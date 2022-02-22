Недорогой планшет на Андроид для всей семьи. Какой он

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Артем Рахматуллин 0

Кажется, что в последнее время производители мобильной техники все больше начали задумываться над выпуском Android-планшетов. Подумать только, еще пару лет назад почти никто не пользовался, а сегодня над покупкой такого устройства задумывается все больше пользователей. Понятно, что планшеты — весьма нишевое устройство, но никто ведь не говорит покупать iPad Pro c максимальными характеристиками. Для повседневного использования отлично подойдут и устройства попроще. Один из таких — новый планшет от компании TCL — TCL TABMAX 10.4.

Можно ли найти годный планшет для повседневной работы за недорого? Да!

Еще совсем недавно мы говорили вам, что единственными нормальными линейками планшетов на Android сейчас являются лишь Samsung Galaxy Tab и Xiaomi Mi Pad. И вот, потихоньку к тусовке подключаются и другие компании. Что ж, посмотрим, сможет ли TCL TABMAX 10.4 стать одним из таких.

Что делать со старым Android планшетом.

Хороший планшет на Android

Сейчас на полках российских магазинов уже есть один из планшетов компании — TCL TABMAX 10. Названия двух устройств предельно похожи, а внутри они в корне отличаются, поэтому не перепутайте.

Внешне планшеты крайне похожи, поэтому перепутать их очень легко.

Характеристики TCL TABMAX 10.4 значительно подросли. Их вполне хватит для комфортной работы:

  • IPS-дисплей с диагональю 10,36 дюймов технологией оптимизации изображения NXTVISION.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 665.
  • Память: 6 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной.
  • Камеры: основная — 13 МП, фронтальная — 8 МП.
  • Аккумулятор: 8000 мАч.
  • Поддержка быстрой зарядки 18W.
  • Поддержка MicroSD до 256 ГБ.

Если вы хотите приобрести планшет в качестве устройства для просмотра роликов на YouTube и для других повседневных задач, TCL TABMAX 10.4 должен отлично со всем этим справиться.

Купить TCL TABMAX 10.4

Плюс, здесь без проблем можно запустить простенькие игры. Да, на Genshin Impact на максимальных настройках рассчитывать не стоит, но запустить какую-нибудь головоломку можно без всяких проблем.

Snapdragon 665 в планшете TCL справится со всеми базовыми задачами.

Не могу не рассказать и про фирменный карандаш T-pen, который отлично подойдет для тех, кто собрался рисовать. Производитель заявляет минимальную задержку и 4096 уровней нажима. Да, его придется докупить отдельно, но функциональность от этого вырастет кратно.

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Какой планшет купить ребенку

Знаю, что многие пользователи покупают себе планшет для детей. В компании тоже это предусмотрели и выкатили для этого специальный инструмент TCL Kids. В приложении дети смогут смотреть мультики, играть в разные игры.

Также здесь есть отдельный инструмент для родительского контроля. Благодаря ему вы сможете отслеживать время, проведенное за планшетом и контролировать доступ к разным веб-сайтам и приложениям.

TCL Kids — отличное приложение для детей. Другим производителям стоит поучиться.

Важно отметить еще одну крутую фишку — напоминание о контроле осанки. Для растущего организма это особенно важно, и TCL Kids позволяет взять на контроль этот параметр. Думаю, что у компании следует поучиться и другим производителям и взять такую функцию к себе на вооружение.

Сколько стоит хороший планшет

Конечно, планшет это не безделушка для одного лишь просмотра YouTube, какой может показаться на первый взгляд. При желании можно без проблем поработать с офисными документами, докупить фирменный карандаш для рисования, но не всякий пользователь об этом задумывается на этапе выбора устройства.

Активируйте купон и промокод со страницы продавца.

Серьезным аргументом против покупки планшета обычно выступает его цена. Далеко не каждый пользователь готов отдать за какое-то мультимедийное устройство больше 30 тысяч рублей. Тем более, что современные смартфоны тоже могут похвастаться большой диагональю. Вот если бы можно было купить планшет за более-менее вменяемую цену. И я вам говорю, такая возможность есть!

В честь начала продаж нового планшета TCL TABMAX 10.4 на АлиЭкспресс можно взять с большой скидкой и урвать его за смешные 16 585 рублей (не забудьте активировать промокод VIEW1500 и нажать «Получить купон» под ценой). Такой гаджет не сильно ударит по вашему кошельку и справится со всеми возлагаемыми на него задачами.

Купить TCL TABMAX 10.4

Google рассказала, почему Android-планшеты ждет большое будущее.

Как вам TCL TABMAX 10.4? Думаете у него получится стать популярным устройством? Обязательно дайте обратную связь в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. Лично я думаю, что такое устройство отлично впишется в повседневные задачи.

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