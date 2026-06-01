Google показал набор функций Android 17, которые цепляют не громкими AI-обещаниями, а решением мелких ежедневных раздражителей. Я давний пользователь iPhone, и честно признаю, что эти возможности подталкивают меня обратно на Android. Сразу оговорюсь: всё описанное — это анонсы с The Android Show, часть функций сначала появится на Pixel, а уже потом расширится на другие устройства. Точных дат по всем пунктам пока нет, поэтому относимся к этому как к плану Google на год, а не к тому, что уже лежит у вас в телефоне.

Обновлённый голосовой ввод на Android 17

Голосовой ввод на телефонах долго оставался неудобным: он плохо переносил паузы, слова-паразиты и поправки на ходу. Rambler в Android 17 обещает решить именно это: функция понимает естественную речь с заминками, фоновым шумом и самоисправлениями, а потом превращает её в аккуратный, структурированный текст.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Ключевой плюс в том, что Rambler встроен прямо в клавиатуру Gboard, а не живёт отдельным приложением. По словам Google, обработка может идти прямо на устройстве и поддерживать сразу несколько языков ввода. Для тех, кто целый день переписывается, диктует письма и сообщения, это может заметно ускорить набор.

Аналоги вроде Wispr Flow на Android уже были, но они никогда не ощущались по-настоящему удобными. Интеграция в системную клавиатуру — это как раз тот случай, когда функция перестаёт быть гиковской игрушкой и становится частью повседневного сценария.

Улучшение сторис в Instagram* на Android

Давняя боль владельцев Android заключается в том, что фото и видео в сторис Instagram* выглядели хуже, чем те же кадры с iPhone. Доходило до абсурда: люди перекидывали снимки с Android на айфон только ради того, чтобы выложить более качественную сторис. Google заявляет, что версия Instagram для Android получит поддержку Ultra HDR при съёмке и воспроизведении, а также встроенную стабилизацию видео. Отдельно подтвердили, что у Instagram* наконец появится нормально оптимизированное приложение для планшетов на Android.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Главное здесь не отдельные галочки, а то, что Google и Meta оптимизировали всю цепочку «съёмка — загрузка». Если это сработает как обещано, костыль с переносом фото на iPhone уйдёт в прошлое, и сторис с Android-смартфона будут выглядеть так, как и должны.

Новые эмодзи на Android 17

Эмодзи кажутся мелочью, но именно они годами удерживали часть людей на стороне iPhone — там картинки выглядели аккуратнее и одинаково во всех приложениях. С Android 17 Google вводит новые 3D-эмодзи Noto с большей глубиной и более современным видом. По первым тизерам и утечкам это не радикальный редизайн, а аккуратное обновление стиля. Так что ждать революции не стоит — это скорее косметическое выравнивание с тем, к чему привыкли на iPhone.

Важная оговорка: единства всё равно не будет. Приложения вроде WhatsApp* используют собственные эмодзи на Android, тогда как на iPhone картинки остаются одинаковыми почти везде. Так что полной согласованности, как у Apple, ждать не приходится.

Обновление Цифрового благополучия на Android

Если вы открываете соцсети как только включаете телефон, новая функция Pause Point в Android 17 сделана как раз для вас. Это часть «Цифрового благополучия», что-то среднее между таймером приложений и приложением для осознанности. Вы помечаете отвлекающие приложения, и при каждом запуске Pause Point перехватывает вас и предлагает альтернативу: дыхательное упражнение, прослушивание аудиокниги или, например, просмотр собственных фотографий вместо ленты.

Если вы всё равно решаете зайти, система предложит выставить таймер на использование. Самое интересное — то, как сложно эту штуку отключить. По словам Google, чтобы выключить Pause Point, нужно полностью перезагрузить телефон. Это добавляет ровно столько трения, что многие, вероятно, действительно станут реже залипать в соцсетях — лень перезагружаться оказывается сильнее желания листать.

Quick Share с поддержкой AirDrop на Android

AirDrop — одна из тех функций, что годами удерживали людей в экосистеме Apple. Теперь Google встраивает нормальный кросс-платформенный обмен файлами прямо в Android. Quick Share получает поддержку отправки файлов на iPhone через AirDrop.

Часть устройств уже умеет это — среди них смартфон Galaxy S26 Ultra, который сейчас продают на AliExpress с большой скидкой. А другие производители, как ожидается, подключатся позже. Мы уже подробно разбирали, как пользователи iPhone отправляют файлы на Android — теперь история работает и в обратную сторону.

Купить Galaxy S26 Ultra

Если ваш смартфон не поддерживает прямую отправку через AirDrop, Android сгенерирует QR-код: файлы безопасно загружаются в облако, а владелец iPhone сканирует код и скачивает их. Это не так бесшовно, как родной AirDrop, но обмен между разными платформами становится заметно менее болезненным.

Стоит ли переходить с iPhone на Android в 2026 году

Android 17 в этой подборке выглядит как обновление про устранение мелких раздражителей, а не про показуху с искусственным интеллектом. Голосовой ввод, нормальные сторис, антизалипательный Pause Point и обмен файлами с iPhone — это вещи, которыми реально пользуются каждый день. Если вы давно сидите на iPhone и вас держат именно эти мелочи (эмодзи, AirDrop, качество сторис), то аргументов остаться становится меньше. О том, что раздражает после перехода на iPhone, мы тоже писали — взгляд с другой стороны полезен перед сменой платформы.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Трезвый вывод: пока это анонсы, а не готовый набор в вашем телефоне. Часть функций стартует на Pixel и расширится позже, точных дат по всем пунктам нет. Так что переходить прямо сейчас смысла нет, но как направление развития Android это выглядит на удивление практично. И, если вас уже начал раздражать айфон, пришло время задуматься о переходе.

* — принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.