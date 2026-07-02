В мессенджере MAX привязка к номеру телефона — это основа всего: аккаунт, переписка, уведомления от банков и Госуслуг. Недавно разбирал, как поменять номер в MAX, но что если номер будет чужим? Вопрос не теоретический: некоторые пробуют это намеренно, другие случайно вводят неверный номер. Разбираю что произойдет в каждом сценарии.

Можно ли зарегистрироваться в MAX под чужим номером

Технически система не проверяет, является ли указанный номер телефона в MAX вашим. Она отправляет SMS с кодом на введенный номер и ждет этот код. Если у вас есть доступ к этому номеру и вы получили код — регистрация пройдет. Если доступа нет — код не придет, и ничего не получится.

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Это означает следующее: зарегистрироваться в приложении MAX под чужим номером без физического доступа к нему или SIM-карте невозможно, но можно поменять номер по нашей инструкции. Никакого обхода через угадывание или перебор кодов нет — система блокирует такие попытки. MAX на Android использует стандартный механизм верификации через SMS, который работает именно так у всех мессенджеров. Следить за новостями о функциях нацмессенджера удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что будет с номером в MAX, если его использовал другой человек

Когда кто-то вводит чужой номер в MAX для регистрации, владелец этого номера немедленно получает SMS с кодом подтверждения. Это первый сигнал: кто-то пытается зарегистрироваться с вашим номером.

Дальше развитие событий зависит от ситуации. Если у владельца номера уже есть аккаунт в MAX, он получает уведомление о попытке входа с нового устройства и может немедленно заблокировать эту сессию. Если аккаунта нет — владелец может сам зарегистрироваться в любой момент и получит полный контроль над этим номером, выбив того, кто зарегистрировался раньше.

Что будет с аккаунтом, созданным на чужой номер

Допустим, доступ к чужому номеру все же был — взяли телефон на минуту, увидели код. Чужой номер в MAX дал возможность создать аккаунт. Что дальше?

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Такой профиль в MAX принципиально уязвим. Доступ к аккаунту в MAX всегда восстанавливается через номер телефона. Это означает: настоящий владелец номера в любой момент может запросить код, получить его на свой телефон и получить полный контроль над аккаунтом. Причем все, что было в этом аккаунте ( сообщения в MAX, контакты, история), окажется у него.

Последствия использования чужого номера в MAX

Использование чужого номера телефона в MAX для регистрации — это не безобидный технический трюк. В контексте российского законодательства это несет реальные риски.

Через мессенджер MAX приходят уведомления от Госуслуг, коды подтверждения от банков, официальные сообщения государственных органов. Регистрация на чужой номер с целью перехвата таких сообщений может квалифицироваться как несанкционированный доступ к охраняемой законом информации по статье 272 УК РФ. Это уголовная статья с наказанием до двух лет лишения свободы в базовом составе, а не административный штраф.

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Даже без злого умысла (просто ради «посмотреть») такие действия оставляют следы: IP-адреса, время входа, устройство. Приложение MAX логирует сессии, и при необходимости эти данные могут быть запрошены.

Как защитить свой номер в MAX

Хорошая новость: без доступа к вашей SIM-карте зарегистрироваться на ваш номер невозможно. Но если телефон могли взять — стоит проверить активные сессии:

Откройте MAX на Android и перейдите в «Профиль». Зайдите в «Настройки — Устройства». Проверьте список устройств (незнакомое устройство или незнакомый город должны насторожить). Нажмите «Завершить все другие сессии» если что-то вызывает подозрение.

Дополнительная мера: скрыть номер телефона в MAX — там настройка видимости номера для других пользователей. Скрытый номер снижает риск того, что ваш номер окажется у посторонних. Обсудить безопасность в MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.