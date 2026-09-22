Samsung начала раздавать стабильную One UI 9: с 16 сентября её получают Galaxy S26, а скоро подтянутся и другие смартфоны. Вместе со свежей прошивкой приходят новые функции, и пять из них стоит попробовать в первый же день. Заранее оговорка: часть функций привязана к флагманам, а одна вообще принадлежит Google и приезжает отдельно от прошивки.

Поиск Finder на домашнем экране вместо похода в меню приложений

Samsung Finder ищет всё, что лежит в телефоне: приложения, контакты, пункты настроек, файлы и записи в календаре Samsung. Раньше до него приходилось добираться через меню приложений, а в One UI 9 строку поиска можно закрепить внизу домашнего экрана. Рядом с ней или вместо неё можно включить и поиск Google, который отвечает за интернет.

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Включается это так:

Сведите два пальца на домашнем экране, чтобы открыть режим редактирования. Нажмите «Настройки». Выберите пункт «Показывать поиск на главном экране». Включите Samsung Finder, Google Search или оба переключателя сразу.

Если активировать оба поиска, у каждого будет собственная строка. Если выключить оба, на место поиска вернётся привычный индикатор страниц домашнего экрана. Тем, кто держит десятки приложений и постоянно теряет нужную настройку, это экономит несколько нажатий каждый раз, и в сумме за день набегает прилично. Кстати, у Samsung хватает и других полезных, но отключённых по умолчанию функций, до которых тоже стоит добраться после обновления.

Панель быстрых настроек теперь перестраивается целиком

Шторка с быстрыми переключателями в One UI 9 стала намного гибче. Кнопки и виджеты можно переставлять, редко используемые убирать, а самые нужные выносить туда, куда удобно дотянуться одной рукой. Ползунки яркости и громкости переключаются между горизонтальным и вертикальным положением, а сами ползунки и плеер можно менять по размеру:

Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть полную панель. Нажмите кнопку редактирования с иконкой карандаша. Перетащите кнопки и виджеты в нужные места, лишние удалите. При желании переключите ориентацию ползунков и измените их размер.

С первого раза идеальная раскладка вряд ли получится, поэтому придётся поэкспериментировать. Зато результат — шторка, в которой ничего не приходится искать, так как вы сами решили, что где лежит.

My FanCam делает из общего видео ролик про одного человека

My FanCam берёт видео, где в кадре несколько людей, и собирает новую версию, которая следит за одним выбранным человеком. Функция кадрирует ролик, ведёт героя по мере движения и держит его ближе к центру кадра. Сценарий очевидный: концерт, школьный утренник, спортивный матч — везде, где ваш ребёнок или друг окружён толпой:

Откройте видео в приложении Галерея. Нажмите кнопку Galaxy AI. Выберите My FanCam и дождитесь, пока телефон проанализирует ролик. Укажите человека, за которым нужно следить. Выберите ориентацию и соотношение сторон, затем нажмите Follow.

Если телефон никого не нашёл, передвиньте ползунок на тот момент видео, где люди видны чётче, и повторите попытку. Есть два ограничения: функция работает только с людьми, а не с животными или предметами, и доступна лишь на флагманах начиная с серии Galaxy S24.

Now Brief показывает карточки по вашему собственному запросу

Now Brief — это сводка Galaxy AI, которая в течение дня подкидывает полезную, по мнению телефона, информацию. Проблема в том, что стандартные категории не всегда совпадают с тем, что интересно именно вам. В One UI 9 появились пользовательские карточки на темы погоды, здоровья или видео.

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Samsung предлагает готовые варианты, но можно написать и собственный запрос. Например, попросить карточку со сном и показателем энергии, недельной статистикой пробежек или количеством шагов. Отдельный тип карточек рекомендует видео по конкретному виду спорта, спортсмену или теме:

Откройте Now Brief и перейдите к добавлению новой карточки. Выберите один из предложенных вариантов или введите свой запрос. Дождитесь, пока система проверит запрос и покажет предварительный вид карточки. Укажите дни и время, когда карточка должна появляться, и сохраните её.

Карточки потом можно редактировать и удалять. Подвох в лимите: Samsung ограничивает число созданий и изменений карточек в сутки, и если упереться в потолок, продолжить получится только на следующий день. Так что не стоит перебирать десять формулировок подряд — лучше сразу подумать, что именно хочется видеть.

Motion Assist от Google против укачивания в дороге

У владельцев iPhone давно есть Vehicle Motion Cues — точки на экране, которые двигаются в такт машине и помогают меньше укачиваться при чтении в дороге. Android 17 наконец получил аналог под названием Motion Assist. По краям экрана появляются движущиеся фигуры, реагирующие на ускорение и повороты автомобиля, и это может облегчить чтение, серфинг и переписку в поездке.

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Важная деталь: это не функция Samsung. Motion Assist делает Google, и он приезжает через сервисы Google Play, а не с прошивкой. Требование одно — Android 17, то есть One UI 9 на Galaxy. Если пункт в настройках не появился сразу после обновления, дело может быть в поэтапной раздаче со стороны Google. Включается функция так:

Откройте Настройки и нажмите на свой профиль Google. Перейдите на вкладку «Все сервисы». Найдите пункт «Помощь при движении». Включите автоматический запуск в движущемся транспорте или добавьте плитку в панель быстрых настроек для ручного включения. При желании измените вид фигур.

Google рекомендует использовать оба способа сразу: автоматика включит подсказки в машине сама, а плитка позволит быстро выключить их, если они мешают. Официально функция лишь «может» снизить укачивание — как медицинское средство её никто не позиционирует, и эффект у разных людей будет разным.