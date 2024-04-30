Почему WhatsApp до сих пор удобнее и безопаснее Telegram

Если попросить поисковик сравнить WhatsApp и Telegram, то он выдаст несколько сотен материалов, в каждом из которых говорится, что мессенджер Павла Дурова намного круче. Чего уж там, даже на нашем сайте есть подобный текст. Но действительно ли Telegram лучше WhatsApp? Дать однозначный ответ на этот вопрос сложно, однако можно найти несколько веских причин, заставляющих миллионы людей продолжать пользоваться мессенджером с зеленой иконкой. И дело тут отнюдь не в агрессивном маркетинге.

Сколько человек пользуется WhatsApp

Пока Павел Дуров бравирует цифрами, говоря о том, что уже к концу года аудитория его мессенджера превысит миллиард человек, вы можете сравнить популярность WhatsApp и Telegram на собственном круге общения, поинтересовавшись у знакомых, каким приложением они пользуются.

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В моем случае даже люди молодого возраста чаще отдают предпочтение WhatsApp. И это при том, что в процентном соотношении популярность Telegram на территории России выше, чем в любой другой стране мира. Почему люди выбирают WhatsApp — вопрос, на который мы попытаемся ответить позже, а пока подведем промежуточный итог.

В WhatsApp больше пользователей, чем в Telegram, а потому сюда не нужно никого зазывать: все уже здесь. Кроме того, в американском мессенджере широко представлены бизнес-аккаунты, благодаря чему мы имеем возможность получать сообщения от компаний в рамках одного приложения, почти полностью отказавшись от SMS.

Что такое сквозное шифрование

Многие люди ошибочно полагают, что Telegram безопаснее WhatsApp, ведь так говорит сам Павел Дуров. Уроженец Санкт-Петербурга, основавший мессенджер, предлагает просто поверить ему на слово, в то время как WhatsApp доказывает свою безопасность не словом, а делом, используя сквозное шифрование.

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Что такое сквозное шифрование? Это способ передачи данных, при котором вся информация остается на устройствах отправителя и получателя. То есть администрация WhatsApp не в состоянии прочитать личные сообщения пользователей или передать их третьим лицам банально из-за отсутствия технической возможности.

А что с Telegram? В мессенджере Павла Дурова вся переписка автоматически загружается облако и хранится там бессрочно. Конечно, в Telegram тоже есть сквозное шифрование, но доступно оно исключительно в секретных чатах, о существовании которых большая часть аудитории приложения даже не знает.

Почему WhatsApp удобнее Telegram

Безопасность WhatsApp — это точно не основной фактор, заставляющий людей продолжать пользоваться американским мессенджером, несмотря на его функциональное отставание от того же Telegram. Главная причина популярности приложения с зеленой иконкой — его удобство.

Telegram, обросший к 2024 году каким-то запредельным количеством фишек, уже вышел за рамки классического мессенджера, превратившись в некое подобие китайского WeChat (правда, пока без социального рейтинга). Поэтому в руках человека, который скачивал приложение в том числе для обмена сообщениями, Telegram быстро превращается в склад ненужного хлама, перестающего выполнять основную функцию.

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Стоит новичку подписаться на несколько каналов, как они начинают сыпать на него уведомлениями, из-за чего он вынужден отключать все оповещения. Личные чаты теряются в списке, что становится причиной пропуска важных сообщений, а изо всех углов лезут реклама и призывы оформить платную подписку с целью озолотить разработчиков.

Этого удастся избежать, если оформить Telegram Premium, отключить уведомления от каналов и создать папки, разделив тем самым информационные и личные сообщения, но о такой возможности знают только люди, готовые рыться в настройках. Человек, привыкший переписываться в WhatsApp, вряд ли будет заниматься подобным и уж тем более платить деньги за отключение рекламы, а потому в его руках Telegram обычно выполняет функцию информационной ленты, нежели мессенджера.

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Полезные функции WhatsApp

В Telegram до сих пор больше интересных фишек, чем в WhatsApp. Но в последнее время американский мессенджер начал подтягиваться к своему конкуренту. В 2023 году появилось много новых функций WhatsApp, а реализованы они зачастую лучше, чем в приложении Павла Дурова.

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Например, каналы WhatsApp. Для них по умолчанию предусмотрена отдельная вкладка, благодаря чему пользователь не путается в сообщениях, как это бывает в Telegram. В России каналы и вовсе не работают по причинам, которые не зависят от администрации WhatsApp, зато приложение отлично выполняет роль классического мессенджера, доказывая, что количество функций — не показатель качества конечного продукта.