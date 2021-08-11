Apple будет проверять фото пользователей. Google представила свой ответ

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Иван Кузнецов 0

В конце прошлой недели Apple объявила о том, что будет проверять фотографии пользователей на их iPhone на предмет детского порно. В Купертино объяснили это заботой о детях и необходимостью искоренения такого явления. В принципе, цель благая. Ведь кто не хочет защитить детей? Другое дело – какими методами. Apple почему-то решила, что проверка фотографий на устройствах пользователей – это лучший метод. Поэтому, дабы ничего не пропустить, проверять было решено вообще все снимки. Интересно, как на эту инициативу отреагирует Google, которая явно не может остаться в стороне?

Google

Google не будет проверять наши фото, и это радует

На самом деле Google уже отреагировала, пусть и весьма косвенно. Разработчики поискового гиганта написали у себя в блоге, что в самое ближайшее время планируют представить несколько новых онлайн-инструментов для защиты несовершеннолетних пользователей.

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Казалось бы, теперь у них развязаны руки, и они могут делать то же самое, что и Apple, а именно – отслеживать насильников по фото на их смартфонах. Но Google решила поступить иначе. Ведь желание проверять чужие фотографии выглядит по меньшей мере странно, и в компании это понимают.

Будет ли Google проверять фото

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Google защитит пользователей младше 18 лет другими способами

Обеспечивать безопасность детей в Google решили посредством изменения своих сервисов не в худшую, а в лучшую сторону, не подрывая конфиденциальность пользователей. Обо всех инициативах компания не стала рассказывать сразу, но кое-какими подробностями всё-таки поделилась:

Во-первых, Google введёт новое правило, согласно которому несовершеннолетние пользователи или их родители смогут запрашивать удаление их фотографий из поиска Google. Это не гарантирует удаления снимков из интернета, но в поиске Google они больше появляться не будут.

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Во-вторых, Google принудительно активирует «Безопасный поиск» для всех пользователей младше 18 лет. Это специальный механизм, который будет фильтровать поисковую выдачу, блокируя потенциально небезопасный контент. Он будет работать на всех устройствах, включая умные колонки.

В-третьих, на YouTube появится что-то вроде экранного времени. Новый инструментарий будет отслеживать, сколько времени несовершеннолетний пользователь проводит за просмотром видео, и будет рекомендовать ему отдохнуть, а также будет фильтровать поисковую выдачу с роликами.

Безопасный поиск в Google

Приложения

Google внедрит защитные механизмы в свои приложения и сервисы

Не знаю, как вы, но я думаю, что инициатива Google по защите детей выглядит как менее инвазивная и притом более эффективная мера, в отличие от того, что хочет предложить Apple. В Купертино собираются повести себя как беспардонный проверяющий, который может позволить себе рыться в чужом грязном белье.

То ли дело Google. Поисковый гигант старается сделать всё так, чтобы защита не была слишком навязчивой, не говоря уже о том, что они ни в коей мере не подорвёт конфиденциальность пользователей – ни несовершеннолетних, ни совершеннолетних, не нуждающихся в защите.

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Ну, давайте рассуждать логически: есть ли смысл искать уже совершённое изнасилование? Безусловно, смысл есть. Другое дело, что не лучше ли заняться предотвращением подобного рода деяний на этапе, когда оно ещё не совершено? В силах Google сделать это, и она старается как может.

Apple – если это именно её решение – пошла по пути наименьшего сопротивления. В Купертино решили фактически вмешаться в частную жизнь с расспросом по теме: «Ты насильник или нет? Признавайся, гад!». Но, разумеется, в цивилизованном обществе так себя вести нельзя. Странно, что в Apple это не понимают. Или понимают?

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