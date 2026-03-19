Какой смартфон realme купить в 2026 году: рейтинг лучших моделей

На легендарном китайском маркетплейсе можно найти много всего интересного. В частности, недавно мы публиковали рейтинг лучших смартфонов с AliExpress, куда также затесалась пара моделей realme — одного из самых популярных производителей на российском рынке. Загвоздка заключается в том, что при заказе из Китая его устройства выглядят даже выгоднее конкурентов от таких маститых игроков, как Xiaomi. А потому мы решили выбрать лучшие смартфоны realme 2026 года, поместив их в отдельный рейтинг, где каждый сможет найти что-то для себя.

realme C71 — лучший смартфон до 10000 рублей

Для телефона до 10000 рублей 128 ГБ встроенной памяти — это уже хорошо. Но realme C71, доступный сейчас за 7 680 ₽, обладает и другими интересными фишками. У него есть большой аккумулятор на 6300 мАч, экран с частотой 120 Гц и шустрый процессор Unisoc T7250. То есть все, что нужно рядовому пользователю.

Цена: от 7 680 ₽

Да, здешняя камера не хватает звезд с неба, процессор не тянет игры на максималках, а экран, несмотря на плавные анимации, выглядит не самым инновационным. Однако в своей ценовой категории смартфон realme C71 едва ли встретит равного.

realme 15 5G — лучший смартфон до 20000 рублей

Тем, кто готов выложить чуть больше, уготовано самое настоящее сокровище: realme 15 5G за 18 800 ₽, у которого есть все, чтобы стать надежным спутником на годы вперед. Мощный процессор? Держите Dimensity 7300+. Классный экран? Получайте AMOLED-матрицу с частотой обновления 144 Гц. Шикарная автономность? Да вот вам аккумулятор на 7000 мАч с 80-ваттной зарядкой в комплекте.

Цена: от 18 800 ₽

И даже камера realme 15 5G далеко не на сдачу. Производитель поставил 50-мегапиксельный сенсор от Sony, а еще оснастил эту модель фронталкой на 50 МП с автофокусом, что вообще является большой редкостью среди телефонов до 20000 рублей.

Мощный смартфон realme GT 7T

В более высокой ценовой категории обязательно стоит присмотреться к realme GT 7T за 26 811 ₽. Особенно это нужно сделать тем, кто ищет игровой смартфон за вменяемые деньги. Ведь данная модель оснащена чипом Dimensiy 8400, который тянет все игры на максималках.

Цена: от 26 811 ₽

Конечно, мощным железом дело тут не ограничивается. Производитель позаботился и о высоком качестве экрана, поставив матрицу с пиковой яркостью до 6000 нит, и о крутых снимках, встроив камеру Sony, и о шикарной автономности, в которой не заставит сомневаться аккумулятор на 7000 мАч со 120-ваттной зарядкой в комплекте.

Недорогой камерофон realme 16 Pro+

Тем, кто ценит в смартфонах не столько производительность, сколько качество снимков, подойдет realme 16 Pro+. Это одна из немногих моделей в своем ценовом сегменте, готовая предложить не только классную основу на 200 МП, но и телеобъектив с 3.5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением. Самый настоящий камерофон!

Цена: от 33 159 ₽

Процессор Snapdragon 7 Gen 4 хоть и уступает немного более производительному Dimensity 8400, но все равно дает запас прочности на годы вперед, а большой аккумулятор емкостью 7000 мАч доказывает, что даже в такой узкоспециализированной модели акцент делает не на один компонент.

realme GT 8 Pro — лучший смартфон realme

А если совместить самую крутую камеру и самый мощный процессор в одном смартфоне? Получится флагман! Но не 100 тысяч рублей, как многие думают, а всего за 58 978 ₽ — именно столько сейчас стоит realme GT 8 Pro на AliExpress.

Цена: от 58 978 ₽

Это топовый флагман с оптическим зумом и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самым мощным чипом для Android. Также здесь установлен отличный экран с повышенным разрешением и аккумулятор сразу на 7000 мАч и сразу со 120-ваттной зарядкой в коробке.