Только начав раскатывать обновление One UI 8.5, которое официально является последним, Samsung запустила бета-тестирование One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra и опубликовала полный список изменений. Обновление весит 3,6 ГБ и включает майский патч безопасности 2026 года. Список нововведений заметно скромнее, чем в One UI 8.5: большинство изменений скрыты «под капотом» и связаны с платформой Android 17, а пользовательских новинок немного.

Кто может установить бету One UI 9

Бета-версия One UI 9 пока доступна только владельцам серии Galaxy S26, смартфоны которой уже успели заметно подешеветь. Так, базовый Galaxy S26 можно приобрести за 53 550 ₽ вместо 89 990 ₽ на старте.

Купить Galaxy S26 со скидкой

Еще больше выгодных предложений можно найти в нашем канале Сундук Али-Бабы в мессенджере MAX, а чтобы присоединиться к программе бета-тестирования One UI 9 нужно зарегистрироваться через приложение Samsung Members. На старте бета открыта в шести странах: Германия, Индия, Южная Корея, Польша, Великобритания и США. России в списке нет, как и в предыдущих бета-программах Samsung.

👉 Читай AndroidInsider.ru в мессенджере MAX

Стабильная версия One UI 9 появится позже: Samsung прямо говорит, что полноценный релиз состоится вместе с выходом новых флагманов ближе к концу года. По традиции это будут складные модели: ожидаются Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8. Владельцам Galaxy S26 придётся подождать финальную сборку дольше.

Шторка уведомлений в One UI 9

Одно из главных нововведений One UI 9 — расширенные настройки панели быстрого доступа (Quick Panel). Теперь можно менять размер ползунков яркости и громкости, а также медиаплеера. Кнопку режима звука можно отделить от ползунка громкости. По сути, шторка наконец позволяет настроить каждый элемент независимо (раньше всё было жёстко привязано друг к другу).

Для тех, кто пользуется шторкой десятки раз в день, это мелочь, которая может снять раздражение. Особенно если вы привыкли к определённому расположению элементов, которое теперь можно поменять не только в оболочках вроде One UI, но и на чистом Android 17 для Google Pixel, представленном на днях.

Улучшения Samsung DeX в One UI 9

Samsung DeX — режим, который превращает телефон в подобие настольного компьютера при подключении к монитору (рассказывали о нём отдельно). В новой оболочке он получил упрощённую работу с окнами. Теперь переносить приложение между рабочими столами можно через меню в верхней части окна. Превью рабочих столов отображаются на экране недавних приложений, и переключение происходит в одно касание.

В Samsung Notes добавили функцию Tape — декоративные ленты, которыми можно закрывать части заметки и открывать их по необходимости. Также появились новые стили пера для рисования и письма. Нововведение нишевое: пригодится тем, кто активно пользуется S Pen и рукописными заметками, остальные вряд ли заметят разницу.

Game Booster на Samsung Galaxy

Игровая панель Game Booster теперь позволяет менять разрешение экрана и формат скриншотов прямо во время игры, без необходимости выходить в настройки. Для мобильных геймеров это удобно: можно снизить разрешение ради производительности или переключить формат скриншота на лету.

Отдельного внимания заслуживает новый индикатор доступа к местоположению. Когда приложение использует геолокацию, в верхней части экрана появляется синий маркер. Нажав на него в панели быстрого доступа, можно увидеть, какое именно приложение запрашивает ваше местоположение. Это полезное дополнение к контролю приватности — вы сразу видите, кто следит за вашими перемещениями.

Другие функции One UI 9 для Galaxy S26

В оболочке One UI 9 заметна работа над доступностью, и здесь изменений больше, чем в остальных разделах:

Text Spotlight : при нажатии на любой текст на экране он отображается увеличенным в отдельном окне. Размер шрифта, цвета и другие параметры настраиваются.

: при нажатии на любой текст на экране он отображается увеличенным в отдельном окне. Размер шрифта, цвета и другие параметры настраиваются. Select to Speak : можно выделить текст или изображение на экране и услышать его описание вслух, не включая полноценный режим TalkBack.

: можно выделить текст или изображение на экране и услышать его описание вслух, не включая полноценный режим TalkBack. Объединённый TalkBack : Samsung и Google объединили свои версии голосового помощника для слабовидящих. Теперь обновления TalkBack приходят через Google Play, а не через прошивку.

: Samsung и Google объединили свои версии голосового помощника для слабовидящих. Теперь обновления TalkBack приходят через Google Play, а не через прошивку. Горячие клавиши для специальных возможностей : при подключении физической клавиатуры можно вызвать нужные функции доступности без касания экрана.

: при подключении физической клавиатуры можно вызвать нужные функции доступности без касания экрана. Улучшенное управление мышью с клавиатуры: добавлены настройки скорости и ускорения курсора, можно использовать цифровой блок клавиатуры для перемещения и клика.

Объединение TalkBack с версией Google — важный шаг. Раньше обновления озвучки зависели от обновления прошивки, а теперь всё можно обновить через Play Store в любой момент. Это ускоряет исправление ошибок и делает функцию доступнее.

Стоит ли устанавливать бету One UI 9 и что выйдет в финале

One UI 9 — обновление Samsung без революций. После масштабных визуальных изменений One UI 8.5 компания сделала ставку на точечные улучшения и платформенную основу Android 17. Для повседневного пользователя из заметных вещей здесь только более гибкая шторка, индикатор геолокации и обновлённые инструменты доступности.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Устанавливать бету на основной телефон не стоит: это тестовая сборка с возможными ошибками и нестабильностью. Если вы не готовы мириться с багами и потенциальной потерей данных, лучше дождаться стабильной версии. Она выйдет ближе ко второй половине года вместе с новыми складными флагманами Samsung, о чём мы обязательно расскажем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.