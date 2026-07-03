Год назад я назвал его самым отбитым флагманом на Android, и не жалею об этом. При цене 70 тысяч рублей Nothing Phone (3) с матричным дисплеем на спинке, игрой в «бутылочку» и асимметричными камерами выглядел как дизайнерский манифест, за который просят деньги. Теперь он стоит 34 тысячи на AliExpress. И знаете что? Я изменил мнение. Вот пять причин почему.

Сколько сейчас стоит Nothing Phone (3)

Цена Nothing Phone (3) прошла интересный путь. На старте в июле 2025 года AliExpress предлагал его за 55 тысяч рублей, в официальной рознице — под 70 тысяч. Сейчас — 34 тысячи за версию 12/256 ГБ. Падение на 21 тысячу рублей за год — это буквально смена восприятия смартфона рынком.

Купить Nothing Phone (3)

За 34 тысячи рублей Nothing Phone (3) конкурирует уже с совершенно другими устройствами. Среди самых подешевевших смартфонов это один из наиболее интересных случаев: флагманские амбиции при цене среднего класса. Актуальные цены и предложения публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Самый необычный смартфон в 2026 году

Самый необычный смартфон в 2026 году — это точно не китайский флагман с квадратным блоком камер. Nothing Phone (3) выглядит иначе, чем все остальное на рынке, и это больше не недостаток, а преимущество.

Glyph Matrix (матричный дисплей на спинке) за год обосновался в нескольких сценариях, которые реально работают. Уведомления без разблокировки телефона, таймер на виду, индикатор записи в виде красного квадрата. Это не «играем в бутылочку», как я саркастично написал год назад, — это живой интерфейс, к которому привыкаешь быстрее, чем ожидаешь.

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Стильный смартфон с прозрачной спинкой и асимметричным дизайном в 2026 году выделяется на фоне однотипных китайских флагманов. Мой коллега Иван Герасимов пользуется Nothing Phone (3) уже несколько месяцев — его отзыв реального владельца Nothing Phone говорит именно об этом: привыкаешь к нестандартному дизайну и потом скучаешь по нему, возвращаясь к обычным смартфонам.

Смартфон с большим объемом памяти

Вот здесь главный аргумент 2026 года, которого не было в момент выхода. На рынке сейчас дефицит памяти: производители массово переходят на конфигурации с меньшим объёмом ради сохранения цены. Даже OPPO Find X9 Ultra за 100 тысяч рублей на AliExpress предлагает лишь 12 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Nothing Phone (3) при этом дает на выбор:

12/256 ГБ — от 34 000 рублей;

16/512 ГБ — от 40 000 рублей.

16 ГБ оперативной памяти в 2026 году при дефиците — это настоящий жир. Браузер с десятком вкладок, несколько тяжелых приложений в фоне, никаких перезагрузок при переключении — смартфон не задумывается там, где конкуренты начинают выгружать процессы. За 34 тысячи рублей конфигурация 12/256 смотрится очень привлекательно.

Характеристики Nothing Phone (3) в 2026 году

Характеристики Nothing Phone (3) дают едва ли не лучший баланс на рынке, и вы можете в этом убедиться:

Характеристики Nothing Phone (3) Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2800×1260), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Память 12/256 или 16/512 ГБ Аккумулятор 5150 мАч Зарядка 65 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

Snapdragon 8s Gen 4 — не топовый чип, но достаточно мощный для любых повседневных задач и большинства игр. Камера Nothing Phone (3) с тройной системой и основным сенсором 1/1.31 дюйма снимает уверенно: не на уровне Leica-флагманов, но честно для своей цены. Телевик 3x с перископом закрывает большинство сценариев съемки с приближением. Следить за актуальными предложениями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Nothing OS с обновлениями Android

Nothing Phone (3) в 2026 году — не устаревшее устройство, а вполне актуальное. Смартфон вышел на Android 15, уже получил обновление до Android 16 и продолжит обновляться вплоть до Android 20. Патчи безопасности будут приходить до 2032 года.

Это серьезный аргумент при покупке смартфона на несколько лет. Большинство китайских конкурентов обещают 3-4 года обновлений. Nothing заявляет о 5 крупных обновлениях Android и 7 годах патчей безопасности — это уровень Samsung с его флагманами, только за треть цены.

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Nothing OS как оболочка — минималистичная, быстрая, без лишнего мусора. Телефон Nothing Phone (3) работает как должен работать флагман: без рекламы, без предустановленных приложений, без принудительных сервисов. Это ценят те, кто устал от HyperOS с рекламой и лишними виджетами.

Кому стоит купить Nothing Phone (3)

Купить Nothing Phone (3) стоит в нескольких сценариях:

хотите мощное железо и хорошую камеру, но не готовы платить за дорогой флагман;

устали от однотипных китайских смартфонов и хотите что-то визуально необычное;

важна долгосрочная поддержка;

нужен смартфон с нормальным объёмом памяти без переплаты.

Купить Nothing Phone (3)

Не берите, если критична максимальная автономность (5150 мАч — это средний показатель, и если хотите телевик больше 3x или камерную систему уровня Leica/Hasselblad (тут придется доплачивать за других производителей).

Недорогой и хороший смартфон с необычным дизайном, долгой поддержкой и честным железом — именно так выглядит Nothing Phone (3) в 2026 году при цене 34 тысячи рублей. Я ошибался год назад? Нет — просто цена изменила все.

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