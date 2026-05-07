В рейтинге недорогих камерофонов 2026 года обе модели занимают достойные позиции, и неспроста. realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro претендуют на звание лучшего бюджетного камерофона, предлагая 200-мегапиксельные основные камеры и телеобъективы с оптическим зумом. Держал оба в руках, снимал на оба, сравнивал вплотную. Рассказываю, что из этого вышло и какой смартфон подходит под конкретные задачи.

Цена realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro

Начнем с главного параметра выбора. Цена realme 16 Pro+ стартует с 31 500 рублей за базовую конфигурацию 8/256 ГБ. Цена HONOR 400 Pro — от 40 000 рублей, но уже за 12/512 ГБ. Вопрос, который возникает сразу: что конкретно дает переплата за HONOR? Ответ на него развернется по ходу текста, и он неоднозначный — говорю сразу.

Купить realme 16 Pro+

Купить HONOR 400 Pro

Разница в 8 500 рублей на первый взгляд значительная, но на обзоре было сравнение в одинаковой комплектации 12/512 ГБ. И, кстати, лучшие цены на оба смартфона мы уже публиковали в телеграм-канале Сундук Али-Бабы, где регулярно собираем топчик с AliExpress.

Дизайн и экраны смартфонов

Смартфон HONOR 400 Pro ощущается в руке дороже своей цены. Экран равномерно загнут со всех четырех сторон, рамки минимальные и симметричные. Линейный вибромотор с приятной тактильной отдачей — это деталь, которую замечаешь при наборе текста: каждое нажатие четкое и приятное. Плюс беспроводная зарядка — функция, которую при цене в 40 000 рублей хочется иметь.

HONOR ощущается дороже своей цены, realme — дешевле. Это чувствуется сразу.

Смартфон realme 16 Pro+ объективно уступает по ощущениям. Глянцевое покрытие добавляет дешевизны. Скосы экрана акцентированы по краям и близки к формату «водопада» (дизайнерское решение на любителя). Вибромотор жужжащий: набирать текст некомфортно, виброэффектов в системе мало. Беспроводной зарядки нет.

Экраны: 6.8 дюйма у realme против 6.7 дюйма у HONOR. Разница минимальная по диагонали, но realme физически ощущается крупнее. Оба смартфона сделаны из пластика (в этом классе цен так везде).

Производительность HONOR 400 Pro и realme 16 Pro+

Здесь интересный парадокс. Телефон HONOR 400 Pro использует флагманский Snapdragon 8 Gen 3 — чип 2023 года с результатом около 2.2 млн баллов в AnTuTu. Телефон realme 16 Pro+ работает на свежем среднеклассовом Snapdragon 7 Gen 4 с результатом около 1.5 млн баллов.

Звучит как победа HONOR, но в реальном использовании все не так однозначно:

в повседневных задачах (соцсети, мессенджеры, браузер) оба смартфона работают с одинаковой скоростью;

под нагрузкой HONOR ощутимо греется и активно снижает производительность для охлаждения;

realme под той же нагрузкой ведет себя стабильнее: свежий чип лучше оптимизирован под тепловой пакет устройства.

Победитель по цифрам — HONOR. Победитель в реальных сценариях — ближе к ничьей с небольшим преимуществом realme 16 Pro+ в стабильности.

Сравнение камеры realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro

Это главный раздел. Ради него, собственно, и выбирают оба смартфона. Модели используют камеру 200 МП в основном модуле, но подходы к съемке кардинально разные. Конечно, до уровня, который показывает vivo X300 Ultra в первых обзорах, им обоим далеко, но для своей цены оба снимают по-настоящему хорошо.

realme снимает ярче, HONOR честнее. Обе стратегии имеют своих поклонников.

Основная камера. У HONOR 400 Pro сенсор крупнее: 1/1.4″ против 1/1.56″ у realme 16 Pro+. Физически это означает больше света на пиксель и потенциально лучшее качество. Но realme агрессивнее обрабатывает снимки через AI: высветляет тени, усиливает цвета. В результате фото на realme 16 Pro+ выглядят сочнее и приятнее на первый взгляд. Фото на HONOR 400 Pro более нейтральные и честные. Кому нравятся «красивые» снимки из коробки — realme. Кому важна точность цветопередачи — HONOR.

