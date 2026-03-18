Xiaomi Pad 8 или Pad 8 Pro — сравнение лучших планшетов 2026 года

С недавних пор компания Xiaomi вернулась к выпуску планшетов, и довольно быстро ее продукция стала востребована в этом сегменте мобильных устройств. В то время как от смартфонов бренда люди все чаще отказываются, китайский аналог айпада опережает конкурентов по всем параметрам. Оболочку HyperOS отлично адаптировали под широкий экран, завезли долгую поддержку обновлений, а звук и качество сборки уже давно не вызывают нареканий. Плюс ко всему вышли Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro — новые планшеты, которые точно будут очень популярны в 2026 году, но заставят задуматься: а какая модель все-таки лучше?

Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro появились на AliExpress, где сейчас доступны по следующим ценам в зависимости от объема памяти:

В честь старта продаж на новые планшеты Xiaomi действуют скидки, однако на фоне Xiaomi Pad 7 их цена может показаться высокий. Но важно понять две вещи. Во-первых, это новое поколение. Во-вторых, в конце 2025 года разразился кризис памяти, из-за которого стоимость мобильных устройств заметно выросла.

В целом, если оценивать планшет Xiaomi Pad 8 и его Pro-версию в контексте рынка, он смотрится весьма привлекательно. Но об этом мы поговорим позже, а пока сравним между собой две новые модели от Xiaomi.

Отличия Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro

Разница между Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro заключается в позиционировании. Обычная модель — это база, а Pro-версия — продвинутый вариант. И на сравнении характеристик сразу видно, в чем их ключевые отличия.

Характеристики Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad 8 Pro Экран 11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц 11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц Основная камера 13 МП 50 МП Фронтальная камера 8 МП 32 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Elite Память 8/256 или 12/256 ГБ 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 9200 мАч 9200 мАч Зарядка 45 Вт 67 Вт

Главное отличие планшетов — процессор. Если Xiaomi Pad 8 работает на субфлагманском чипе Snapdragon 8s Gen 4, то Xiaomi Pad 8 Pro имеет под капотом полноценный флагманский камень Snapdragon 8 Elite. Разница в производительности двух решений достигает 33%.

Однако при повседневном использовании заметить хоть какое-то преимущество Pro-версии будет невероятно сложно. Все-таки оба планшета используют одинаковые стандарты оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.1) памяти, а разница лишь немного ощущается в играх и при выполнении других ресурсоемких задач вроде рендеринга видео.

При этом важно отметить несколько менее значительных преимуществ Xiaomi 8 Pro:

камеры более высокого уровня;

более скоростная зарядка;

наличие версии на 512 ГБ.

Стоит ли ради этого переплачивать 10 тысяч рублей? Ответ на этот вопрос будет дан позже, но прежде разберемся, почему вообще в определении лучшего планшета 2026 года стоит выбор именно между устройствами Xiaomi.

Почему Xiaomi Pad 8 — лучший планшет 2026

Давайте посмотрим на прямых конкурентов. К примеру, на AliExpress продают OnePlus Pad 3 — реально крутой планшет на чипе Snapdragon 8 Elite. Но Xiaomi Pad 8 Pro с аналогичным процессором стоит на 10 тысяч меньше, предлагая в остальном плюс-минус те же характеристики.

OnePlus Pad Go, чья цена в версии на 256 ГБ сопоставима с прайсом Xiaomi Pad 8, является устройством более низкого уровня из-за посредственного чипа Helio G99 и экономии буквально на каждой детали. А все остальные предложения на AliExpress — это либо откровенно бюджетные модели, либо эксклюзив для китайского рынка, который не адаптирован под наши реалии (нет сервисов Google и зачастую отсутствует русский язык).

В России ситуация с планшетами интереснее, но она все такая же красноречивая. Есть флагманские модели Samsung, за которые просят до 100 тысяч рублей и планшеты HUAWEI без сервисов Google со своей полузакрытой экосистемой. Разве что какой-нибудь HONOR Magic Pad 2 смотрится сносно, да и тот, имея под капотом процессор слабее, чем у Xiaomi Pad 8, стоит порядка 50 тысяч рублей.

Какой планшет купить: Xiaomi Pad 8 или Pad 8 Pro

Но и выбор между Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro тоже весьма очевиден. Платить на 10 тысяч больше ради небольшого буста скорости зарядки и чипа, чье небольшое преимущество получится ощутить только в играх, не очень умно. Xiaomi Pad 8 такой же быстрый, а экран, звук и аккумулятор у него не отличаются.

Поэтому прямо сейчас можно с уверенностью сказать, что именно базовый Xiaomi Pad 8 является лучшим планшетом на Android в 2026 году. И попробуйте с этим поспорить.