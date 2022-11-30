Выбираем калькулятор калорий для похудения. ТОП-5 лучших приложений

Смартфон может стать устройством, которое выведет любого человека на путь здорового образа жизни. Мы уже рассказывали о приложениях для занятий спортом, но помимо физической активности важную роль играет правильное питание. Чтобы не обрасти жирком или, напротив, поднабрать пару-тройку килограммов, необходимо скачать счетчик калорий. Подобный тип программ поможет составить ежедневный рацион, а также станет отличным средством контроля за употреблением пищи. И сегодня мы попробуем найти лучшее приложение для подсчета калорий.

Счетчик калорий FatSecret

Скачать FatSecret

Открывает рейтинг приложений для подсчета калорий программа FatSecret, насчитывающая уже более 10 миллионов скачиваний в Google Play. При первом запуске FatSecret просит указать цель использования (набор массы или снижение) и заполнить небольшую анкету с указанием пола, роста, веса и возраста. Все это понадобится для составления индивидуальной нормы потребления калорий.

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После быстрой регистрации через аккаунт Гугл или электронную почту становится доступным составление рациона питания. Пользователь может добавлять собственные рецепты, отталкиваясь от продуктов, внесенных в базу FatSecret. Очевидным минусом приложения для подсчета калорий является тот факт, что нельзя самостоятельно выбрать вес ингредиента.

Зато FatSecret дает подробную информацию о каждом продукте, включающую в себя не только калорийность, но и содержание питательных веществ (белков, жиров и углеводов). Также счетчик калорий предлагает несколько диетических планов. Для доступа к ним нужно оформить Premium-доступ за 590 рублей в месяц или 3 299 рублей в год.

Калькулятор калорий ХиКи

Скачать Calorie Counter HiKi

Следующий калькулятор калорий на Андроид представляется не столь популярным, однако оценка в 4,9 балла говорит сама за себя. Да, это приложение для здорового питания выглядит перегруженным и, возможно, даже устаревшим. Однако внутри вас ждет целый комплекс видеоинструкций, помогающих быстро разобраться в особенностях интерфейса.

В отличие от FatSecret, калькулятор калорий ХиКи позволяет настраивать граммовку каждого продукта, внесенного в базу. Кроме того, здесь нет навязчивой рекламы платных функций. Оформление премиум-доступа требуется только для снятие ограничений на добавление собственных продуктов в базу, а также получение расширенных статистических отчетов. Но и без этого счетчик калорий для похудения кажется весьма информативным.

YAZIO — бесплатный подсчет калорий

Скачать YAZIO

От двух предыдущих приложений со счетчиком калорий YAZIO выгодно отличается красивым и удобным интерфейсом. Программа совмещает в себе простоту FatSecret и информативность программы от HiKi Soft. Чтобы добавить новый прием пищи, достаточно нажать кнопку «+», расположенную на главном экране. В списке доступны как отдельные ингредиенты, так и готовые блюда с возможностью изменения размера порции с точностью до одного грамма.

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Помимо кнопки добавления продукта в калькулятор калорий на главном экране отображается счетчик достижения целей. Ниже представлены дополнительные функции вроде шагомера и средства для отслеживания нормы выпитой воды. Подавляющее большинство опций предоставляется бесплатно, а оформление Pro-версии за 1 490 рублей в год требуется лишь для доступа к рецептам и планам питания.

Таблица калорийности — скачать бесплатно

Скачать таблицу калорийности

За незамысловатым названием этого приложения скрывается такой же простой и понятный интерфейс. Разумеется, при первом запуске необходимо ввести краткую информацию о себе, но затем уже ничего не будет вас отвлекать от заполнения калькулятора калорий.

Таблица калорийности имеет широкий набор продуктов с подробными сведениями о пищевой ценности, а также позволяет бесплатно знакомиться с тысячами рецептов блюд. Во вкладке «Обзор» вы найдете диаграммы, иллюстрирующие достижение целей.

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По умолчанию пользователю не показывается информация о содержании сахара и соли в продуктах питания (премиум-аккаунт за 999 рублей в год снимет это ограничение), однако данный факт сложно отнести к недостаткам приложения. Тем более, что в бесплатной версии даже доступно сканирование штрих-кодов для заполнения дневника.

Lifesum — подсчет калорий для похудения

Скачать Lifesum

Завершает подборку, пожалуй, самый информативный и удобный калькулятор калорий для телефона. Приложение Lifesum показывает информацию о пищевой ценности, а еще выставляет оценку каждому продукту, что позволяет исключить из своего рациона вредную пищу. Правда, для получения более подробных сведений необходимо оформить платную подписку за 295 рублей в месяц или за 955 рублей в год.

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Отказавшись от премиум-доступа, вы лишитесь планов питания и возможности сохранения собственных блюд. Но и без этого программа даст все необходимые функции для подсчета калорий. Также вы сможете подключить к Lifesum фитнес-приложения вроде Google Fit или Samsung Health, чтобы синхронизировать данные о набранных и сожженных калориях.