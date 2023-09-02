ТОП-5 крутых приложений для слабых телевизоров на Андроид ТВ

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Иван Герасимов

Один из серьезнейших недостатков телевизоров на Андроиде — слабое железо. Даже топовые модели обладают небольшим количеством оперативной памяти и процессором, который серьезно уступает в производительности даже чипсету от недорогого смартфона. При этом Андроид ТВ — довольно требовательная система, поэтому телевизор или приставка с 1-2 Гб оперативной памяти справятся не со всеми программами из Google Play, но есть и те, которые все же можно запускать. Вот приложения для слабых телевизоров на Андроид ТВ, которые должны быть установлены в первую очередь.

ТОП-5 крутых приложений для слабых телевизоров на Андроид ТВ. Вот 5 лучших приложений, которые подойдут даже для слабого телевизора. Фото.

Вот 5 лучших приложений, которые подойдут даже для слабого телевизора

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Puffin TV — браузер для телевизора на Андроид

На свой Смарт-телевизор рано или поздно вы наверняка захотите установить браузер. Если у вас уже есть штатный, который расходует слишком много ресурсов, и вводит систему в ступор, попробуйте Puffin TV: он хоть и выглядит немного старомодно, зато работает очень шустро даже на слабом устройстве. Просто попробуйте свернуть приложение и развернуть обратно — это займет доли секунды!

Puffin TV — браузер для телевизора на Андроид. Puffin TV — один из удобнейших браузеров для Андроид ТВ. Фото.

Puffin TV — один из удобнейших браузеров для Андроид ТВ

Вдобавок Puffin оптимизирован специально под Андроид ТВ, поэтому никаких проблем ни с расположением, ни с управлением пультом. В нем есть встроенный блокировщик рекламы, а еще можно перекидывать ссылки напрямую на смартфон. Благодаря облачному рендерингу, браузер воспроизводит музыку или видео прямо на странице.

Браузер для телевизора

С недавних пор браузер для Андроид ТВ стал платным, но если его не обновлять, то пользоваться можно бесплатно как и прежде. Оставил вам ссылку на APK Mirror, где вы можете скачать сборку за 2022 год. Если это не поможет, настоятельно рекомендую LogicUI TV Browser — достойный браузер для вашего ТВ.

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KM Player — хороший плеер для Андроид ТВ

Бытует вполне справедливое мнение, что VLC Player — лучший плеер для Андроид ТВ. Однако даже он не всегда стабильно воспроизводит фильмы в высоком качестве, из-за чего просмотр превращается в сущий кошмар. Попробуйте KM Player — универсальный проигрыватель для устройства на любой платформе, включая Windows!

KM Player — хороший плеер для Андроид ТВ. KM Player — один из самых всеядных плееров для Андроид. Фото.

KM Player — один из самых всеядных плееров для Андроид

Он поддерживает разные кодеки, а не только популярные, а вместе с ними — потоковую передачу из облачных сервисов, включая Гугл Диск. Есть платные функции, которые можно разблокировать, просматривая рекламу. При необходимости можно отредактировать видео и сделать гифку, но только в плеере для смартфона.

Скачать плеер для Андроид ТВ

TV Usage — приложение для родительского контроля

Хотите ограничивать время использования телевизора? TVUsage вам в помощь! Это классное стороннее приложение для родительского контроля, которое позволяет ставить лимиты на просмотр каналов. Приложение позволяет настраивать различные типы ограничений: по определенным дням, по временным промежуткам каждый день, с перерывами и так далее.

TV Usage — приложение для родительского контроля. Утилита позволяет выставить ограничения на просмотр ТВ. Фото.

Утилита позволяет выставить ограничения на просмотр ТВ

Применить эти настройки можно к любому приложению или к системе в целом. При необходимости можете запретить доступ при помощи ПИН-кода, чтобы дети не могли зайти в специфические программы. В TVUsage встроена страница для просмотра статистики по дням в виде графиков, что упрощает взаимодействие.

Родительский контроль для ТВ

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Crossy Road — головоломка для телевизора

Одна из лучших аркад — Crossy Road — лучше аналогов сразу по двум причинам: во-первых, без проблем работает с пультом (джойстик не нужен), во-вторых, оптимизирована для всех платформ, включая Андроид ТВ. Задача проста: управлять персонажем, переводя его через дорогу. Перейти бесконечное шоссе крайне непросто, так как на пути будут встречаются различные препятствия вроде машин. Не успеете — придется начинать сначала.

Crossy Road — головоломка для телевизора. В Crossy Road можно играть не только на телевизоре, но и на смартфоне или планшете. Фото.

В Crossy Road можно играть не только на телевизоре, но и на смартфоне или планшете

Crossy Road выполнена в «блочном» стиле и очень напоминает Minecraft, поэтому графика вам точно придется по вкусу. Со временем игра для телевизора усложняется, поэтому проходить уровни будет не так-то просто как кажется. Платить за подписку не нужно: просто скачиваете Crossy Road по ссылке ниже и играете, но не забудьте подключить геймпад к телевизору.

Crossy Road

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Simple TV Launcher — лаунчер для Андроид ТВ

Интерфейс Андроид ТВ выглядит не так уж плохо, но при этом он сильно перегружен различными элементами и плитками. Слабые устройства еле вытягивают его, даже если отключить автовоспроизведение контента. Попробуйте поменять главный экран при помощи Simple TV Launcher: он прост в использовании, расходует мало ресурсов и не содержит ничего лишнего.

Simple TV Launcher — лаунчер для Андроид ТВ. Этот удобный лаунчер позволит ускорить даже недорогой телек со слабым железом. Фото.

Этот удобный лаунчер позволит ускорить даже недорогой телек со слабым железом

Значки достаточно крупные, настроек не так много — эта оболочка будет летать на слабом телевизоре с 1 Гб оперативки! Лаунчер хорош не только для людей в возрасте, но и для тех, кто использует лишь несколько приложений на своем ТВ — благодаря ему стартовый экран будет подгружаться в разы быстрее, чем тот, что установлен на Андроид ТВ по умолчанию.

Скачать лаунчер для ТВ

Не забудьте правильно настроить изображение на Андроид ТВ сразу после покупки телевизора: в системе есть несколько настроек, которые нужно активировать, чтобы глаза меньше уставали от просмотра контента. О том, как это сделать, можете узнать из нашей инструкции.

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