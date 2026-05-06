В то время как о релизе оболочки One UI 9 ходят лишь слухи, Samsung наконец выпустила стабильную версию One UI 8.5 для всей линейки Galaxy S25 — после пяти месяцев бета-тестирования и десяти промежуточных сборок. Обновление переносит на прошлогодние флагманы ключевые функции Galaxy S26: скрининг звонков, агентный ИИ, студию для генерации изображений и профессиональные инструменты камеры. Пока раздача идёт в Южной Корее, но глобальный запуск ожидается в ближайшие дни.

Обновление раскатали на серию Galaxy S25. Изображение: androidauthority.com. Фото.

Обновление раскатали на серию Galaxy S25. Изображение: androidauthority.com

Обновление Samsung Galaxy S25 до One UI 8.5

6 мая 2026 года Samsung начала раздачу стабильной One UI 8.5 для Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Обновление уже получают участники бета-программы в Южной Корее — для них это инкрементальный апдейт размером 583 МБ с апрельским патчем безопасности. Чуть позже в тот же день обновление стало доступно и тем, кто не участвовал в бета-тестировании, а также владельцам Galaxy S25 Edge.

Galaxy S25 с большой скидкой

Samsung пока не объявила точные сроки для глобального рынка. Однако, по утечкам из расписания канадского оператора, раздача за пределами Кореи может начаться примерно 8–9 мая. По данным инсайдера @theonecid, одновременно с Galaxy S25 обновление One UI получат Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Серия Galaxy S24 пойдёт следующей волной. А о добавлении новых поддерживаемых устройств можно будет узнать через канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Развертывание One UI 8.5 продолжается уже несколько месяцев.

Если у вас Galaxy S25 и вы хотите проверить наличие обновления вручную, путь стандартный: Настройки, затем Обновление ПО, затем Загрузка и установка. Перед установкой имеет смысл сделать резервную копию данных — обновление крупное, и лучше перестраховаться.

Какие функции Galaxy S26 теперь работают на Galaxy S25

Функции Galaxy S26 теперь доступны на Galaxy S25. Изображение: Samuel Nam. Фото.

Функции Galaxy S26 теперь доступны на Galaxy S25. Изображение: Samuel Nam

Главная причина обновляться — функции Galaxy S26, которые до сих пор оставались привилегией владельцев новых флагманов. Samsung держала их как временный эксклюзив, а теперь спокойно отдаёт поколению назад. Что именно появилось:

  • Скрининг звонков (Call Screening). Bixby отвечает на входящий вызов вместо вас и спрашивает звонящего, кто он и по какому поводу. Диалог отображается на экране в реальном времени, и в любую секунду можно подключиться самому. Удобно против незнакомых номеров и спама.
  • Агентный ИИ (Agentic AI). Bixby стал лучше понимать нечёткие запросы — теперь необязательно произносить точное название функции или настройки, достаточно описать задачу своими словами.
  • Creative Studio. Отдельное приложение для генерации обоев, стикеров и аватаров с помощью ИИ. Раньше добраться до него было сложнее, теперь оно на экране приложений.
  • Редактирование фото текстовыми описаниями. Можно описать словами, что нужно изменить на снимке — например, поменять цвет одежды или добавить объект на стол.
  • Улучшенный Audio Eraser. Инструмент для удаления фонового шума стал точнее.
  • Quick Share с поддержкой AirDrop. Теперь можно отправлять файлы напрямую на iPhone, iPad и Mac без сторонних приложений. На устройстве Apple нужно включить AirDrop в режим «Для всех».

Особенно интересна совместимость Quick Share с AirDrop. Раньше передать файл с Samsung на iPhone без облака или мессенджера было настоящей проблемой. Теперь это работает по принципу «навёл, нажал, отправил» — если оба устройства рядом и экраны активны.

Новый дизайн One UI 8.5: прозрачность и плавающие элементы

One UI 8.5 построена на Android 16, и визуально это уже другая оболочка. Свой новый стиль Samsung называет Ambient Design. В интерфейсе появилось прозрачное размытие — оно добавляет глубины панели уведомлений, быстрым настройкам и диалоговым окнам. Плавающие элементы реагируют на действия и подстраиваются под контекст.

Новый дизайн особенно заметен в шторке. Фото.

Новый дизайн особенно заметен в шторке

На практике это значит, что интерфейс стал визуально легче и аккуратнее. Панель быстрых настроек теперь можно гибко перестраивать: добавлять, удалять и менять порядок элементов. Экран блокировки научился автоматически подстраивать расположение часов и виджетов, если на обоях есть люди или домашние животные — чтобы ничего не закрывалось. Также появились обои с погодными эффектами: на фон можно наложить анимацию текущей погоды прямо с экрана предварительного просмотра.

