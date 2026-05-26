Буквально пару недель назад официально вышел Android 17 с большим количеством изменений, после чего производители смартфонов начали готовить собственные оболочки на базе свежей ОС. Так, сегодня была представлена вторая бета-версия One UI 9 для серии Galaxy S26. Samsung заметно ускорила темп по сравнению с обкаткой One UI 8.5 и уже перешла к исправлению конкретных пользовательских багов. Если вы участвуете в бета-программе или думаете об этом, вот что поменялось и чего ожидать дальше.

Что нового в One UI 9 Beta 2

Обновление с прошивкой ZZEQ основано на Android 17, весит 1 680 МБ и включает патч безопасности от 5 июня 2026 года. Помимо защитных исправлений, Samsung закрыла ряд багов, обнаруженных в первой бета-версии One UI 9, которые мешали в повседневной работе:

Исправлена проблема со шрифтом часов на экране блокировки, когда он не менялся при использовании модуля LockStar

Устранён баг, из-за которого часы на экране блокировки постепенно сползали вниз

Исправлена ошибка отображения строки состояния

Улучшена работа приложения «Сценарии» (Routines), которое переставало реагировать

Устранена задержка при массовом удалении сообщений

Исправлен всплывающий баг GPUWatch

Исправлена ошибка настройки точки входа в Game Booster

Большинство исправлений касаются экрана блокировки и системных элементов интерфейса. Если вы настраивали часы через LockStar или замечали, что строка состояния ведёт себя странно, это обновление напрямую для вас.

Где доступна бета One UI 9

Пока обновление доступно в Великобритании и Южной Корее. В ближайшее время оно должно появиться в США и Германии. Одновременно с выходом второй беты Samsung планирует расширить бета-программу на вторую волну регионов — Индию и Польшу. Как установить бета-версию One UI — читайте в отдельном материале.

Россия в список бета-регионов пока не входит. Это стандартная ситуация для Samsung: бета-тестирование оболочки традиционно проходит в ограниченном числе стран, а российские пользователи получают обновления уже на этапе стабильного релиза.

Стоит ли устанавливать One UI 9 Beta 2

Если вы уже в бета-программе Samsung, обновиться стоит: закрыты реальные раздражающие баги (сползающие часы и тормоза при удалении сообщений). Если вы только думаете об установке беты, учитывайте, что это всё ещё ранняя версия. Как показывает список изменений первой беты, One UI 9 пока не приносит революционных визуальных изменений — Samsung делает ставку на доработку того, что было заложено в One UI 7 и One UI 8.

Бета подойдёт тем, кто готов мириться с возможными мелкими сбоями ради раннего доступа к Android 17 и новым функциям. Если Galaxy S26 — ваш основной и единственный смартфон, разумнее подождать стабильную версию.

Кто получит One UI 9

Бета-тестирование пока ограничено серией Galaxy S26. Это Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Но по политике обновлений Samsung, на стабильную One UI 9 смогут рассчитывать и владельцы Galaxy S25, Galaxy S24, складных Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, а также планшетов серии Galaxy Tab S10 и S11.

А вот Galaxy S22, Galaxy S21 FE и Galaxy Z Fold 4 уже не получат это обновление. Их цикл крупных обновлений ОС закончился на оболочке One UI 8.5, которая станет для них финишем жизни программного обеспечения.

Когда выйдет стабильная версия One UI 9

Вторая бета One UI 9 — не прорыв, а нормальный рабочий этап. Samsung оперативно чинит баги и выдерживает быстрый темп, что повышает шансы на стабильный релиз. Для участников бета-программы обновление полезное и его стоит установить. Для всех остальных это сигнал, что One UI 9 движется по плану и без неожиданных задержек.

Таким образом, стабильная версия One UI 9 выйдет в июле 2026 года одновременно с релизом новых складных смартфонов Samsung. При этом важно учесть, что раскатка апдейта займёт несколько месяцев. Сначала обновление получат актуальные флагманы, и лишь потом настанет очередь бюджетных моделей и смартфонов прошлых лет.