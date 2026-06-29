Стабильный Android 17 уже добрался до смартфонов Google Pixel, а скоро очередь дойдёт и до других брендов. Для устройств Samsung апдейт приедет вместе с новой оболочкой One UI 9.0, и по предварительным данным релиз может стартовать уже в следующем месяце. Но часть актуальных моделей Galaxy обновление не получит — они уже собрали все обещанные при покупке версии Android. Ниже разберём, кто остаётся за бортом, как понять, попадает ли ваш телефон в список, и стоит ли из-за этого менять устройство прямо сейчас.

Обновление One UI 9.0 на Android 17 — кто его не получит

Samsung по традиции не публикует официальный список моделей, которые лишатся следующего крупного обновления. Перечень составлен на основе действующей политики поддержки: компания обещает определённое число обновлений Android при выходе устройства, и когда этот лимит исчерпан, новые версии на смартфон уже не приходят.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Важно понимать разницу. Даже если телефон не получит Android 17, он какое-то время продолжит получать обновления безопасности — то есть исправления уязвимостей. Новых функций и переработанного интерфейса One UI 9.0 на нём уже не будет.

Флагманы Galaxy, которые останутся без Android 17

Самое неприятное, что в список попали не только бюджетники, но и недавние дорогие модели. Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, а также Galaxy S21 FE и складные Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 остаются на текущей версии оболочки.

Полный список флагманов и планшетов, которые не получат One UI 9.0:

Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra.

Отдельно стоит пояснить, почему в перечне нет обычного Galaxy S21. В список включили только устройства, получившие One UI 8.0, но остающиеся без One UI 9.0 — чтобы он был коротким и актуальным. Базовый Galaxy S21 завершил цикл обновлений раньше, поэтому его в этом сравнении нет.

Бюджетные и средние модели Galaxy A, M и F без One UI 9

Среди недорогих устройств обновление пропустит сразу большая группа моделей. Это ожидаемо: смартфоны A-, M- и F-серий традиционно получают меньше крупных апдейтов, чем флагманы.

Недорогие модели, которые не получат Android 17:

Galaxy A73 5G, A53 5G, A33 5G;

Galaxy A14 (4G/5G), A06 4G, A05, A05s;

Galaxy M53 5G, M33 5G, M14, M05;

Galaxy F53 5G, F33 5G, F14, F05;

Galaxy XCover 6 Pro.

Если ваша модель попала в этот перечень, рассчитывать на Android 17 не стоит. При этом покупать новое устройство ради одной версии оболочки не обязательно — многое зависит от того, как давно вы пользуетесь телефоном и насколько вам важны свежие функции.

Можно ли пользоваться Samsung без Android 17

Прежде чем бежать в магазин, трезво оцените ситуацию. Отсутствие Android 17 само по себе не делает телефон бесполезным, особенно если он работает быстро и устраивает вас по камере и автономности.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Ориентируйтесь на несколько простых пунктов:

Проверьте, есть ли ваша модель в списках выше. Посмотрите в настройках, когда устройство последний раз получало обновление безопасности. Решите, важны ли вам именно новые функции One UI 9.0 или достаточно стабильной работы.

Если телефон стал тормозить, теряет заряд и давно не обновлялся, замена действительно имеет смысл. Тем, кто как раз присматривает новое устройство, полезно заранее свериться со списком 70 смартфонов и планшетов Samsung, которые уже точно получат свежие версии Android.

Стоит ли покупать новый Samsung ради долгой поддержки

Главный вывод: при покупке смотрите не только на цену и характеристики, но и на срок обновлений. Свежие модели Samsung получают до шести-семи крупных версий Android, и это растягивает реальный срок службы устройства на годы вперёд. Список без One UI 9.0 неприятно широк: в нём оказались и бюджетники, и относительно недавние флагманы вроде Galaxy S22 и складных Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Но паниковать не нужно — устройства из списка ещё какое-то время будут получать обновления безопасности и останутся рабочими.

Если для вас важно, чтобы телефон долго оставался актуальным, имеет смысл присмотреться к более новым устройствам с длинной поддержкой. Однако менять смартфон стоит, только если он реально перестал вас устраивать, а не из-за одной пропущенной версии Android.