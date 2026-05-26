Буквально пару недель назад официально вышел Android 17 с большим количеством изменений, после чего производители смартфонов начали готовить собственные оболочки на базе свежей ОС. Так, сегодня была представлена вторая бета-версия One UI 9 для серии Galaxy S26. Samsung заметно ускорила темп по сравнению с обкаткой One UI 8.5 и уже перешла к исправлению конкретных пользовательских багов. Если вы участвуете в бета-программе или думаете об этом, вот что поменялось и чего ожидать дальше.
Что нового в One UI 9 Beta 2
Обновление с прошивкой ZZEQ основано на Android 17, весит 1 680 МБ и включает патч безопасности от 5 июня 2026 года. Помимо защитных исправлений, Samsung закрыла ряд багов, обнаруженных в первой бета-версии One UI 9, которые мешали в повседневной работе:
- Исправлена проблема со шрифтом часов на экране блокировки, когда он не менялся при использовании модуля LockStar
- Устранён баг, из-за которого часы на экране блокировки постепенно сползали вниз
- Исправлена ошибка отображения строки состояния
- Улучшена работа приложения «Сценарии» (Routines), которое переставало реагировать
- Устранена задержка при массовом удалении сообщений
- Исправлен всплывающий баг GPUWatch
- Исправлена ошибка настройки точки входа в Game Booster
Большинство исправлений касаются экрана блокировки и системных элементов интерфейса. Если вы настраивали часы через LockStar или замечали, что строка состояния ведёт себя странно, это обновление напрямую для вас.
Где доступна бета One UI 9
Пока обновление доступно в Великобритании и Южной Корее. В ближайшее время оно должно появиться в США и Германии. Одновременно с выходом второй беты Samsung планирует расширить бета-программу на вторую волну регионов — Индию и Польшу. Как установить бета-версию One UI — читайте в отдельном материале.
Россия в список бета-регионов пока не входит. Это стандартная ситуация для Samsung: бета-тестирование оболочки традиционно проходит в ограниченном числе стран, а российские пользователи получают обновления уже на этапе стабильного релиза.
Стоит ли устанавливать One UI 9 Beta 2
Если вы уже в бета-программе Samsung, обновиться стоит: закрыты реальные раздражающие баги (сползающие часы и тормоза при удалении сообщений). Если вы только думаете об установке беты, учитывайте, что это всё ещё ранняя версия. Как показывает список изменений первой беты, One UI 9 пока не приносит революционных визуальных изменений — Samsung делает ставку на доработку того, что было заложено в One UI 7 и One UI 8.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
Бета подойдёт тем, кто готов мириться с возможными мелкими сбоями ради раннего доступа к Android 17 и новым функциям. Если Galaxy S26 — ваш основной и единственный смартфон, разумнее подождать стабильную версию. А если устройства для участия в бета-программе нет — самое время купить Galaxy S26 по скидке на AliExpress.
Кто получит One UI 9
Бета-тестирование пока ограничено серией Galaxy S26. Это Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Но по политике обновлений Samsung, на стабильную One UI 9 смогут рассчитывать и владельцы Galaxy S25, Galaxy S24, складных Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, а также планшетов серии Galaxy Tab S10 и S11.
А вот Galaxy S22, Galaxy S21 FE и Galaxy Z Fold 4 уже не получат это обновление. Их цикл крупных обновлений ОС закончился на оболочке One UI 8.5, которая станет для них финишем жизни программного обеспечения.
Когда выйдет стабильная версия One UI 9
Вторая бета One UI 9 — не прорыв, а нормальный рабочий этап. Samsung оперативно чинит баги и выдерживает быстрый темп, что повышает шансы на стабильный релиз. Для участников бета-программы обновление полезное и его стоит установить. Для всех остальных это сигнал, что One UI 9 движется по плану и без неожиданных задержек.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
Таким образом, стабильная версия One UI 9 выйдет в июле 2026 года одновременно с релизом новых складных смартфонов Samsung. При этом важно учесть, что раскатка апдейта займёт несколько месяцев. Сначала обновление получат актуальные флагманы, и лишь потом настанет очередь бюджетных моделей и смартфонов прошлых лет.