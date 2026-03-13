Белый список интернета в Москве: что это и как работает

Если на прошлой неделе ваш мобильный интернет в Москве работал через раз или не работал вообще, вы не одиноки. С 6 марта жители столицы России массово жалуются на перебои со связью, а курьеры, таксисты и продавцы подсчитывали убытки. И вот теперь стало понятно, к чему всё шло: в Москве заработали белые списки сайтов — загадочная система, из-за которой у миллионов людей не работает интернет на телефоне, а трафик пропускается только к одобренным ресурсам.

Что такое белые списки мобильного интернета

Принцип работы «белого списка» прост и одновременно радикален. Если обычная блокировка (или «чёрный список») запрещает доступ к конкретным сайтам, оставляя всё остальное открытым, то «белый список» работает ровно наоборот — запрещено всё, кроме того, что явно разрешено. Проще говоря, вы можете зайти только на те ресурсы, которые попали в перечень одобренных. Всё остальное просто не грузится.

По данным трёх источников «Коммерсанта» на телеком-рынке, именно такая система теперь действует в Москве для мобильного интернета. Один из собеседников издания отметил, что ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем, а сейчас заработала «полноценно». Другой источник уточнил, что «белые списки» работают частично, поскольку в некоторых районах до сих пор отключены базовые станции.

Корреспондент «Коммерсанта» убедился, что в московском метро мобильный интернет уже работает по «белому списку». Это означает, что доступ есть, но далеко не ко всему привычному набору сервисов и сайтов.

Почему в Москве не работает мобильный интернет

Проблемы с мобильным интернетом и связью в столице начались 6 марта 2026 года. Как ранее сообщал «Коммерсантъ», ограничения были введены из «соображений безопасности». Операторам связи дали распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города, и по той же причине могли возникнуть перебои со связью в целом.

Детали того, какие именно угрозы безопасности стали причиной, публично не раскрывается. Однако сам факт перехода от полного отключения к «белым спискам» говорит о том, что власти ищут компромисс: не лишать людей связи полностью, но при этом контролировать, какие именно данные проходят через мобильные сети.

Операторы связи пока хранят молчание. В «Вымпелкоме», «Мегафоне» и Т2 отказались от комментариев. В МТС на момент публикации не ответили. «Коммерсантъ» также отправил запрос в Роскомнадзор. Часть базовых станций в некоторых районах Москвы до сих пор отключена, так что «белые списки» — это ещё не худший вариант.

Что не работает без интернета в Москве

Неделя перебоев со связью ударила по столичному бизнесу вполне ощутимо. По оценкам экспертов, совокупный ущерб за пять дней составил от 3 до 5 миллиардов рублей. Сумма впечатляющая, но логичная, если вспомнить, какие сервисы сегодня завязаны на мобильный интернет.

Среди наиболее пострадавших отраслей — курьерские службы, такси, каршеринг и розничная торговля. Дело в том, что все эти бизнесы критически зависят от постоянного мобильного подключения. Курьер без интернета не видит заказ и маршрут. Водитель такси не получает вызовы. Каршеринговый автомобиль не открывается без приложения. А розничные точки теряют возможность принимать безналичную оплату, если терминал работает через мобильную сеть.

Для обычных москвичей последствия тоже заметны. Мессенджеры, навигация, мобильный банкинг, стриминговые сервисы — всё то, к чему мы привыкли как к воздуху, может оказаться недоступным, если ресурс не попал в «белый список». Это совсем не то же самое, что плохой сигнал в метро: интернет формально есть, но он как бы «кастрированный». А для курьеров неделя без стабильного интернета стала настоящим квестом на выживание — попробуйте найти адрес без навигатора.

Как белые списки влияют на интернет

На практике «белый список» означает примерно следующее: когда вы подключаетесь к мобильному интернету, ваш трафик проходит через фильтр. Если вы пытаетесь открыть сайт или сервис из одобренного перечня — всё работает. Если нет — страница просто не загружается. При этом Wi-Fi-подключение дома или в офисе, как правило, работает в обычном режиме, ограничения касаются именно мобильных сетей.

Какие именно ресурсы попали в «белый список», официально не объявлялось. Но, как правило, в подобных случаях речь идёт о государственных сервисах, крупных отечественных платформах вроде национального мессенджера MAX и ресурсах, связанных с критической инфраструктурой: банкинг, госуслуги, основные навигационные и транспортные сервисы.

Главный вопрос, который волнует всех: надолго ли это? Пока никаких официальных заявлений о сроках не прозвучало. Но сам переход от полного отключения мобильного интернета к работе по «белым спискам» можно расценивать как шаг в сторону нормализации. Пусть и с существенными оговорками.

Привычка проверять соцсети на ходу теперь требует сначала проверить, попала ли соцсеть в заветный список. Ситуация в Москве наглядно показала, насколько современный город зависит от мобильного интернета. Убытки в миллиарды рублей за считанные дни, парализованные сервисы доставки и такси — всё это цена даже частичного отключения. «Белые списки» вернули связь, но в урезанном виде, и пока остаётся только ждать, когда ограничения будут сняты полностью.