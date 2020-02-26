Помните презентацию Android Lollipop, на которой нам показывали Material Design со множеством крутых анимаций? С тех пор, конечно, интерфейсы приложений действительно стали «материальными», но вот с анимациями как-то не задалось. Ситуацию может изменить новая motion-система, которую выпустила Google. Она позволит разработчикам внедрять крайне интересные анимации. Цель motion-системы — помочь пользователям в навигации и понимании связи между компонентами приложения. Кстати, не так давно Google придумала новый жест управления в Android 11.

В 2018 году Google представила обновленный Material Design 2.0, но даже там не было продвинутых анимаций.

Новые анимации Android

Новая система позволит элементам интерфейса менять свою форму. Так, например, элемент списка сможет плавно раскрываться на весь экран, а парящая кнопка при нажатии на нее сможет трансформироваться в модальное окно:

Разработчики смогут реализовать переходы между частями списка:

Анимации появления новых окно могут выглядеть следующим образом:

Пока такая анимация доступна лишь на системном уровне. Например, в настройках Android.

Диалоговые окна теперь могут появляться с красивой fade-анимацией:

Трансформация элемента

Самой интересной может стать трансформация элемента. Теперь при нажатии на какой-либо элемент он сможет плавно трансформироваться в иную часть интерфейса. Например, это может быть список, нажатие на элемент которого раскрывает плавно на весь экран новое окно. Это может быть музыкальный плеер: нажатие на обложку композиции плавно откроет окно с музыкальным плеером. Такое взаимодействие с системой делает элементы интерфейса более связными и понятными. Прослеживается связь между каждым из элементов.

Кроме того, элемент может трансформироваться в другой элемент не только в случае, если речь идет о детальной странице, которая занимает весь экран, но и в случае, например, с небольшим меню. Кнопка номеронабирателя может раскрыть клавиатуру не на весь экран, а кнопка запуска композиции раскроет элементы управления лишь на небольшой области в нижней части интерфейса.

Google также поработала над десктопным интерфейсом. Приложения в режиме DeX будут иметь эти интересные анимации, адаптированные под большую диагональ.

Теперь разработчикам приложений доступны анимации по трем осями. Fade-эффект с появляющимся окном сбоку, такой же эффект с окном, который появляется сверху или снизу и плавное появление окна по z-оси:

И это может касаться не только окон, но и небольших элементов интерфейса:

Наименее интересной можно назвать новую анимацию fade-through. Она может использоваться в тех случаях, когда не прослеживается четкая связь между элементами интерфейса:

И этот эффект так же может касаться не только окон на весь экран, но и небольших элементов, например, кнопок или меток:

Анимации Android Lollipop

В 2015 году Google впервые показала Material Design, и, на мой взгляд, именно сейчас им удалось реализовать анимации, которые были представлены на презентационном ролике. Ранее нам предлагали лишь обновленный дизайн, без каких-либо особенных переходов. Я помню, как удивлялся этим плавным анимациям в 2015 году и как был разочарован тем фактом, что в Google Play попросту не было подобных приложений. И лишь сейчас Google выпустила Motion-систему, которая позволит разработчикам реализовать необычные переходы и сделать разработку интерфейсов основанной на анимациях.

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Анимации Android и iOS

Почему людям нравится iOS? Да просто потому, что там потрясающие анимации — они очень плавные и приятные. В купе с низким откликом тачскрина в iPhone пользователь получает какие-то особые эмоции. С Android-аппаратами такого нет. И надеюсь, что с новой системой анимаций Google в этом вопросе хоть как-то сможет приблизиться к Apple.

Когда появятся приложения с новыми анимациями?

Этот вопрос остается открытым. Не так давно новая motion-система стала доступна пользователям фрейморка мобильных интерфейсов Flutter, и не исключено, что уже в ближайшее время разработчики поставят анимации на первый план. К тому же это достаточно логичный шаг, ведь в вопросе дизайна, в сущности говоря, двигаться вперед сегодня можно только с помощью улучшенных анимаций, потому что чем-то другим вряд ли можно будет удивить пользователей.

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