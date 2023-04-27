5 признаков, что вы купили хороший смартфон

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Как правило, сразу после покупки смартфона мы испытываем положительные эмоции. Обновка всегда радует, но иногда со временем приходит осознание ошибки, и наша воображаемая карета быстро превращается в тыкву. Если вы недавно приобрели свежую модель и хотите убедиться, что сделали правильный выбор, оттопырьте пальцы одной руки и поочередно загибайте их, знакомясь с признаками хорошего смартфона. Удастся загнуть все — поздравляю. Нет — сделайте все возможное, чтобы в будущем не повторить свою ошибку.

5 признаков, что вы купили хороший смартфон. Такую эмоцию вы испытаете, если загнете 5 пальцев. Фото.

Такую эмоцию вы испытаете, если загнете 5 пальцев

Проверка подлинности смартфона

Прежде всего устройство должно быть настоящим, а не какой-то подделкой. Поэтому обязательно прочитайте текст, как проверить телефон на подлинность. В нем подробно описаны разные способы, позволяющие это сделать. Но легче всего пробить IMEI через сайт производителя:

Также обязательно сопоставьте заявленные характеристики устройства с реальными. Удостоверились в подлинности смартфона? Загибайте один палец и переходите к следующему пункту.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Оболочка телефона Андроид

Оболочка телефона Андроид. Funtouch OS — одна из лучших оболочек Android. Фото.

Funtouch OS — одна из лучших оболочек Android

Любой уважающий себя производитель накатывает собственную оболочку на Андроид поверх стандартной ОС. Так делают все хорошие компании от Xiaomi и realme до HUAWEI и Samsung. В то же время малоизвестные бренды смартфонов, о которых я рассказывал в отдельном материале, стараются не утруждать себя, оставляя стоковый интерфейс.

Читайте также: Чем оболочка телефона отличается от Android и какая прошивка лучше

Казалось бы, в отсутствии оболочки не должно быть ничего плохого. Но на практике это является свидетельством того, что производитель имеет маленький штат сотрудников, не позволяющий ему выполнять отбраковку и другие необходимые процедуры в должном объеме. Такой смартфон не получит своевременное обновление ПО и с высокой долей вероятности не проживет и пары лет. Ну а проверить наличие оболочки, попутно загнув второй палец, вы можете в разделе настроек «О телефоне», где рядом с версией Android указывается название прошивки.

Как работает смартфон

Как работает смартфон. Сами не можете придраться к смартфону? Это хороший знак! Фото.

Сами не можете придраться к смартфону? Это хороший знак!

Поскольку каждый из нас предъявляет собственные требования, характеризующие хороший смартфон, предлагаю просто задать себе несколько вопросов:

  • Устраивает ли меня скорость работы устройства?
  • Не испытываю ли я недостаток места при попытке скачать файл или установить приложение?
  • Достаточно ли яркости экрана во время эксплуатации смартфона в солнечную погоду?
  • Нравится ли мне качество фото и видео?
  • Хватает ли мне 100% заряда для выполнения повседневных задач?
  • Смартфон работает без серьезных нареканий?

Если на все эти вопросы вы отвечаете утвердительно, то вас вполне устраивает, как работает смартфон. Следовательно, можно загнуть и третий палец, взяв курс на финишную прямую.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Характеристики смартфона

Характеристики смартфона. Начинка устройства должна соответствовать современным требованиям. Фото.

Начинка устройства должна соответствовать современным требованиям

Если новое устройство нравится вам сегодня, это не значит, что его работа не вызовет нарекания в будущем. Конечно, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, как поведет себя девайс через год или два, однако соответствие рекомендованным характеристикам смартфона позволит уверенно смотреть в завтрашний день:

  • мобильный процессор набирает не менее 250 тысяч баллов в AnTuTu и выполнен по техпроцессу 12 нм и ниже;
  • смартфон имеет по меньшей мере 4-6 Гб оперативной памяти стандарта не ниже LPDDR4x;
  • внутренняя память рассчитана минимум на 64 Гб;
  • накопитель выполнен по стандарту UFS, а не eMMC;
  • аккумулятор имеет емкость 4300 мАч и больше.

Это минимальные требования, предъявляемые к смартфонам 2023 года. Все остальное — вкусовщина. О том, как узнать характеристики телефона, вы прочитаете в другой статье. А сейчас отложите в сторону споры о том, хватает ли скорости процессора, набирающего менее 200 тысяч баллов в AnTuTu, или 32 Гб памяти, и решите — готовы ли вы загнуть четвертый палец?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Обновления Андроид на смартфоне

Обновления Андроид на смартфоне. Частые обновления — признак хорошего смартфона. Фото.

Частые обновления — признак хорошего смартфона

То, насколько долго производитель поддерживает свой смартфон, выпуская обновления, является показателем его отношения к той или иной модели. Конечно, если устройство свежее, придется потратить немало времени, чтобы проследить динамику. Однако первый звоночек вы получите после включения.

Читайте также: У каких смартфонов нет проблем с обновлениями Android

Как правило, новые смартфоны сразу же получают апдейты. Следовательно, если вы включили устройство, а система не предложила загрузить обнову — значит, скорее всего, производитель не будет радовать вас исправлениями и крутыми функциями в будущем. Напротив, если апдейт поступил сразу или через пару недель после начала эксплуатации, это является поводом загнуть пятый палец и воскликнуть: «Испытание пройдено»!

Теги
Лонгриды для вас
SberPay вернулся, а Qualcomm опять выпустила самый мощный процессор: итоги недели

Чуть ли не все разговоры на этой неделе были связаны с новым процессором от Qualcomm. Компания выпустила свой долгожданный Snapdragon 8 Gen 2 для флагманских смартфонов, которые будут продаваться в следующем году. Хотя, мы уже сейчас можем назвать несколько моделей, которые выйдут до конца этого года. Мы узнали все об этом процессоре, а заодно о конфликтах между Samsung и другими моделями чипсетов бренда. Пожалуй, единственное, что смогло разорвать этот круг новостей - возвращение SberPay. Расскажем о нем и о том, как им пользоваться. Все это и многие другие главные темы уходящей недели вы найдете в нашей традиционной новостной подборке.

Читать далее
Лучшие недорогие телефоны Samsung, которые можно купить

Samsung в значительной степени считается лидером в индустрии смартфонов, предлагая один из лучших телефонов Android в целом, но когда дело доходит до поиска лучших телефонов Samsung за небольшие деньги, тут вопросов появляется больше, чем ответов на них. В топовом сегменте все просто — бери линейку Galaxy S и не прогадаешь. В среднем сегменте есть линейка субфлагманов с припиской FE и середняк Galaxy A53. Но если смотреть еще немного ниже по ценовой лестнице, то можно найти немало вариантов. Давайте поговорим о них более подробно.

Читать далее
Как узнать свой тариф на телефоне и проверить платные услуги

С целью совершения звонков, обмена SMS-сообщениями и выхода в интернет для SIM-карты подключается определенный тарифный план. У каждого ТП своя стоимость услуг, отличающая его от других предложений оператора. В идеале вы должны понимать, какой тариф на телефоне, и какая абонентская плата списывается за его использование. Но на практике многие люди даже не знают названия ТП, не говоря уже о списке входящих в его пакет опций и о размере ежедневного или ежемесячного платежа, а потом еще задаются вопросом, почему на телефоне быстро заканчиваются деньги.

Читать далее