТВ стал платным, но если его не обновлять, то пользоваться можно бесплатно как и прежде. Оставил вам ссылку на APK Mirror, где вы можете скачать сборку за 2022 год. Если это не поможет, настоятельно рекомендую LogicUI TV Browser — достойный браузер для вашего ТВ.

Почему нужно пользоваться автоблокировкой экрана на Android, и что будет, если этого не делать

KM Player — хороший плеер для Андроид ТВ

Бытует вполне справедливое мнение, что VLC Player — лучший плеер для Андроид ТВ. Однако даже он не всегда стабильно воспроизводит фильмы в высоком качестве, из-за чего просмотр превращается в сущий кошмар. Попробуйте KM Player — универсальный проигрыватель для устройства на любой платформе, включая Windows!

Он поддерживает разные кодеки, а не только популярные, а вместе с ними — потоковую передачу из облачных сервисов, включая Гугл Диск. Есть платные функции, которые можно разблокировать, просматривая рекламу. При необходимости можно отредактировать видео и сделать гифку, но только в плеере для смартфона.

Скачать плеер для Андроид ТВ

TV Usage — приложение для родительского контроля

Хотите ограничивать время использования телевизора? TVUsage вам в помощь! Это классное стороннее приложение для родительского контроля, которое позволяет ставить лимиты на просмотр каналов. Приложение позволяет настраивать различные типы ограничений: по определенным дням, по временным промежуткам каждый день, с перерывами и так далее.

Применить эти настройки можно к любому приложению или к системе в целом. При необходимости можете запретить доступ при помощи ПИН-кода, чтобы дети не могли зайти в специфические программы. В TVUsage встроена страница для просмотра статистики по дням в виде графиков, что упрощает взаимодействие.

Родительский контроль для ТВ

Правда ли, что сейчас смартфоны стали хуже, чем раньше

Crossy Road — головоломка для телевизора

Одна из лучших аркад — Crossy Road — лучше аналогов сразу по двум причинам: во-первых, без проблем работает с пультом (джойстик не нужен), во-вторых, оптимизирована для всех платформ, включая Андроид ТВ. Задача проста: управлять персонажем, переводя его через дорогу. Перейти бесконечное шоссе крайне непросто, так как на пути будут встречаются различные препятствия вроде машин. Не успеете — придется начинать сначала.

Crossy Road выполнена в «блочном» стиле и очень напоминает Minecraft, поэтому графика вам точно придется по вкусу. Со временем игра для телевизора усложняется, поэтому проходить уровни будет не так-то просто как кажется. Платить за подписку не нужно: просто скачиваете Crossy Road по ссылке ниже и играете, но не забудьте подключить геймпад к телевизору.

Crossy Road

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КРУТЫХ ТОВАРОВ ИЩИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"

Simple TV Launcher — лаунчер для Андроид ТВ

Интерфейс Андроид ТВ выглядит не так уж плохо, но при этом он сильно перегружен различными элементами и плитками. Слабые устройства еле вытягивают его, даже если отключить автовоспроизведение контента. Попробуйте поменять главный экран при помощи Simple TV Launcher: он прост в использовании, расходует мало ресурсов и не содержит ничего лишнего.

Значки достаточно крупные, настроек не так много — эта оболочка будет летать на слабом телевизоре с 1 Гб оперативки! Лаунчер хорош не только для людей в возрасте, но и для тех, кто использует лишь несколько приложений на своем ТВ — благодаря ему стартовый экран будет подгружаться в разы быстрее, чем тот, что установлен на Андроид ТВ по умолчанию.

Скачать лаунчер для ТВ

Не забудьте правильно настроить изображение на Андроид ТВ сразу после покупки телевизора: в системе есть несколько настроек, которые нужно активировать, чтобы глаза меньше уставали от просмотра контента. О том, как это сделать, можете узнать из нашей инструкции.