Отличная камера у Android-флагмана никогда не спасала от мыльных фото и видео в Instagram*. После выпуска обновления Android 17 Google официально объявила о партнёрстве с Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), чтобы исправить то, как Instagram* работает с фото и видео на топовых Android-смартфонах. Главная проблема камеры была не в железе, а в том, как соцсеть обрабатывала ваш контент при загрузке.

Почему Instagram* портит фото на Android

Производители годами ставят в свои флагманы сенсоры на 200 мегапикселей, а штатные приложения камеры выдают картинку с точной цветопередачей, которая отлично смотрится в объективных тестах. Проблема начиналась дальше — на этапе загрузки в соцсети.

Вместо того чтобы подстраиваться под каждую модель смартфона, соцсети часто шли по простому пути. Именно так Android-пользователи и получали сжатые фото и видео в Reels и Stories: дело было не в камере телефона, а в том, что приложение не использовало её возможности.

Как Android 17 поменяет Instagram*

Google берёт на себя больше ответственности за весь путь снимка от съёмки до публикации. Android 17 открывает Instagram* нормальный доступ к камере и системе обработки изображений, но только на поддерживаемых устройствах. Важная оговорка: это работает не на любом Android-смартфоне, а на флагманах из списка совместимых моделей.

То есть встроенная камера Instagram* перестаёт быть упрощённой версией и начинает использовать те же технологии, что и штатное приложение камеры.

Улучшение качества фото в Instagram*

Google говорит, что Android 17 развивает интеграцию с ночным режимом (Night Sight), поэтому встроенная камера Instagram* сможет лучше снимать при слабом освещении на поддерживаемых устройствах. Для вечерних сторис это означает меньше шума и более читаемую картинку.

Встроенная стабилизация видео тоже заработает с камерой внутри Instagram* на совместимых флагманах. Видео на ходу перестанет трястись, а съёмка в движении и панорамы будут выглядеть аккуратнее, а не как любительская запись с рук.

Флагманы на Android 17 получают полную поддержку Ultra HDR — расширенного динамического диапазона, который делает яркие и тёмные участки кадра более детальными прямо в Instagram* и при съёмке, и при просмотре. То есть HDR-фото больше не «сплющивается» при загрузке в ленту.

Google также оптимизировала путь от съёмки до загрузки. По её собственным тестам качества видео, ролики из Instagram* на Android-флагманах находятся на уровне или выше главного конкурента — здесь явно подразумевается iPhone. Это заявление самой компании, и проверить его можно будет только на реальных загрузках.

Улучшения коснулись не только съёмки, но и обработки. Приложение Edits является ответом Meta на CapCut, вышедший в начале 2025 года — получает набор AI-функций эксклюзивно для Android, причём они работают прямо на устройстве, без отправки видео на серверы:

Smart Enhance — улучшение и повышение чёткости одним нажатием.

— улучшение и повышение чёткости одним нажатием. Sound Separation — отделяет голос автора от ветра и фонового шума. Снял влог на ветреной улице (не придётся переписывать звук или удалять дубль).

— отделяет голос автора от ветра и фонового шума. Снял влог на ветреной улице (не придётся переписывать звук или удалять дубль). Screen Reactions — функция для Pixel, которая одновременно записывает экран и фронтальную камеру.

Это тот случай, когда Android получает что-то раньше iPhone, а не наоборот.

Что будет после обновления Android 17

Долгое время камеры продавали мегапикселями, но теперь настоящая борьба идёт за весь путь кадра — от приложения камеры до публикации в ленте. Android 17 пока в поздней бете: Pixel и несколько партнёров уже тестируют обновление.

Понять реальную пользу можно будет только после выхода стабильной версии, когда станет ясно, совпадают ли красивые тесты Google с тем, что получится при обычной загрузке у вас. Если вы много снимаете для соцсетей на флагмане, обновления стоит ждать; если Instagram* для вас — пара фото в месяц, спешить незачем. И да, у крупных обновлений бывают свои сюрпризы: после прошлого релиза часть пользователей жаловалась, что после обновления Android уведомления приходят без звука, так что обновляться лучше без фанатизма.

* — принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.