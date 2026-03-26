Батарея 9020 мАч в смартфоне до 30 тысяч. iQOO сделала очень мощный Android за свои деньги

Смартфон iQOO давно перестал быть экзотикой на российском рынке — iQOO Z10 и Z10x появились у нас с батареями на 7300 и 6500 мАч и ценами меньше 20 тысяч рублей, и суббренд vivo быстро завоевал репутацию производителя выносливых середняков. Теперь компания представила следующее поколение: iQOO Z11 и iQOO Z11x. Оба смартфона вышли в Китае и сохранили главный козырь серии — огромные аккумуляторы. Но кое-что изменилось, и не в лучшую сторону для кошелька покупателя.

Характеристики iQOO Z11 и iQOO Z11x

Две модели отличаются принципиально: iQOO Z11 получил AMOLED-экран с частотой до 165 Гц и мощный Dimensity 8500, а iQOO Z11x сохранил верность IPS-матрице и взял более доступный Dimensity 7400. Вот полные характеристики обеих новинок:

Характеристики iQOO Z11x iQOO Z11 Экран 6.76 дюйма, IPS (2344х1080), 120 Гц, 1200 нит 6.83 дюйма, AMOLED (2800х1260), до 165 Гц, 2000 нит Основная камера 50 МП (f/1.8, EIS) + 2 МП 50 МП (f/1.79, OIS) + 2 МП Фронтальная камера 8 МП 16 МП Процессор Dimensity 7400, 4 нм Dimensity 8500, 4 нм Память 8/256 или 12/256 ГБ 8/256, 12/256 или 16/256 ГБ Аккумулятор 7200 мАч 9020 мАч Зарядка 44 Вт 90 Вт Водозащита IP68/69 IP68/69 Операционная система OriginOS 6 на Android 16 OriginOS 6 на Android 16

Оба смартфона получили NFC, стереодинамики, ИК-пульт и поддержку двух SIM-карт. Зарядный адаптер входит в комплект у обеих моделей — в отличие от некоторых конкурентов, iQOO его не убирает.

Чем iQOO Z11 отличается от iQOO Z11x

Главное различие двух моделей — не только в процессоре и экране, но и в самой идеологии. Телефон iQOO Z11 — это флагманский середняк с амбициями: AMOLED-матрица с частотой 165 Гц и антибликовым покрытием, оптическая стабилизация камеры, оптический сканер отпечатка в экране и рекордный для серии аккумулятор на 9020 мАч. При этом быстрая зарядка 90 Вт восполняет такую батарею за приемлемое время. Телефон iQOO Z11x развивает идеи Z10x: более доступный чип, IPS-экран — редкость для 2026 года — и батарея на 7200 мАч вместо 6500 мАч у предшественника. Сканер отпечатка здесь боковой, в кнопке питания, а стабилизация у основной камеры только электронная.

Оба смартфона выигрывают у предшественников по водозащите: Z10x имел IP64, а оба Z11 получили полноценный IP68/69 — то есть выдерживают погружение на метр и мойку под напором воды. Это весомое улучшение для смартфонов такого ценового диапазона.

iQOO Z10 vs iQOO Z11: что изменилось

Сравнение iQOO Z10 vs iQOO Z11 показывает эволюцию по всем фронтам. Главное — аккумулятор вырос с 7300 до 9020 мАч, то есть почти на четверть. Процессор сменился с Snapdragon 7s Gen 3 на Dimensity 8500 — прирост производительности будет заметным. В AnTuTu iQOO Z11 на Dimensity 8500 должен показывать результаты порядка 1.5 млн баллов, что выводит его в другую весовую категорию по сравнению с предшественником.

Камера формально осталась похожей — 50 МП с сенсором глубины, — но у Z11 появилась оптическая стабилизация, которой не было у Z10. Экран стал крупнее (6.83 против 6.77 дюйма) и получил более высокую частоту обновления. Единственный очевидный шаг назад — отсутствие карты памяти в обоих новых смартфонах, тогда как Z10 её поддерживал.

Цена iQOO Z11 и iQOO Z11x

Вот здесь iQOO приготовила неприятный сюрприз. Цена iQOO Z11x в Китае:

8/256 ГБ — 1 699 юаней (~ 20 000 ₽);

— 1 699 юаней (~ 20 000 ₽); 12/256 ГБ — 1 999 юаней (~ 23 500 ₽);

— 1 999 юаней (~ 23 500 ₽); 12/512 ГБ — 2 399 юаней (~ 28 000 ₽).

Для сравнения: iQOO Z10x в Индии стартовал от 13 499 рупий, что примерно соответствует 13-14 тысячам рублей. Рост ощутимый — почти 50%. Производитель объясняет это удорожанием комплектующих, и это действительно общерыночная тенденция. Цена iQOO Z11 в Китае выглядит так:

8/256 ГБ — 2 299 юаней (~ 27 000 ₽);

— 2 299 юаней (~ 27 000 ₽); 12/256 ГБ — 2 499 юаней (~ 29 500 ₽);

— 2 499 юаней (~ 29 500 ₽); 12/512 ГБ — 2 999 юаней (~ 35 000 ₽);

— 2 999 юаней (~ 35 000 ₽); 16/256 ГБ — 2 799 юаней (~ 33 000 ₽);

— 2 799 юаней (~ 33 000 ₽); 16/512 ГБ — 3 399 юаней (~ 40 000 ₽).

За 9020 мАч, Dimensity 8500 и AMOLED с 165 Гц цена выглядит оправданной — особенно на фоне того, что iQOO уже умеет делать мощные смартфоны за 30 тысяч с гигантской батареей. Но итоговые российские цены традиционно окажутся выше китайских.

Дата выхода iQOO Z11 в России

Дата выхода iQOO Z11 в России официально не объявлена — смартфоны пока вышли только в Китае. Однако прецеденты обнадеживают: iQOO Z11 в России с высокой вероятностью появится, поскольку предыдущие модели серии сюда доезжали. iQOO уже выпускала в России новые флагманские смартфоны, и интерес к бренду у нас стабильный.

Обычно между китайским анонсом и российскими продажами проходит от двух до четырех месяцев. Если ориентироваться на этот срок, купить iQOO Z11 в России можно будет ориентировочно летом 2026 года. Следите за обновлениями — как только появится официальная информация о локальном релизе, мы вам расскажем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.