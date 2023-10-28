5 примеров из жизни, когда планшет действительно лучше смартфона

Планшеты на Андроид и других операционных системах представляются многим людям совершенно бесполезными устройствами. Ведь, по сути, это тот же смартфон, только с большим экраном. Но именно размер — главный плюс планшетов. Нет, конечно, такое устройство нельзя назвать заменой смартфона. Однако его польза очевидна. Чтобы в этом убедиться, взгляните на несколько примеров из жизни, когда планшет лучше телефона.

Можно ли потерять планшет

Внушительные размеры делают из планшета устройство, которое сложно потерять. Да, его можно забыть в гостях или на столике в кафе, но он никогда не выпадет из кармана или дамской сумочки просто потому, что не поместится туда.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Казалось бы, это довольно слабый аргумент, поскольку то же самое получится сказать и о ноутбуке. Однако и тут планшет выигрывает. По своим размерам он является чем-то средним между смартфоном и лэптопом. В карман такое устройство не поместится, зато не будет тяжелой ношей в рюкзаке, в отличие от ноутбука.

Планшет для работы с документами

Несмотря на отсутствие физической клавиатуры, планшет для работы с документами — вполне себе ничего. Большая диагональ позволяет вывести на экран виртуальное средство ввода, чьи размеры практически не уступают полноценным аналогам, а весь пакет офисных приложений уже давно представлен на Android и не требует оформления подписки, в отличие от Microsoft Office для Windows.

Более того, можно приобрести специальную клавиатуру для планшета, которая параллельно будет выступать в качестве чехла. Настоящее комбо, причем вариативное. Хочешь посмотреть фильм — снимай клавиатуру, хочешь поработать с документами — подключи ее.

Читайте также: почему не стоит покупать планшет, если у вас уже есть Android-смартфон

Многозадачность на Андроид

Любое современное устройство на базе операционной системы Android поддерживает режим многозадачности, когда на экран выводится интерфейс сразу нескольких приложений для одновременной работы в двух, а то и в трех или четырех программах. Планшет в этом смысле не является исключением. Вы можете разделить экран пополам, чтобы одновременно смотреть видео и работать с документами, а можете еще параллельно вывести маленькое окошко мессенджера для оперативного ответа на сообщения.

Все это может делать и смартфон, о чем мы говорили в тексте про многозадачность на Android. Однако слишком маленький экран негативным образом сказывается на удобстве. Только представьте, как сложно редактировать документ, когда интерфейс разделен надвое. Да это же просто невыносимо!

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Еще один момент — приложения для планшета. Многие программы для работы с фото и видео адаптированы под большие экраны, а их интерфейс выглядит совершенно иначе. Оно удобнее, ведь внушительная диагональ предоставляет разработчикам возможность вывести сразу все основные инструменты, не пряча их в закрома меню.

Как рисовать на планшете

Сенсорный слой делает из планшетов и смартфонов отличное устройство для рисования. Но первые в этом случае все равно удобнее по причине не раз упомянутого размера экрана. Он позволяет рисовать и делать заметки даже без стилуса, хотя и его можно использовать при необходимости.

Ну а помогут в этом начинания приложения для рисования на Андроид. Мы делали большую подборку таких программ, так что в случае, если решите проявить свой талант, обязательно познакомьтесь с ними. На планшетах они реализованы намного лучше, чем на смартфоне.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Планшет для ребенка

Наконец, именно планшет воспринимается как оптимальное устройство для развлечения и обучения маленького ребенка. При этом вам не обязательно покупать аппарат, который позиционирует себя в качестве детского планшета. Подойдет абсолютно любая модель.

На планшете комфортно смотреть видео, а с его большим сенсорным экраном удобно взаимодействовать. В отличие от смартфона, ребенку не придется вглядываться, а риск случайных нажатий будет заметно снижен. При этом все достоинства операционной системы Android, включая родительский контроль, остаются на месте.