5 примеров из жизни, когда планшет действительно лучше смартфона

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Герман Вологжанин

Планшеты на Андроид и других операционных системах представляются многим людям совершенно бесполезными устройствами. Ведь, по сути, это тот же смартфон, только с большим экраном. Но именно размер — главный плюс планшетов. Нет, конечно, такое устройство нельзя назвать заменой смартфона. Однако его польза очевидна. Чтобы в этом убедиться, взгляните на несколько примеров из жизни, когда планшет лучше телефона.

5 примеров из жизни, когда планшет действительно лучше смартфона. Во многих сценариях планшеты удобнее смартфонов. Фото.

Во многих сценариях планшеты удобнее смартфонов

Можно ли потерять планшет

Внушительные размеры делают из планшета устройство, которое сложно потерять. Да, его можно забыть в гостях или на столике в кафе, но он никогда не выпадет из кармана или дамской сумочки просто потому, что не поместится туда.

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Казалось бы, это довольно слабый аргумент, поскольку то же самое получится сказать и о ноутбуке. Однако и тут планшет выигрывает. По своим размерам он является чем-то средним между смартфоном и лэптопом. В карман такое устройство не поместится, зато не будет тяжелой ношей в рюкзаке, в отличие от ноутбука.

Планшет для работы с документами

Несмотря на отсутствие физической клавиатуры, планшет для работы с документами — вполне себе ничего. Большая диагональ позволяет вывести на экран виртуальное средство ввода, чьи размеры практически не уступают полноценным аналогам, а весь пакет офисных приложений уже давно представлен на Android и не требует оформления подписки, в отличие от Microsoft Office для Windows.

Планшет для работы с документами. Как устройство для работы планшет ничуть не хуже ноутбука и точно лучше смартфона. Фото.

Как устройство для работы планшет ничуть не хуже ноутбука и точно лучше смартфона

Более того, можно приобрести специальную клавиатуру для планшета, которая параллельно будет выступать в качестве чехла. Настоящее комбо, причем вариативное. Хочешь посмотреть фильм — снимай клавиатуру, хочешь поработать с документами — подключи ее.

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Многозадачность на Андроид

Любое современное устройство на базе операционной системы Android поддерживает режим многозадачности, когда на экран выводится интерфейс сразу нескольких приложений для одновременной работы в двух, а то и в трех или четырех программах. Планшет в этом смысле не является исключением. Вы можете разделить экран пополам, чтобы одновременно смотреть видео и работать с документами, а можете еще параллельно вывести маленькое окошко мессенджера для оперативного ответа на сообщения.

Многозадачность на Андроид. С помощью планшета удобно выполнять несколько задач одновременно. Фото.

С помощью планшета удобно выполнять несколько задач одновременно

Все это может делать и смартфон, о чем мы говорили в тексте про многозадачность на Android. Однако слишком маленький экран негативным образом сказывается на удобстве. Только представьте, как сложно редактировать документ, когда интерфейс разделен надвое. Да это же просто невыносимо!

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Еще один момент — приложения для планшета. Многие программы для работы с фото и видео адаптированы под большие экраны, а их интерфейс выглядит совершенно иначе. Оно удобнее, ведь внушительная диагональ предоставляет разработчикам возможность вывести сразу все основные инструменты, не пряча их в закрома меню.

Как рисовать на планшете

Сенсорный слой делает из планшетов и смартфонов отличное устройство для рисования. Но первые в этом случае все равно удобнее по причине не раз упомянутого размера экрана. Он позволяет рисовать и делать заметки даже без стилуса, хотя и его можно использовать при необходимости.

Как рисовать на планшете. При желании на планшете можно создавать настоящие произведения искусства. Фото.

При желании на планшете можно создавать настоящие произведения искусства

Ну а помогут в этом начинания приложения для рисования на Андроид. Мы делали большую подборку таких программ, так что в случае, если решите проявить свой талант, обязательно познакомьтесь с ними. На планшетах они реализованы намного лучше, чем на смартфоне.

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Планшет для ребенка

Наконец, именно планшет воспринимается как оптимальное устройство для развлечения и обучения маленького ребенка. При этом вам не обязательно покупать аппарат, который позиционирует себя в качестве детского планшета. Подойдет абсолютно любая модель.

Планшет для ребенка. Маленьким детям планшетом пользоваться комфортнее, чем смартфоном. Фото.

Маленьким детям планшетом пользоваться комфортнее, чем смартфоном

На планшете комфортно смотреть видео, а с его большим сенсорным экраном удобно взаимодействовать. В отличие от смартфона, ребенку не придется вглядываться, а риск случайных нажатий будет заметно снижен. При этом все достоинства операционной системы Android, включая родительский контроль, остаются на месте.

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