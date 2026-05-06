В то время как о релизе оболочки One UI 9 ходят лишь слухи, Samsung наконец выпустила стабильную версию One UI 8.5 для всей линейки Galaxy S25 — после пяти месяцев бета-тестирования и десяти промежуточных сборок. Обновление переносит на прошлогодние флагманы ключевые функции Galaxy S26: скрининг звонков, агентный ИИ, студию для генерации изображений и профессиональные инструменты камеры. Пока раздача идёт в Южной Корее, но глобальный запуск ожидается в ближайшие дни.

Обновление Samsung Galaxy S25 до One UI 8.5

6 мая 2026 года Samsung начала раздачу стабильной One UI 8.5 для Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Обновление уже получают участники бета-программы в Южной Корее — для них это инкрементальный апдейт размером 583 МБ с апрельским патчем безопасности. Чуть позже в тот же день обновление стало доступно и тем, кто не участвовал в бета-тестировании, а также владельцам Galaxy S25 Edge.

Samsung пока не объявила точные сроки для глобального рынка. Однако, по утечкам из расписания канадского оператора, раздача за пределами Кореи может начаться примерно 8–9 мая. По данным инсайдера @theonecid, одновременно с Galaxy S25 обновление One UI получат Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Серия Galaxy S24 пойдёт следующей волной. А о добавлении новых поддерживаемых устройств можно будет узнать через канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Если у вас Galaxy S25 и вы хотите проверить наличие обновления вручную, путь стандартный: Настройки, затем Обновление ПО, затем Загрузка и установка. Перед установкой имеет смысл сделать резервную копию данных — обновление крупное, и лучше перестраховаться.

Какие функции Galaxy S26 теперь работают на Galaxy S25

Главная причина обновляться — функции Galaxy S26, которые до сих пор оставались привилегией владельцев новых флагманов. Samsung держала их как временный эксклюзив, а теперь спокойно отдаёт поколению назад. Что именно появилось:

Скрининг звонков (Call Screening). Bixby отвечает на входящий вызов вместо вас и спрашивает звонящего, кто он и по какому поводу. Диалог отображается на экране в реальном времени, и в любую секунду можно подключиться самому. Удобно против незнакомых номеров и спама.

Bixby стал лучше понимать нечёткие запросы — теперь необязательно произносить точное название функции или настройки, достаточно описать задачу своими словами. Creative Studio. Отдельное приложение для генерации обоев, стикеров и аватаров с помощью ИИ. Раньше добраться до него было сложнее, теперь оно на экране приложений.

Отдельное приложение для генерации обоев, стикеров и аватаров с помощью ИИ. Раньше добраться до него было сложнее, теперь оно на экране приложений. Редактирование фото текстовыми описаниями. Можно описать словами, что нужно изменить на снимке — например, поменять цвет одежды или добавить объект на стол.

Можно описать словами, что нужно изменить на снимке — например, поменять цвет одежды или добавить объект на стол. Улучшенный Audio Eraser. Инструмент для удаления фонового шума стал точнее.

Инструмент для удаления фонового шума стал точнее. Quick Share с поддержкой AirDrop. Теперь можно отправлять файлы напрямую на iPhone, iPad и Mac без сторонних приложений. На устройстве Apple нужно включить AirDrop в режим «Для всех».

Инструмент для удаления фонового шума стал точнее. Quick Share с поддержкой AirDrop. Теперь можно отправлять файлы напрямую на iPhone, iPad и Mac без сторонних приложений. На устройстве Apple нужно включить AirDrop в режим «Для всех».

Особенно интересна совместимость Quick Share с AirDrop. Раньше передать файл с Samsung на iPhone без облака или мессенджера было настоящей проблемой. Теперь это работает по принципу «навёл, нажал, отправил» — если оба устройства рядом и экраны активны.

Новый дизайн One UI 8.5: прозрачность и плавающие элементы

One UI 8.5 построена на Android 16, и визуально это уже другая оболочка. Свой новый стиль Samsung называет Ambient Design. В интерфейсе появилось прозрачное размытие — оно добавляет глубины панели уведомлений, быстрым настройкам и диалоговым окнам. Плавающие элементы реагируют на действия и подстраиваются под контекст.

На практике это значит, что интерфейс стал визуально легче и аккуратнее. Панель быстрых настроек теперь можно гибко перестраивать: добавлять, удалять и менять порядок элементов. Экран блокировки научился автоматически подстраивать расположение часов и виджетов, если на обоях есть люди или домашние животные — чтобы ничего не закрывалось. Также появились обои с погодными эффектами: на фон можно наложить анимацию текущей погоды прямо с экрана предварительного просмотра.

Камера Galaxy S25 после обновления: сканер документов и Log-видео

Для тех, кто активно снимает, в прошивке One UI 8.5 есть несколько заметных улучшений камеры смартфона:

Сканер документов. Камера теперь автоматически распознаёт документ в кадре и предлагает отсканировать его. Можно сразу собрать несколько страниц в один PDF. Новый инструмент Remove убирает попавшие в кадр пальцы, загнутые углы и муар.

