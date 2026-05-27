После того, как парой недель ранее официально была представлена операционная система Android 17 со множеством интересных функций, глава Xiaomi Лу Вэйбин назвал сроки выхода новой версии HyperOS. Апдейт ожидается в июле или августе 2026 года. Точное название операционной системы руководитель не озвучил, но многочисленные утечки и контекст указывают на оболочку HyperOS 4. Если верить инсайдерам, это будет не косметическое обновление, а серьёзная переработка системы на всех уровнях.

Когда выйдет HyperOS 4 и кто получит обновление

Сроки были озвучены во время отчёта Xiaomi о доходах: генеральный директор обозначил окно выхода HyperOS 4 — июль-август 2026 года. При этом он уточнил, что новая версия обеспечит «иной интерактивный опыт», то есть речь идёт о чём-то большем, чем привычный редизайн. Здесь важно чётко разделить факт и слух. Факт — Лу Вэйбин публично назвал сроки выхода новой версии ОС. Всё остальное (список функций, дизайн в стиле Liquid Glass, отказ от кода MIUI) — пока что утечки и инсайды, не подтверждённые Xiaomi официально.

Ожидается, что обновление сначала появится на флагманских моделях, включая Xiaomi 17.

Затем обновление постепенно доберётся до остальных поддерживаемых устройств Xiaomi, Redmi и POCO. По данным профильных ресурсов, стабильная глобальная версия может появиться ближе к осени, а для Индии и ряда других рынков — к ноябрю-декабрю. Бюджетные модели и старые устройства Redmi и POCO могут получить обновление значительно позже — или не получить вовсе.

Что нового в HyperOS 4

Всё, что известно о нововведениях, основано на неподтверждённой информации — инсайдах с Weibo и данных от известных инсайдеров вроде Digital Chat Station и Smart Pikachu. Xiaomi официально не раскрывала полный список функций HyperOS 4. Вот что фигурирует в утечках:

Обновлённый дизайн в стиле Liquid Glass — прозрачные поверхности, эффекты глубины и более плавные анимации вместо текущего визуального языка HyperOS 3

Переработанный интерфейс многозадачности и лаунчера

Цветовая палитра, вдохновлённая партнёрством с Leica — до сих пор эта коллаборация ограничивалась камерой

Полный отказ от старого кода MIUI — так называемая архитектура «zero-legacy», при которой в системе не останется унаследованного кода от MIUI 1 до HyperOS 3

Переписывание системных приложений на языке Rust для повышения безопасности и стабильности

Использование Flutter для единообразия интерфейса на смартфонах, планшетах и других устройствах

Интеграция ИИ-функций на разных уровнях интерфейса и контекстные подсказки для повседневных задач

Улучшенное управление памятью и оптимизация фоновых процессов

Отдельно стоит отметить, что HyperOS 4 будет построена на базе Android 17. Часть новых функций придёт от Google. Например, обновлённый ассистент Gemini, который умеет выполнять цепочки действий самостоятельно. Но Xiaomi традиционно адаптирует Android под свой интерфейс, поэтому не все функции Android 17 попадут в финальную версию.

Сообщество относится к обещаниям настороженно. Часть пользователей на Weibo напоминает, что переход с MIUI на первую версию HyperOS был болезненным: с багами и нестабильностью. Критики указывают, что за несколько поколений HyperOS так и не произошло глубокой архитектурной перестройки, которую ожидали изначально. Если на этот раз Xiaomi действительно доведёт замысел до конца, HyperOS 4 может стать важнейшим программным обновлением компании за последние годы. Но если релиз будет поспешным, скепсис только усилится.

Интерфейс и функции HyperOS 4

Если Xiaomi действительно избавится от старого кода MIUI и перепишет системные приложения на современных технологиях, для пользователей это может означать вполне осязаемые улучшения. По данным инсайдеров, особенно заметный прирост скорости получат бюджетные и среднебюджетные устройства — именно на них накопленный годами устаревший код сказывается сильнее всего. В теории должны уйти давние претензии владельцев Xiaomi: подтормаживания анимаций, медленный отклик на жесты, чрезмерное потребление памяти фоновыми процессами. Но пока это только прогнозы — финальный результат будет зависеть от качества оптимизации.

Расширение экосистемных возможностей HyperConnect тоже заслуживает внимания. Если Xiaomi доведёт до ума единообразный интерфейс через Flutter, это упростит взаимодействие между смартфоном, планшетом, часами и телевизором. Таким образом, переход на HyperOS 4 будет очень полезен для тех, кто живёт в экосистеме бренда.

Кому стоит установить обновление Xiaomi

Если у вас флагман Xiaomi последних двух лет (серии 15, 16 или 17), обновление почти наверняка придёт в числе первых. Для владельцев свежих Redmi K и POCO F прогноз тоже позитивный, но сроки могут растянуться до конца 2026 года.

А вот если вы пользуетесь бюджетным смартфоном POCO M или Redmi Note 2024 года и старше, шансы на получение HyperOS 4 заметно ниже. Xiaomi обещает четыре года обновлений для флагманов, два-три года для среднего сегмента и один-два года для бюджетных моделей. Если ваш аппарат уже подошёл к границе поддержки, рассчитывать на HyperOS 4 не стоит. В целом, заявление главы Xiaomi — хороший сигнал. Компания впервые называет конкретные сроки, а не отделывается общими фразами. Осталось дождаться бета-версии и посмотреть, оправдает ли HyperOS 4 амбициозные ожидания на деле.