Блокировка Duolingo в России: что известно прямо сейчас

Приложение Duolingo — одно из самых популярных в мире для изучения иностранных языков. Им пользуются миллионы россиян, которые учат английский, испанский, французский и десятки других языков в игровом формате. Но 26 марта 2026 года московский суд оштрафовал компанию на 2 миллиона рублей за нарушение российского законодательства о персональных данных. Прецедент тревожный — именно по такой же схеме в свое время ограничили LinkedIn, а история с блокировкой Telegram в России показала, что запретить у нас могут даже самые привычные сервисы. Разбираемся, чего ожидать дальше.

Что такое Duolingo

Duolingo — американская платформа для изучения иностранных языков, основанная в 2011 году. Сегодня это одно из самых скачиваемых образовательных приложений в мире: по данным самой компании, его аудитория превышает 500 миллионов пользователей. Приложение строится на геймификации: короткие уроки, система жизней, ежедневные серии, соревнования с другими пользователями. Именно такой подход сделал курсы в Duolingo популярными у тех, кто раньше не мог заставить себя учить языки по учебникам.

В приложении Duolingo доступно более 40 языков, включая не только европейские, но и японский, китайский, арабский, хинди и даже латынь с клингонским. Базовая версия бесплатна, платная подписка Duolingo Plus убирает рекламу и добавляет дополнительные функции. Подписка Duolingo в России предоставляется через обходные пути из-за ограничений со стороны Google.

Работает ли Duolingo в России

На момент написания этого материала Duolingo в России официально работает. Приложение доступно в Google Play и App Store, уроки проходят в штатном режиме. Однако часть пользователей периодически сообщает о сбоях: не загружается озвучка в уроках, не работают некоторые задания с аудио. Роскомнадзор официально отрицал причастность к этим проблемам, объясняя их побочным эффектом от блокировки серверов Amazon Web Services, которыми пользуется Duolingo.

Фактически Duolingo не работает в полной мере у части российских пользователей уже сейчас — не из-за прямой блокировки, а из-за ограничений CDN-сетей, через которые сервис раздает аудиоконтент. Никаких проблем нет только с иностранного IP.

Причины возможной блокировки Duolingo

26 марта 2026 года мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Duolingo Inc. на 2 миллиона рублей по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Формулировка нарушения — невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления и хранения персональных данных граждан России на территории России. Проще говоря, РКН хочет заблокировать Duolingo по той же причине, по которой когда-то заблокировали LinkedIn: компания хранит данные российских пользователей на зарубежных серверах и отказывается их переносить.

Схема уже обкатана. В 2016 году LinkedIn получил аналогичное предписание, отказался его выполнять и был заблокирован. Многие другие иностранные сервисы пошли по тому же пути. Штраф в 2 миллиона рублей для американской компании с многомиллиардной капитализацией — это не наказание, а скорее сигнал. Следующий шаг по этой логике — либо выполнение требований, либо внесение в реестр заблокированных сайтов.

Блокировка Duolingo станет реальной, если компания проигнорирует решение суда и не предпримет шагов по локализации данных. Пока никаких официальных заявлений от Duolingo Inc. по этому поводу не поступало. Параллельно под такой же штраф попал американский регистратор доменных имен eNom LLC — это говорит о том, что российские суды системно работают по иностранным компаниям, не соблюдающим закон о локализации данных.

Когда заблокируют Duolingo

Прямого ответа на этот вопрос нет: заблокируют ли Duolingo в России — пока неизвестно. Штраф сам по себе не означает автоматическую блокировку. Между судебным решением и внесением сервиса в реестр РКН может пройти несколько месяцев, а то и лет — если компания начнет вести переговоры или обжалует решение.

Вместе с тем история подсказывает, что американские компании редко выполняют требования российских регуляторов о локализации данных — особенно после 2022 года. Duolingo блокируют в России пока лишь косвенно, через ограничения смежной инфраструктуры. Но если компания получит предписание РКН и проигнорирует его, прямая блокировка может последовать в течение нескольких недель. Как это было с Roblox: сервис сначала начал сбоить, а потом пользователи получили полную блокировку. Следите за обновлениями — ситуация меняется быстро.

Что делать, если Duolingo заблокируют

Если Duolingo запретили в России, это не означает конец языкового обучения. Альтернатив достаточно, и некоторые из них не уступают Duolingo по функциональности. Вот что реально работает:

Lingualeo — российский сервис для изучения английского. Работает через видео, тексты и игровые упражнения. Хранит данные в России, так что проблем с блокировкой не будет;

Puzzle English — еще один российский проект с акцентом на английский язык. Учит через фрагменты сериалов и фильмов;

Memrise — британский сервис с упором на запоминание слов через карточки и видео с носителями языка. Поддерживает более 20 языков;

Busuu — платформа с живой обратной связью от носителей языка. Подходит тем, кто хочет не просто учить слова, но и практиковать речь;

Babbel — структурированные курсы с акцентом на грамматику и разговорные ситуации. Платный, но с пробным периодом.

Если языки в Duolingo вам были нужны именно из-за игрового формата и ежедневных серий — ближе всего к этому опыту Memrise и Lingualeo. Если важна глубина и структура, присмотритесь к Babbel или Busuu. Российские сервисы в данном случае имеют практическое преимущество: они точно не окажутся под угрозой блокировки из-за требований локализации данных.