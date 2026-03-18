Xiaomi Pad 8 или Pad 8 Pro — сравнение лучших планшетов 2026 года

С недавних пор компания Xiaomi вернулась к выпуску планшетов, и довольно быстро ее продукция стала востребована в этом сегменте мобильных устройств. В то время как от смартфонов бренда люди все чаще отказываются, китайский аналог айпада опережает конкурентов по всем параметрам. Оболочку HyperOS отлично адаптировали под широкий экран, завезли долгую поддержку обновлений, а звук и качество сборки уже давно не вызывают нареканий. Плюс ко всему вышли Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro — новые планшеты, которые точно будут очень популярны в 2026 году, но заставят задуматься: а какая модель все-таки лучше?
Где можно купить Xiaomi Pad 8
Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro появились на AliExpress, где сейчас доступны по следующим ценам в зависимости от объема памяти:
- Xiaomi Pad 8 (8/256 ГБ) — от 27 493 ₽;
- Xiaomi Pad 8 (12/256 ГБ) — от 31 078 ₽;
- Xiaomi Pad 8 Pro (8/256 ГБ) — от 37 960 ₽;
- Xiaomi Pad 8 Pro (12/512 ГБ) — от 43 817 ₽.
В честь старта продаж на новые планшеты Xiaomi действуют скидки, однако на фоне Xiaomi Pad 7 их цена может показаться высокий. Но важно понять две вещи. Во-первых, это новое поколение. Во-вторых, в конце 2025 года разразился кризис памяти, из-за которого стоимость мобильных устройств заметно выросла.
В целом, если оценивать планшет Xiaomi Pad 8 и его Pro-версию в контексте рынка, он смотрится весьма привлекательно. Но об этом мы поговорим позже, а пока сравним между собой две новые модели от Xiaomi.
Отличия Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro
Разница между Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro заключается в позиционировании. Обычная модель — это база, а Pro-версия — продвинутый вариант. И на сравнении характеристик сразу видно, в чем их ключевые отличия.
|Характеристики
|Xiaomi Pad 8
|Xiaomi Pad 8 Pro
|Экран
|11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц
|11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц
|Основная камера
|13 МП
|50 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 8 Elite
|Память
|8/256 или 12/256 ГБ
|8/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|9200 мАч
|9200 мАч
|Зарядка
|45 Вт
|67 Вт
Главное отличие планшетов — процессор. Если Xiaomi Pad 8 работает на субфлагманском чипе Snapdragon 8s Gen 4, то Xiaomi Pad 8 Pro имеет под капотом полноценный флагманский камень Snapdragon 8 Elite. Разница в производительности двух решений достигает 33%.
Однако при повседневном использовании заметить хоть какое-то преимущество Pro-версии будет невероятно сложно. Все-таки оба планшета используют одинаковые стандарты оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.1) памяти, а разница лишь немного ощущается в играх и при выполнении других ресурсоемких задач вроде рендеринга видео.
При этом важно отметить несколько менее значительных преимуществ Xiaomi 8 Pro:
- камеры более высокого уровня;
- более скоростная зарядка;
- наличие версии на 512 ГБ.
Стоит ли ради этого переплачивать 10 тысяч рублей? Ответ на этот вопрос будет дан позже, но прежде разберемся, почему вообще в определении лучшего планшета 2026 года стоит выбор именно между устройствами Xiaomi.
Почему Xiaomi Pad 8 — лучший планшет 2026
Давайте посмотрим на прямых конкурентов. К примеру, на AliExpress продают OnePlus Pad 3 — реально крутой планшет на чипе Snapdragon 8 Elite. Но Xiaomi Pad 8 Pro с аналогичным процессором стоит на 10 тысяч меньше, предлагая в остальном плюс-минус те же характеристики.
OnePlus Pad Go, чья цена в версии на 256 ГБ сопоставима с прайсом Xiaomi Pad 8, является устройством более низкого уровня из-за посредственного чипа Helio G99 и экономии буквально на каждой детали. А все остальные предложения на AliExpress — это либо откровенно бюджетные модели, либо эксклюзив для китайского рынка, который не адаптирован под наши реалии (нет сервисов Google и зачастую отсутствует русский язык).
В России ситуация с планшетами интереснее, но она все такая же красноречивая. Есть флагманские модели Samsung, за которые просят до 100 тысяч рублей и планшеты HUAWEI без сервисов Google со своей полузакрытой экосистемой. Разве что какой-нибудь HONOR Magic Pad 2 смотрится сносно, да и тот, имея под капотом процессор слабее, чем у Xiaomi Pad 8, стоит порядка 50 тысяч рублей.
Какой планшет купить: Xiaomi Pad 8 или Pad 8 Pro
Но и выбор между Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro тоже весьма очевиден. Платить на 10 тысяч больше ради небольшого буста скорости зарядки и чипа, чье небольшое преимущество получится ощутить только в играх, не очень умно. Xiaomi Pad 8 такой же быстрый, а экран, звук и аккумулятор у него не отличаются.
Поэтому прямо сейчас можно с уверенностью сказать, что именно базовый Xiaomi Pad 8 является лучшим планшетом на Android в 2026 году. И попробуйте с этим поспорить.