Выбираем калькулятор калорий для похудения. ТОП-5 лучших приложений

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Герман Вологжанин 0

Смартфон может стать устройством, которое выведет любого человека на путь здорового образа жизни. Мы уже рассказывали о приложениях для занятий спортом, но помимо физической активности важную роль играет правильное питание. Чтобы не обрасти жирком или, напротив, поднабрать пару-тройку килограммов, необходимо скачать счетчик калорий. Подобный тип программ поможет составить ежедневный рацион, а также станет отличным средством контроля за употреблением пищи. И сегодня мы попробуем найти лучшее приложение для подсчета калорий.

Выбираем калькулятор калорий для похудения. ТОП-5 лучших приложений. 5 лучших калорий, которые помогут вам контролировать свой рацион. Фото.

5 лучших калорий, которые помогут вам контролировать свой рацион

Счетчик калорий FatSecret

Счетчик калорий FatSecret. Удобный счетчик, но без возможности изменить вес порций. Фото.

Удобный счетчик, но без возможности изменить вес порций

Скачать FatSecret

Открывает рейтинг приложений для подсчета калорий программа FatSecret, насчитывающая уже более 10 миллионов скачиваний в Google Play. При первом запуске FatSecret просит указать цель использования (набор массы или снижение) и заполнить небольшую анкету с указанием пола, роста, веса и возраста. Все это понадобится для составления индивидуальной нормы потребления калорий.

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После быстрой регистрации через аккаунт Гугл или электронную почту становится доступным составление рациона питания. Пользователь может добавлять собственные рецепты, отталкиваясь от продуктов, внесенных в базу FatSecret. Очевидным минусом приложения для подсчета калорий является тот факт, что нельзя самостоятельно выбрать вес ингредиента.

Зато FatSecret дает подробную информацию о каждом продукте, включающую в себя не только калорийность, но и содержание питательных веществ (белков, жиров и углеводов). Также счетчик калорий предлагает несколько диетических планов. Для доступа к ним нужно оформить Premium-доступ за 590 рублей в месяц или 3 299 рублей в год.

Калькулятор калорий ХиКи

Калькулятор калорий ХиКи. Простое, но очень информативное приложение, которое нравится миллионам пользователей. Фото.

Простое, но очень информативное приложение, которое нравится миллионам пользователей

Скачать Calorie Counter HiKi

Следующий калькулятор калорий на Андроид представляется не столь популярным, однако оценка в 4,9 балла говорит сама за себя. Да, это приложение для здорового питания выглядит перегруженным и, возможно, даже устаревшим. Однако внутри вас ждет целый комплекс видеоинструкций, помогающих быстро разобраться в особенностях интерфейса.

В отличие от FatSecret, калькулятор калорий ХиКи позволяет настраивать граммовку каждого продукта, внесенного в базу. Кроме того, здесь нет навязчивой рекламы платных функций. Оформление премиум-доступа требуется только для снятие ограничений на добавление собственных продуктов в базу, а также получение расширенных статистических отчетов. Но и без этого счетчик калорий для похудения кажется весьма информативным.

YAZIO — бесплатный подсчет калорий

YAZIO — бесплатный подсчет калорий. Один из самых привлекательных с визуальной точки зрения счетчиков калорий. Фото.

Один из самых привлекательных с визуальной точки зрения счетчиков калорий

Скачать YAZIO

От двух предыдущих приложений со счетчиком калорий YAZIO выгодно отличается красивым и удобным интерфейсом. Программа совмещает в себе простоту FatSecret и информативность программы от HiKi Soft. Чтобы добавить новый прием пищи, достаточно нажать кнопку «+», расположенную на главном экране. В списке доступны как отдельные ингредиенты, так и готовые блюда с возможностью изменения размера порции с точностью до одного грамма.

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Помимо кнопки добавления продукта в калькулятор калорий на главном экране отображается счетчик достижения целей. Ниже представлены дополнительные функции вроде шагомера и средства для отслеживания нормы выпитой воды. Подавляющее большинство опций предоставляется бесплатно, а оформление Pro-версии за 1 490 рублей в год требуется лишь для доступа к рецептам и планам питания.

Таблица калорийности — скачать бесплатно

Таблица калорийности — скачать бесплатно. Простой калькулятор калорий без лишних платных функций. Фото.

Простой калькулятор калорий без лишних платных функций

Скачать таблицу калорийности

За незамысловатым названием этого приложения скрывается такой же простой и понятный интерфейс. Разумеется, при первом запуске необходимо ввести краткую информацию о себе, но затем уже ничего не будет вас отвлекать от заполнения калькулятора калорий.

Таблица калорийности имеет широкий набор продуктов с подробными сведениями о пищевой ценности, а также позволяет бесплатно знакомиться с тысячами рецептов блюд. Во вкладке «Обзор» вы найдете диаграммы, иллюстрирующие достижение целей.

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По умолчанию пользователю не показывается информация о содержании сахара и соли в продуктах питания (премиум-аккаунт за 999 рублей в год снимет это ограничение), однако данный факт сложно отнести к недостаткам приложения. Тем более, что в бесплатной версии даже доступно сканирование штрих-кодов для заполнения дневника.

Lifesum — подсчет калорий для похудения

Lifesum — подсчет калорий для похудения. Возможно, лучший счетчик калорий на Android. Фото.

Возможно, лучший счетчик калорий на Android

Скачать Lifesum

Завершает подборку, пожалуй, самый информативный и удобный калькулятор калорий для телефона. Приложение Lifesum показывает информацию о пищевой ценности, а еще выставляет оценку каждому продукту, что позволяет исключить из своего рациона вредную пищу. Правда, для получения более подробных сведений необходимо оформить платную подписку за 295 рублей в месяц или за 955 рублей в год.

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Отказавшись от премиум-доступа, вы лишитесь планов питания и возможности сохранения собственных блюд. Но и без этого программа даст все необходимые функции для подсчета калорий. Также вы сможете подключить к Lifesum фитнес-приложения вроде Google Fit или Samsung Health, чтобы синхронизировать данные о набранных и сожженных калориях.

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