Samsung начала раздавать стабильную One UI 9: с 16 сентября её получают Galaxy S26, а скоро подтянутся и другие смартфоны. Вместе со свежей прошивкой приходят новые функции, и пять из них стоит попробовать в первый же день. Заранее оговорка: часть функций привязана к флагманам, а одна вообще принадлежит Google и приезжает отдельно от прошивки.
Поиск Finder на домашнем экране вместо похода в меню приложений
Samsung Finder ищет всё, что лежит в телефоне: приложения, контакты, пункты настроек, файлы и записи в календаре Samsung. Раньше до него приходилось добираться через меню приложений, а в One UI 9 строку поиска можно закрепить внизу домашнего экрана. Рядом с ней или вместо неё можно включить и поиск Google, который отвечает за интернет.
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Включается это так:
- Сведите два пальца на домашнем экране, чтобы открыть режим редактирования.
- Нажмите «Настройки».
- Выберите пункт «Показывать поиск на главном экране».
- Включите Samsung Finder, Google Search или оба переключателя сразу.
Если активировать оба поиска, у каждого будет собственная строка. Если выключить оба, на место поиска вернётся привычный индикатор страниц домашнего экрана. Тем, кто держит десятки приложений и постоянно теряет нужную настройку, это экономит несколько нажатий каждый раз, и в сумме за день набегает прилично. Кстати, у Samsung хватает и других полезных, но отключённых по умолчанию функций, до которых тоже стоит добраться после обновления.
Панель быстрых настроек теперь перестраивается целиком
Шторка с быстрыми переключателями в One UI 9 стала намного гибче. Кнопки и виджеты можно переставлять, редко используемые убирать, а самые нужные выносить туда, куда удобно дотянуться одной рукой. Ползунки яркости и громкости переключаются между горизонтальным и вертикальным положением, а сами ползунки и плеер можно менять по размеру:
- Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть полную панель.
- Нажмите кнопку редактирования с иконкой карандаша.
- Перетащите кнопки и виджеты в нужные места, лишние удалите.
- При желании переключите ориентацию ползунков и измените их размер.
С первого раза идеальная раскладка вряд ли получится, поэтому придётся поэкспериментировать. Зато результат — шторка, в которой ничего не приходится искать, так как вы сами решили, что где лежит.
My FanCam делает из общего видео ролик про одного человека
My FanCam берёт видео, где в кадре несколько людей, и собирает новую версию, которая следит за одним выбранным человеком. Функция кадрирует ролик, ведёт героя по мере движения и держит его ближе к центру кадра. Сценарий очевидный: концерт, школьный утренник, спортивный матч — везде, где ваш ребёнок или друг окружён толпой:
- Откройте видео в приложении Галерея.
- Нажмите кнопку Galaxy AI.
- Выберите My FanCam и дождитесь, пока телефон проанализирует ролик.
- Укажите человека, за которым нужно следить.
- Выберите ориентацию и соотношение сторон, затем нажмите Follow.
Если телефон никого не нашёл, передвиньте ползунок на тот момент видео, где люди видны чётче, и повторите попытку. Есть два ограничения: функция работает только с людьми, а не с животными или предметами, и доступна лишь на флагманах начиная с серии Galaxy S24.
Now Brief показывает карточки по вашему собственному запросу
Now Brief — это сводка Galaxy AI, которая в течение дня подкидывает полезную, по мнению телефона, информацию. Проблема в том, что стандартные категории не всегда совпадают с тем, что интересно именно вам. В One UI 9 появились пользовательские карточки на темы погоды, здоровья или видео.
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Samsung предлагает готовые варианты, но можно написать и собственный запрос. Например, попросить карточку со сном и показателем энергии, недельной статистикой пробежек или количеством шагов. Отдельный тип карточек рекомендует видео по конкретному виду спорта, спортсмену или теме:
- Откройте Now Brief и перейдите к добавлению новой карточки.
- Выберите один из предложенных вариантов или введите свой запрос.
- Дождитесь, пока система проверит запрос и покажет предварительный вид карточки.
- Укажите дни и время, когда карточка должна появляться, и сохраните её.
Карточки потом можно редактировать и удалять. Подвох в лимите: Samsung ограничивает число созданий и изменений карточек в сутки, и если упереться в потолок, продолжить получится только на следующий день. Так что не стоит перебирать десять формулировок подряд — лучше сразу подумать, что именно хочется видеть.
Motion Assist от Google против укачивания в дороге
У владельцев iPhone давно есть Vehicle Motion Cues — точки на экране, которые двигаются в такт машине и помогают меньше укачиваться при чтении в дороге. Android 17 наконец получил аналог под названием Motion Assist. По краям экрана появляются движущиеся фигуры, реагирующие на ускорение и повороты автомобиля, и это может облегчить чтение, серфинг и переписку в поездке.
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Важная деталь: это не функция Samsung. Motion Assist делает Google, и он приезжает через сервисы Google Play, а не с прошивкой. Требование одно — Android 17, то есть One UI 9 на Galaxy. Если пункт в настройках не появился сразу после обновления, дело может быть в поэтапной раздаче со стороны Google. Включается функция так:
- Откройте Настройки и нажмите на свой профиль Google.
- Перейдите на вкладку «Все сервисы».
- Найдите пункт «Помощь при движении».
- Включите автоматический запуск в движущемся транспорте или добавьте плитку в панель быстрых настроек для ручного включения.
- При желании измените вид фигур.
Google рекомендует использовать оба способа сразу: автоматика включит подсказки в машине сама, а плитка позволит быстро выключить их, если они мешают. Официально функция лишь «может» снизить укачивание — как медицинское средство её никто не позиционирует, и эффект у разных людей будет разным.