Ультраширокоугольная камера. Здесь HONOR выигрывает убедительно: 12 МП с поддержкой макросъемки против 8 МП у realme без макро. Детализация на ультраширике у HONOR заметно выше, особенно по краям кадра. До флагманского уровня он не дотягивает, но на фоне realme выглядит явно лучше.

Телеобъектив. Самый интересный момент в сравнении камеры realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro. У HONOR сенсор крупнее — 1/2″ против 1/2.76″ у realme, что означает потенциально лучшее качество. Но фокусное расстояние у realme больше: 80 мм против 68 мм у HONOR. Итог: HONOR дает 3x оптический и 50x цифровой зум, realme — 3.5x оптический и 120x цифровой. realme снова агрессивнее обрабатывает снимки, высветляя их даже при менее светосильной оптике. В результате снимки с телевика realme выглядят сочнее и ярче. Не согласны? Жду вашу критику в чате AndroidInsider.ru в MAX, ну или в чате Telegram, если вам так удобнее.

Фронтальная камера. Здесь HONOR уже ближе к realme 16 Pro+. Несмотря на то, что дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины практически бесполезен, портреты с фронталки HONOR естественнее и уже не такие темные. При этом realme делает снимки более цветастыми и единственный из двух поддерживает съемку 4K@60fps с фронтальной камеры (если это важно для видеосъемки себя, то аргумент весомый).

Портретный режим и видео. В портрете realme нравится больше: HONOR часто ошибается при отделении объекта от фона. Видео с задней камеры лучше у HONOR за счет более мощного процессора — меньше артефактов и шума. Оба умеют снимать 4K@60fps с основной камеры.

Более подробно о том, как realme 16 Pro+ снимает в реальных сценариях, мы рассказывали и показывали в отдельном материале. И в контексте обозреваемой модели не лишним будет изучить сравнение realme 16 Pro и realme 16 Pro+, которое показывает, в чем именно «прошка» лучше.

Батарея и скорость зарядки смартфонов

По автономности realme выигрывает убедительно: 7000 мАч против 6000 мАч у HONOR. После одинакового дня тестирования на realme оставалось 75% заряда, на HONOR — 64%. Разница в 11 процентных пунктов — ощутимо.

realme живет дольше, а HONOR заряжается быстрее.

По скорости зарядки HONOR берет реванш:

HONOR 400 Pro с комплектным адаптером 100 Вт заряжается за 45 минут;

realme 16 Pro+ с комплектным адаптером 80 Вт заряжается за 65 минут — больше часа;

HONOR дополнительно поддерживает беспроводную зарядку, realme — нет.

Итог по батарее: realme живет дольше, HONOR восстанавливается быстрее. Что важнее — зависит от привычек использования.

Какой недорогой камерофон купить в 2026 году

Оба смартфона заслуживают места в топе недорогих камерофонов. Но победитель в сравнении realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro зависит от приоритетов.

Купить realme 16 Pro+

Купить HONOR 400 Pro

Выбирайте купить realme 16 Pro+, если:

бюджет ограничен и 8 500 рублей разницы — существенная сумма;

важна максимальная автономность;

нравятся яркие и сочные снимки с агрессивной AI-обработкой;

нужен 4K@60fps с фронтальной камеры;

готовы потратить 15 минут на отключение рекламы в оболочке.

Выбирайте купить HONOR 400 Pro, если:

важно ощущение более премиального устройства в руке;

критичны качество звука и приятная вибрация при наборе текста;

нужна беспроводная зарядка;

хотите лучший ультраширик и фронтальную камеру;

важна чистая оболочка без рекламы из коробки.

Мой итог: при цене 31 500 рублей против 40 000 рублей realme 16 Pro+ выигрывает как смартфон с хорошей камерой и батареей для большинства пользователей. Если звук, вибро и беспроводная зарядка — приоритет, доплата за HONOR оправдана. В остальных случаях разница не стоит 8 500 рублей.