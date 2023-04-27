5 признаков, что вы купили хороший смартфон

Как правило, сразу после покупки смартфона мы испытываем положительные эмоции. Обновка всегда радует, но иногда со временем приходит осознание ошибки, и наша воображаемая карета быстро превращается в тыкву. Если вы недавно приобрели свежую модель и хотите убедиться, что сделали правильный выбор, оттопырьте пальцы одной руки и поочередно загибайте их, знакомясь с признаками хорошего смартфона. Удастся загнуть все — поздравляю. Нет — сделайте все возможное, чтобы в будущем не повторить свою ошибку.

Проверка подлинности смартфона

Прежде всего устройство должно быть настоящим, а не какой-то подделкой. Поэтому обязательно прочитайте текст, как проверить телефон на подлинность. В нем подробно описаны разные способы, позволяющие это сделать. Но легче всего пробить IMEI через сайт производителя:

Также обязательно сопоставьте заявленные характеристики устройства с реальными. Удостоверились в подлинности смартфона? Загибайте один палец и переходите к следующему пункту.

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Оболочка телефона Андроид

Любой уважающий себя производитель накатывает собственную оболочку на Андроид поверх стандартной ОС. Так делают все хорошие компании от Xiaomi и realme до HUAWEI и Samsung. В то же время малоизвестные бренды смартфонов, о которых я рассказывал в отдельном материале, стараются не утруждать себя, оставляя стоковый интерфейс.

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Казалось бы, в отсутствии оболочки не должно быть ничего плохого. Но на практике это является свидетельством того, что производитель имеет маленький штат сотрудников, не позволяющий ему выполнять отбраковку и другие необходимые процедуры в должном объеме. Такой смартфон не получит своевременное обновление ПО и с высокой долей вероятности не проживет и пары лет. Ну а проверить наличие оболочки, попутно загнув второй палец, вы можете в разделе настроек «О телефоне», где рядом с версией Android указывается название прошивки.

Как работает смартфон

Поскольку каждый из нас предъявляет собственные требования, характеризующие хороший смартфон, предлагаю просто задать себе несколько вопросов:

Устраивает ли меня скорость работы устройства?

Не испытываю ли я недостаток места при попытке скачать файл или установить приложение?

Достаточно ли яркости экрана во время эксплуатации смартфона в солнечную погоду?

Нравится ли мне качество фото и видео?

Хватает ли мне 100% заряда для выполнения повседневных задач?

Смартфон работает без серьезных нареканий?

Если на все эти вопросы вы отвечаете утвердительно, то вас вполне устраивает, как работает смартфон. Следовательно, можно загнуть и третий палец, взяв курс на финишную прямую.

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Характеристики смартфона

Если новое устройство нравится вам сегодня, это не значит, что его работа не вызовет нарекания в будущем. Конечно, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, как поведет себя девайс через год или два, однако соответствие рекомендованным характеристикам смартфона позволит уверенно смотреть в завтрашний день:

мобильный процессор набирает не менее 250 тысяч баллов в AnTuTu и выполнен по техпроцессу 12 нм и ниже;

смартфон имеет по меньшей мере 4-6 Гб оперативной памяти стандарта не ниже LPDDR4x;

внутренняя память рассчитана минимум на 64 Гб;

накопитель выполнен по стандарту UFS, а не eMMC;

аккумулятор имеет емкость 4300 мАч и больше.

Это минимальные требования, предъявляемые к смартфонам 2023 года. Все остальное — вкусовщина. О том, как узнать характеристики телефона, вы прочитаете в другой статье. А сейчас отложите в сторону споры о том, хватает ли скорости процессора, набирающего менее 200 тысяч баллов в AnTuTu, или 32 Гб памяти, и решите — готовы ли вы загнуть четвертый палец?

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Обновления Андроид на смартфоне

То, насколько долго производитель поддерживает свой смартфон, выпуская обновления, является показателем его отношения к той или иной модели. Конечно, если устройство свежее, придется потратить немало времени, чтобы проследить динамику. Однако первый звоночек вы получите после включения.

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Как правило, новые смартфоны сразу же получают апдейты. Следовательно, если вы включили устройство, а система не предложила загрузить обнову — значит, скорее всего, производитель не будет радовать вас исправлениями и крутыми функциями в будущем. Напротив, если апдейт поступил сразу или через пару недель после начала эксплуатации, это является поводом загнуть пятый палец и воскликнуть: «Испытание пройдено»!