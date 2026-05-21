Почти сразу после выхода новой операционной системы стало известно, какие смартфоны получат Android 17, и мы уже разобрали ситуацию с ведущими брендами. Так, стабильная версия свежей ОС для Pixel ожидается уже в июне 2026 года. Но владельцам Vivo и iQOO Android 17 придётся подождать дольше. Компания Vivo запустила бета-программу Android 17 в начале апреля и готовит стабильный релиз с фирменной оболочкой OriginOS 7. Ниже — полный список устройств, которым гарантировано обновление, и ориентировочные сроки.

Какие смартфоны Vivo получат Android 17

Список составлен на основе политики обновлений для каждого конкретного устройства. Vivo официально пока не подтвердила перечень моделей для Android 17, но исходя из заявленных сроков поддержки, перечисленные ниже устройства гарантированно получат обновление.

Серия Vivo X — флагманская линейка, которая традиционно обновляется первой:

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE

Vivo X200, X200 Pro, X200 FE, X200T

Vivo X100, X100 Pro

Серия Vivo V — средний сегмент с хорошими камерами:

Vivo V70, V70 FE, V70 Elite

Vivo V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G

Vivo V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G

Vivo V40, V40 Pro

Серия Vivo T — доступные модели с акцентом на производительность:

Vivo T5 Pro, T5x

Vivo T4, T4 Lite, T4 Pro, T4 Ultra, T4x, T4R

Если вы в прошлый раз интересовались, какие смартфоны vivo получат Android 16, заметите, что список серьёзно расширился за счёт новых моделей 2025–2026 года.

Смартфоны iQOO с поддержкой Android 17

Суббренд iQOO, ориентированный на производительность и игры, тоже получит обновление. Список включает флагманы, среднебюджетные модели и линейку Neo.

Флагманская серия iQOO:

iQOO 15, iQOO 15 Ultra, iQOO 15R

iQOO 13

iQOO 12, iQOO 12 Pro

Серия iQOO Z:

iQOO Z11, Z11x

iQOO Z10, Z10 Lite, Z10x, Z10R

Серия iQOO Neo:

iQOO Neo 10, Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

Для российских пользователей это особенно актуально: iQOO вышел на российский рынок в конце 2024 года и за последний год стал заметным игроком в среднем и флагманском сегментах. Модели вроде iQOO Z10 и iQOO 13 отлично продавались через крупные маркетплейсы с гарантией.

Какие смартфоны Vivo не получат Android 17

Бюджетная Y-серия отсутствует в списке не потому, что обновления не будет. Проблема в другом: Vivo не объявляла политику обновлений для большинства моделей Y-серии, включая недавние. Без этих данных невозможно гарантировать, что конкретное устройство получит Android 17.

Тем не менее многие свежие модели Y-серии, скорее всего, всё-таки обновятся. Если ваш смартфон не попал в список, не спешите расстраиваться — стоит дождаться официального анонса от Vivo. Компания обычно публикует окончательный перечень уже после выхода стабильной версии Android.

Когда выйдет Android 17 на Vivo и iQOO

Google планирует выпустить стабильную версию Android 17 в июне 2026 года — первыми обновление получат смартфоны Pixel. Однако для сторонних производителей, включая Vivo, всё сложнее: компании нужно адаптировать свою фирменную оболочку OriginOS 7 под новую версию Android.

Если ориентироваться на прошлые релизы, реалистичный срок начала раскатки обновления для Vivo и iQOO — примерно сентябрь 2026 года. Флагманские модели серии X получат обновление первыми, средний сегмент V и T — позднее. Бюджетные устройства, если и обновятся, могут ждать до начала 2027 года. Сейчас бета-тестирование Android 17 уже запущено на Vivo X300 Pro и iQOO 15 — это два устройства, на которых Vivo обкатывает OriginOS 7 перед широким релизом.

Стоит ли ждать обновление Android 17

Если ваш Vivo или iQOO есть в списке выше, обновление до Android 17 с OriginOS 7 — вопрос времени. Никаких специальных действий от вас не требуется: когда обновление будет готово, оно придёт автоматически через систему обновлений. Если вашего устройства нет в списке и оно вышло более двух лет назад, шансы на обновление невелики. В этом случае стоит присмотреться к новым моделям: тот же недорогой камерофон Vivo V70 за 26 тысяч рублей гарантированно получит Android 17 и даже Android 20.

Главное, что нужно помнить: этот список основан на политике обновлений, а не на официальном подтверждении Vivo. Окончательный перечень компания опубликует ближе к началу раскатки обновления. До тех пор относитесь к нему как к надёжному, но неофициальному ориентиру.