Номер аккаунта в MAX — это не просто контактные данные, которые можно обновить в профиле. Это основа всей учетной записи, без которой мессенджер попросту не существует. Именно поэтому вопрос о смене номера оказывается сложнее, чем кажется. При регистрации в MAX номер телефона становится единственным идентификатором пользователя — и изменить это решение постфактум штатными средствами не получится.

Что дает MAX по номеру телефона

MAX через номер телефона идентифицирует каждого пользователя в системе. Это не случайное решение разработчиков, а архитектурный принцип: мессенджер изначально задумывался как национальная платформа с привязкой к реальной личности. Номер используется для входа, подтверждения операций, синхронизации с Госуслугами и привязки Цифрового ID. Именно через него работает подтверждение возраста на кассе, доступ к медицинским данным и другим государственным сервисам.

Из этого вытекает важное следствие: два номера в MAX означают два совершенно разных аккаунта. Один номер — один профиль, одна история переписки, один набор подписок и контактов. Перекрестить их между собой или объединить невозможно. Именно поэтому при выборе номера для регистрации стоит сразу использовать тот, которым вы будете пользоваться постоянно. Скрыть номер телефона в MAX от посторонних — можно, а вот поменять его — другой вопрос.

Можно ли поменять номер в MAX

Коротко: нет. В настройках приложения отсутствует пункт «Сменить номер», «Изменить телефон» или что-либо аналогичное. Как изменить номер в MAX штатными средствами — никак. Разработчики намеренно не предусмотрели такую возможность: с точки зрения системы смена номера равнозначна смене пользователя, а не простому обновлению контактных данных. Все привязки к государственным сервисам, финансовым организациям и Цифровому ID завязаны именно на номер, поэтому его замена разрушила бы всю цепочку идентификации.

Единственное, что формально можно считать сменой номера — установить MAX на другой номер, зарегистрировав новый аккаунт. Это не смена номера в привычном смысле, но с практической точки зрения результат похожий: вы начинаете пользоваться мессенджером с нового номера. Подробнее о том, как сделать второй аккаунт в MAX, можно прочитать в отдельной инструкции.

Что будет, если создать новый аккаунт в MAX

Прежде чем действовать — несколько важных нюансов. При создании второго аккаунта в MAX старый никуда не исчезает автоматически. Он продолжает существовать на серверах мессенджера. Если просто выйти из него и зарегистрироваться на новый номер, старый профиль останется активным до тех пор, пока его не удалят вручную или пока система не деактивирует его за длительное отсутствие активности.

Перенести переписку из старого аккаунта в новый невозможно. История чатов, контакты, подписки на каналы, Цифровой ID — все это останется на старом номере и не переедет автоматически. Фактически речь идет о полном старте с чистого листа. Если два аккаунта в MAX вам не нужны одновременно, старый аккаунт стоит удалить перед тем, как регистрировать новый — так будет аккуратнее. О том, как удалить аккаунт в MAX на Android, есть пошаговая инструкция.

Как изменить номер телефона в MAX

Строго говоря, речь идет не о смене номера, а о переходе на новый аккаунт. Вот как это сделать:

Откройте приложение MAX и перейдите во вкладку «Профиль». Если хотите сохранить старый аккаунт — просто выйдите из него. Если не нужен — удалите через «Настройки» — «Аккаунт» — «Удалить аккаунт». Перезапустите мессенджер MAX. Введите новый номер телефона. Получите и введите код подтверждения из SMS. Заполните профиль: имя, фото, статус.

После этого мессенджер будет привязан к новому номеру. Все контакты, которые есть в вашей телефонной книге и зарегистрированы в MAX, подтянутся автоматически после синхронизации. Заново вступить в нужные каналы и группы придется вручную — это единственное неудобство, которого не избежать.

Стоит учитывать, что MAX без номера телефона не работает в принципе — ни зарегистрироваться, ни войти без него невозможно. Если номер потерян или недоступен, а аккаунт нужно восстановить, единственный вариант — обратиться в поддержку MAX напрямую. Штатного способа восстановления через email или другие данные в мессенджере не предусмотрено.