Камера Galaxy S25 после обновления: сканер документов и Log-видео

Для тех, кто активно снимает, в прошивке One UI 8.5 есть несколько заметных улучшений камеры смартфона:

  • Сканер документов. Камера теперь автоматически распознаёт документ в кадре и предлагает отсканировать его. Можно сразу собрать несколько страниц в один PDF. Новый инструмент Remove убирает попавшие в кадр пальцы, загнутые углы и муар.
  • Предпросмотр Log-видео в реальном времени. При съёмке в формате Log (используется для профессиональной цветокоррекции) теперь можно наложить LUT-превью прямо во время записи — и видеть итоговую картинку до начала монтажа.
  • Автоматические motion-фото. В режиме «Авто» камера записывает живое фото, только если в кадре есть движение. Если сцена статичная, сохраняется обычный снимок — это экономит место.
  • Одновременная запись с двух камер. Можно снимать видео одновременно с фронтальной и основной камеры — удобно для блогеров и видеозвонков.
  • Три новых портретных фильтра с эффектом плёночной фотографии.

Из практичного: сканер документов Samsung — это то, чем пользуются многие каждый день. Раньше для нормального скана нужно было ставить отдельное приложение, теперь всё встроено в штатную камеру.

Другие функции в One UI 8.5 для Galaxy S25

В One UI 8.5 много других интересных функций. Изображение: androidpolice. Фото.

В One UI 8.5 много других интересных функций. Изображение: androidpolice

Помимо Quick Share с поддержкой AirDrop, Samsung добавила несколько полезных функций для подключения устройств друг к другу:

  • Storage Share. Файлы с других телефонов, планшетов и ПК Samsung доступны через приложение «Мои файлы» на смартфоне. Работает и в обратную сторону — вплоть до телевизора.
  • Auto Hotspot. Можно делиться мобильным интернетом с семейной группой Samsung-аккаунта или создать свою группу для раздачи точки доступа.
  • Семейный обмен устройствами. Объединяет Quick Share, Camera Share, Storage Share, Auto Hotspot и Multi Control между устройствами членов семьи.
  • Быстрое подключение Smart View. Теперь можно добавить ярлык на домашний экран для мгновенного зеркалирования на телевизор или проектор.
  • Голосые трансляции через Auracast. Кроме медиазвука, теперь можно транслировать голос через встроенный микрофон на совместимые устройства поблизости.

Storage Share — функция, которая делает экосистему Samsung ощутимо удобнее. Если у вас дома несколько устройств Samsung, доступ к файлам без проводов и облака — реальная экономия времени.

Улучшение безопасности One UI 8.5, а также функции здоровья

В приложении Samsung Health появились расширенные недельные отчёты: теперь учитываются данные трекера медикаментов и сеансов осознанности. С Galaxy Watch можно запускать медитации напрямую, без телефона. Владельцы Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch Ultra получили возможность измерять уровень антиоксидантов прямо с часов, даже без подключения к смартфону.

Galaxy Watch 8 и Watch Ultra теперь умеют измерять антиоксиданты и запускать медитации без телефона

Galaxy Watch 8 и Watch Ultra теперь умеют измерять антиоксиданты и запускать медитации без телефона

Настройки батареи переработаны: появился наглядный график расхода за неделю, а режим энергосбережения разделён на «Стандартный» с гибкими ограничениями и «Максимальный», который отключает всё второстепенное. В разделе безопасности добавлены оповещения о конфиденциальности — если какое-то приложение получило разрешения, которые могут навредить данным, система предупредит и подскажет, что делать. Защита от кражи усилена: при множестве неудачных попыток разблокировки экран автоматически блокируется. Auto blocker теперь можно временно отключить на 30 минут — он включится сам, и вы не забудете вернуть защиту.

Стоит ли обновлять Galaxy S25 до One UI 8.5 прямо сейчас

Обновление One UI 8.5 прошло долгий цикл тестирования для Samsung. С одной стороны, это вызывало раздражение у пользователей, которые ждали стабильной версии. С другой — такое количество итераций означает, что большинство критических багов должны были быть отловлены, а еще и появилось много крутых функций One UI 8.5.

По содержанию One UI 8.5 — одно из самых насыщенных промежуточных обновлений Samsung за последнее время. Скрининг звонков, отправка файлов на iPhone, переработанный сканер документов, гибкая панель быстрых настроек — всё это касается повседневных сценариев, а не разовых демо.

Обновление One UI 8.5 определенно стоит установить. Изображение: androidpolice. Фото.

Обновление One UI 8.5 определенно стоит установить. Изображение: androidpolice

За пределами Южной Кореи (в России и других странах) обновления пока нет. Но если верить утечкам, глобальная раздача стартует уже на этой неделе. Тем, кто не сидел в бете, прилетит полная прошивка на несколько гигабайт, так что заранее проверьте свободное место и подключитесь к стабильному Wi-Fi. Кидаться устанавливать апдейт в первый же час необязательно: если в релизной сборке всплывут проблемы, Samsung может приостановить раздачу. Пара дней ожидания — вполне разумный компромисс.