Камера теперь автоматически распознаёт документ в кадре и предлагает отсканировать его. Можно сразу собрать несколько страниц в один PDF. Новый инструмент Remove убирает попавшие в кадр пальцы, загнутые углы и муар. Предпросмотр Log-видео в реальном времени. При съёмке в формате Log (используется для профессиональной цветокоррекции) теперь можно наложить LUT-превью прямо во время записи — и видеть итоговую картинку до начала монтажа.

При съёмке в формате Log (используется для профессиональной цветокоррекции) теперь можно наложить LUT-превью прямо во время записи — и видеть итоговую картинку до начала монтажа. Автоматические motion-фото. В режиме «Авто» камера записывает живое фото, только если в кадре есть движение. Если сцена статичная, сохраняется обычный снимок — это экономит место.

В режиме «Авто» камера записывает живое фото, только если в кадре есть движение. Если сцена статичная, сохраняется обычный снимок — это экономит место. Одновременная запись с двух камер. Можно снимать видео одновременно с фронтальной и основной камеры — удобно для блогеров и видеозвонков.

Можно снимать видео одновременно с фронтальной и основной камеры — удобно для блогеров и видеозвонков. Три новых портретных фильтра с эффектом плёночной фотографии.

Из практичного: сканер документов Samsung — это то, чем пользуются многие каждый день. Раньше для нормального скана нужно было ставить отдельное приложение, теперь всё встроено в штатную камеру.

Другие функции в One UI 8.5 для Galaxy S25

Помимо Quick Share с поддержкой AirDrop, Samsung добавила несколько полезных функций для подключения устройств друг к другу:

Storage Share. Файлы с других телефонов, планшетов и ПК Samsung доступны через приложение «Мои файлы» на смартфоне. Работает и в обратную сторону — вплоть до телевизора.

Файлы с других телефонов, планшетов и ПК Samsung доступны через приложение «Мои файлы» на смартфоне. Работает и в обратную сторону — вплоть до телевизора. Auto Hotspot. Можно делиться мобильным интернетом с семейной группой Samsung-аккаунта или создать свою группу для раздачи точки доступа.

Можно делиться мобильным интернетом с семейной группой Samsung-аккаунта или создать свою группу для раздачи точки доступа. Семейный обмен устройствами. Объединяет Quick Share, Camera Share, Storage Share, Auto Hotspot и Multi Control между устройствами членов семьи.

Объединяет Quick Share, Camera Share, Storage Share, Auto Hotspot и Multi Control между устройствами членов семьи. Быстрое подключение Smart View. Теперь можно добавить ярлык на домашний экран для мгновенного зеркалирования на телевизор или проектор.

Теперь можно добавить ярлык на домашний экран для мгновенного зеркалирования на телевизор или проектор. Голосые трансляции через Auracast. Кроме медиазвука, теперь можно транслировать голос через встроенный микрофон на совместимые устройства поблизости.

Storage Share — функция, которая делает экосистему Samsung ощутимо удобнее. Если у вас дома несколько устройств Samsung, доступ к файлам без проводов и облака — реальная экономия времени.

Улучшение безопасности One UI 8.5, а также функции здоровья

В приложении Samsung Health появились расширенные недельные отчёты: теперь учитываются данные трекера медикаментов и сеансов осознанности. С Galaxy Watch можно запускать медитации напрямую, без телефона. Владельцы Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch Ultra получили возможность измерять уровень антиоксидантов прямо с часов, даже без подключения к смартфону.

Настройки батареи переработаны: появился наглядный график расхода за неделю, а режим энергосбережения разделён на «Стандартный» с гибкими ограничениями и «Максимальный», который отключает всё второстепенное. В разделе безопасности добавлены оповещения о конфиденциальности — если какое-то приложение получило разрешения, которые могут навредить данным, система предупредит и подскажет, что делать. Защита от кражи усилена: при множестве неудачных попыток разблокировки экран автоматически блокируется. Auto blocker теперь можно временно отключить на 30 минут — он включится сам, и вы не забудете вернуть защиту.

Стоит ли обновлять Galaxy S25 до One UI 8.5 прямо сейчас

Обновление One UI 8.5 прошло долгий цикл тестирования для Samsung. С одной стороны, это вызывало раздражение у пользователей, которые ждали стабильной версии. С другой — такое количество итераций означает, что большинство критических багов должны были быть отловлены, а еще и появилось много крутых функций One UI 8.5.

По содержанию One UI 8.5 — одно из самых насыщенных промежуточных обновлений Samsung за последнее время. Скрининг звонков, отправка файлов на iPhone, переработанный сканер документов, гибкая панель быстрых настроек — всё это касается повседневных сценариев, а не разовых демо.

За пределами Южной Кореи (в России и других странах) обновления пока нет. Но если верить утечкам, глобальная раздача стартует уже на этой неделе. Тем, кто не сидел в бете, прилетит полная прошивка на несколько гигабайт, так что заранее проверьте свободное место и подключитесь к стабильному Wi-Fi. Кидаться устанавливать апдейт в первый же час необязательно: если в релизной сборке всплывут проблемы, Samsung может приостановить раздачу. Пара дней ожидания — вполне разумный компромисс.