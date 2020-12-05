Samsung официально рассказала, когда выпустит Android 11

Какой ключевой аспект отличает обновления Android от обновлений iOS? Конечно, скорость распространения. Если Apple выпускает очередной апдейт, можно рассчитывать, что уже через неделю он будет установлен на половине всех совместимых устройств, а через полгода – на 85-90%. В случае с Android ситуация обстоит несколько иначе. Мало того, что обновления ОС могут распространяться годами, так ещё и совместимость устройств определяется уже постфактум. То есть, по сути, вы, как владелец того или иного смартфона, не можете быть заранее уверены, что получите очередной апдейт. Хорошо, что у Samsung с этим всё более или менее в порядке.

Что происходит? Android 11 снижает производительность обновившихся смартфонов

Несмотря на то что обычно Samsung старается обновить максимум устройств, их списки всё равно утверждаются только после выхода новой версии Android. Настолько «после», что с момента релиза обновления к тому времени может пройти уже 3-4 месяца. Так случилось и в этот раз. Впрочем, публикация совместимых устройств – это одно, а сроки получения ими обновления – совершенно другое.

Когда мой смартфон Samsung получит Android 11

График выхода One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфонов Samsung выглядит так:

Декабрь 2020 : Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra

: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra Январь 2021 : Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2

: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 Февраль 2021 : Galaxy Fold

: Galaxy Fold Март 2021 : Galaxy M21, Galaxy M30s: Galaxy M31, Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7

: Galaxy M21, Galaxy M30s: Galaxy M31, Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7 Апрель 2021 : Galaxy A50, Galaxy M51

: Galaxy A50, Galaxy M51 Май 2021 : Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 и Galaxy Tab S6 Lite

: Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 и Galaxy Tab S6 Lite Июнь 2021 : Galaxy A01-Core, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11, Galaxy Tab A

: Galaxy A01-Core, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11, Galaxy Tab A Июль 2021 : Galaxy A30, Galaxy Tab S5e

: Galaxy A30, Galaxy Tab S5e Август 2021 : Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab Active Pro

: Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab Active Pro Сентябрь 2021: Galaxy Tab A8 (2019)

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть

Как видите, список получился довольно обширным. Правда, в нём пока нет ни одного устройства, которое бы получало своё третье обновление в соответствии с новой политикой поддержки Samsung. Несмотря на то что об изменении правил обновления фирменных смартфонов и планшетов бренда, которым теперь светит не два обновления, а три, было объявлено ещё этим летом, технически программа продлённой поддержки стартует только в следующем году. Она затронет флагманские и некоторые субфлагманские модели вроде Galaxy S10 и Galaxy Note 10 Lite.

Сроки обновления смартфонов до Android 11

Понятное дело, что Samsung приходится адаптировать Android 11 под каждый смартфон в отдельности, поэтому сроки выхода обновления отличаются довольно существенно. Другое дело, что корейцы в принципе считают нормой выделять владельцев флагманских устройств из общего числа, давая понять, что ценят их выше, чем всех остальных. Я понимаю, что сегодня это стандартная практика для рынка Android-смартфонов, но вот Apple – надо отдать ей должное – никогда такого себе не позволяла, адаптируя обновления для всех устройств сразу.

Huawei всё-таки надумала выпустить Android 11 для своих смартфонов

Могла ли Samsung начать адаптировать Android 11 сразу для всех смартфонов? Ну, учитывая, что она выпускает не стоковую операционку, а всё-таки облачает её в One UI 3.0, я полагаю, что да. Очевидно, что разработчики корейской компании создавали свою оболочку с учётом технических особенностей всех своих смартфонов, которым светит апдейт. Возможно, им требуется дополнительная адаптация, но Samsung вполне могла этим заняться. Да, это заняло бы чуть больше времени, и обновление вышло бы не в декабре, а в феврале. Но зато его бы получили все смартфоны и планшеты сразу.