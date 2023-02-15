В Android 14 будет полноценная поддержка сторонних магазинов приложений

Никто обычно не хочет пускать в ”свой огород” тех, кто будет на нем зарабатывать. Это относится и к магазинам приложений, которых очень много для Android. Все эти годы Google вроде и не запрещала им существовать, но и не сказать, что помогала. Во многом поэтому фирменный магазин приложений и связанные с ним методы работы Google подверглись резкой критике. Это привело к тому, что компания в итоге решила изменить свой поход. В ближайшее время нас ждет то, что она будет намного лояльнее относится к размещению сторонних магазинов приложений и их работе.

Что нового будет в Андройд 14

Информацией о грядущих переменах поделились ребята из XDA-Developers. Также об этом говорил известный автор утечек и исследователь кода Мишал Рахман. Они сообщили, что обнаружили больше функций Android 14, которые облегчат жизнь людям, использующим сторонние магазины приложений.

О нововведениях они рассказали после того, как исследовали код Android 14, который стал доступен для разработчиков несколько дней назад. Конечно, это еще не тот Android, который увидят пользователи. Это версия для разработчиков. Она дает представление о том, что вообще нас ждет, но не показывает основных функций или интерфейса новой операционной системы.

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Установка приложений не из Гугл Плей

Во-первых, в готовящейся версии ”зеленого робота” есть новый API, который позволяет сторонним магазинам приложений выполнять так называемые мягкие обновления. Это обновления, которые выполняются без прерывания работы пользователя. В частности, API можно использовать для задержки обновления приложения, если: приложение используется, отображается на экране, имеет активную службу или выполняет функции связи. Последнее относится к мессенджерам, поддерживающим возможность общения голосом (созвон) или к аналогичным приложениям, которые созданы специально для этого.

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Можно ли обновлять сторонние приложения на Андройд

В Android 14 также есть функция «обновить права собственности«, позволяющая сторонним магазинам приложений быть единственным источником автоматических обновлений для конкретного приложения. То есть, скачав определенное приложение, можно будет сделать так, чтобы оно обновлялось автоматически через тот магазин, в котором оно было размещено. Однако издание отмечает, что этот вариант ограничен первоначальной установкой через сторонний магазин приложений. Поэтому вам нужно будет удалить загруженное приложение и переустановить его, если вы вдруг передумаете и решите поменять источник обновлений.

Наконец, Google также представляет API, который позволяет стороннему магазину приложений запрашивать одобрение пользователя на установку обновления. В XDA-Developers считают, что это может быть удобно в случае, если обновление приложения требует получения новых разрешений. Сначала оно выдает уведомление пользователю, которое тот должен увидеть, и только потом переходит в автоматический режим загрузки обновлений для этого приложения. Это такой элемент безопасности и контроля со стороны операционной системы, который точно никогда не будет лишним. Особенно, когда доступ к сторонним источникам становится таким свободным.

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В любом случае это нельзя не назвать хорошим знаком. Мы рады видеть сообщения о том, что Google собирается реализовать эти функции в Android 14. Конечно, Google Play — это магазин для подавляющего большинства людей, ведь немногие будут вникать в то, как пользоваться сторонними магазинами, когда есть источник, в котором можно найти и скачать все, что угодно. Но в любом случае новые возможности понравятся фанатам более свободного использования смартфона. В особенности тем, кто и так часто устанавливает что-то через APK.

Почему нельзя пользоваться сторонними приложениями

Наивно предполагать, что такая щедрость стала жестом доброй воли самой Google. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас в ЕС (а значит, следом и везде) вводятся новые законы, призванные ограничить монополию Google и Apple на источники загрузки приложений. Сейчас именно эти две компании делят пальму первенства по загрузкам и берут с некоторых разработчиков до 30% от стоимости. Многие жалобы и судебные иски, вроде того, что был у Epic Games к Apple, только ускорили этот процесс.

Тут все, что мы знаем об Android 14 за несколько месяцев до презентации.

Интересно посмотреть, как будет работать механизм обновлений сторонних приложений. Скорее всего, я буду в большинстве случаев продолжать пользоваться обычным Google Play. А вы? Можете рассказать об этом в нашем Telegram-чате.