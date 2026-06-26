У Samsung сегодня такой зоопарк моделей, что глаза разбегаются: A-серия, S-серия, FE, складные, плюс полусерые F и M. И далеко не каждый смартфон Galaxy в 2026 стоит своих денег. Часть аппаратов это либо переплата за бренд, либо устаревшее железо по цене новинки, либо вообще лотерея с активацией. Недавно мы так же разбирали смартфоны Xiaomi, POCO и Redmi, которые лучше не покупать в 2026 году, а теперь та же история с корейцами. Сразу оговорюсь: это не плохие телефоны Самсунг, а невыгодные покупки. Поехали по списку.

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Galaxy F и M серии — что за смартфоны

Открывают список худшие смартфоны Samsung для российского покупателя, и дело тут не в характеристиках. Серии Galaxy F и M официально в России не продаются, это аппараты для онлайн-рынков Индии и Азии, которые к нам везут только серым импортом. А с ним связаны вполне конкретные риски. Во-первых, смартфоны Samsung из чужих регионов нередко отказываются активироваться с российской SIM-картой, и разблокировка влетает в копеечку и недели ожидания. Во-вторых, обновления по воздуху могут просто не приходить, если регион прошивки не совпадает.

Поэтому если думаете, какие Galaxy не брать, начните именно с F и M. За те же деньги есть честная официальная A-серия без головной боли. Например, я недавно прикидывал, брать дешёвый Samsung A17 или копить на модель подороже, и это куда более разумный путь, чем лотерея с серым аппаратом.

Galaxy A17

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Ну и не забываем про свежий Galaxy A27: да, не флагман, но это средняя модель для тех, кому нужен надежный телефон. Кстати, только вышел и будет долго обновляться!

Galaxy A55 — устаревшая A-серия по цене А57

Следующий в списке Samsung, который не стоит покупать, это уже немолодой Galaxy A55. Сам по себе телефон неплохой: если присмотреться, то отличий от нынешнего Galaxy A57 и уж тем более А56 не так много. Но проблема в ценнике. Это позапрошлогодняя модель, которую местами всё ещё продают по стоимости свежих A36 и A56.

Логики в этом ноль: за те же деньги вы берёте новое поколение с более актуальным процессором, свежим One UI и более долгим сроком поддержки обновлений. Покупать Galaxy A55 в 2026 году имеет смысл только при ощутимой скидке, когда он реально дешевле новинок. Если же он стоит вровень с ними, это типичный пример того, какой Samsung не выгодно брать. Просто посмотрите на Galaxy A56 или A57, и выбор станет очевидным.

Galaxy A56

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Galaxy S24 FE — хороший, но невыгодный телефон

А вот тут случай непростой. Galaxy S24 FE — это добротный субфлагман Самсунг, и сам по себе он претензий не вызывает. Но в 2026 году при живом S25 FE и А57 покупать старый FE опрометчиво. Если ценник почти как у нового поколения, вы переплачиваете за устаревший чип Exynos и медленную зарядку всего на 25 Вт.

Поэтому в рейтинг худших смартфонов Samsung он попадает с оговоркой: не как плохой телефон, а как невыгодная покупка по полной цене. Берите его только со скидкой, иначе доплата до актуального FE того стоит. Проще вообще купить Galaxy S25, доплатив 8к рублей, зато оказаться владельцем флагмана.

Galaxy S25

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Кстати, если выбираете флагман, гляньте разбор, какой взять, Xiaomi 17T Pro или Samsung Galaxy S26. Там все объяснили простым языком и без прикрас!

Galaxy S26 Ultra — почему не стоит брать в 2026

Замыкает список самый дорогой смартфон Galaxy в 2026, и это снова вопрос цены, а не качества. Galaxy S26 Ultra по сути недалеко ушёл от прошлогоднего S25 Ultra: апгрейд скорее косметический. Брать самый дорогой флагман на старте продаж по максимальному ценнику смысла мало, ведь большинство переплачивает за камеру на 200 Мп и мощный зум, которыми в быту почти не пользуется.

Прошлогодний S25 Ultra даёт практически тот же опыт за заметно меньшие деньги. Так что если размышляете, какой Galaxy не брать в первую очередь, свежий Ultra — это классическая ловушка. Не ведитесь!

Galaxy S25 Ultra

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Подведём итог. Ни один из этих смартфонов не назвать откровенно плохим, но каждый из них в 2026 году берут либо по завышенной цене, либо с лишними рисками. Чуть внимательнее посмотрите на соседние модели, и почти всегда найдётся вариант выгоднее. Тем не менее, переходить на Samsung вполне разумно: даже в Кремле на фоне удаления приложений из App Store советуют выбирать смартфон на Android.