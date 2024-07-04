Что делать, если планшет на Android не включается или постоянно перезагружается

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Герман Вологжанин

Мы ценим смартфоны и планшеты за их безотказность и возможность в любой момент обратиться к устройству, чтобы ответить на звонок, написать сообщение в мессенджере или посмотреть фильм. Но любая техника дает сбой, и наши Андроиды не являются исключением. Если с периодическими лагами еще можно жить, то ситуация, когда не включается планшет, кажется патовой. К счастью, даже эта проблема поддается решению. Правда, далеко не всегда.

Что делать, если планшет на Android не включается или постоянно перезагружается. Черный экран на планшете? Эту проблему можно попытаться решить! Фото: WorldofTech. Фото.

Черный экран на планшете? Эту проблему можно попытаться решить! Фото: WorldofTech

Почему не включается планшет на Андроид

Планшет на Андроид не включается в силу разных причин, многие из которых могут показаться парадоксальными, но мы перечислим самые распространенные:

  • отсутствие заряда или подачи питания на плату;
  • повреждение внутренних компонентов устройства после падения на твердую поверхность или погружения в воду;
  • системный сбой, вызванный вредоносным ПО или другими действиями, связанными со вмешательством в работу Андроид;
  • устройство работает, однако не загорается экран планшета.

Прежде чем перейти к устранению неисправности, несколько слов для тех, чей планшет долго включается. Это не является проблемой как таковой, ведь скорость загрузки системы напрямую зависит от загруженности приложениями и вычислительных способностей устройства. Если подобное вас не устраивает, прочитайте текст, где мы рассказывали о способах ускорения Андроид.

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Что делать, если планшет не включается

Что делать, если планшет не включается. Если планшет не включается, поставьте его сначала на зарядку. Фото: WorldofTech. Фото.

Если планшет не включается, поставьте его сначала на зарядку. Фото: WorldofTech

Причины разные, но цель одна — найти решение проблемы, если планшет перестал включаться. Первым делом мы должны рассмотреть ситуацию, когда устройство функционирует, но не работает экран. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, сделайте следующее:

  • подключите планшет к зарядке (если услышите звуковой сигнал или почувствуете вибрацию — значит, устройство работает, а проблема связана с экраном);
  • если на планшете вы были авторизованы в одном из мессенджеров, отправьте сообщение себе, чтобы распознать звук уведомления;
  • обратить к функции Найти устройство на Андроид;
  • перейдите в безопасный режим и воспользуйтесь советами, изложенными в отдельной инструкции, когда на планшете черный экран.

Уверены, что планшет не работает, а с экраном все в порядке? Тогда обязательно подключите устройство к розетке. Возможно, произошла глубокая разрядка, и ему требуется время для подачи питания.

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При отсутствии какой-либо реакции в течение 10-15 минут проверьте разные розетки и зарядные устройства. Ничего не помогло? Тогда попробуйте сделать жесткую перезагрузку планшета. Выполняется она либо удержанием кнопки питания в течение 10-15 секунд, либо одновременным нажатием на кнопку питания и уменьшения (в некоторых случаях — увеличения) громкости в течение того же промежутка времени.

Что делать, если планшет не включается. Во многих случаях жесткая перезагрузка помогает решить проблему. Фото: WorldofTech. Фото.

Во многих случаях жесткая перезагрузка помогает решить проблему. Фото: WorldofTech

Последнее, что можно сделать самостоятельно, если планшет не включается — попробовать зайти в безопасный режим Андроид и в случае успеха удалить лишние приложения или сбросить устройство до заводских настроек (приведет к полному удалению данных).

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Что делать, если планшет не включается и не заряжается

Устройство ни на что не реагирует, и планшет на зарядке не включается? Если вы прождали 30 минут или целый час, то, вероятно, причина возникновения проблемы никак не связана ни с глубокой разрядкой, ни с программным сбоем.

Что делать, если планшет не включается и не заряжается. Планшет стоит на зарядке, но все равно не включается? Скорее всего, придется обращаться в сервис. Фото: WorldofTech. Фото.

Планшет стоит на зарядке, но все равно не включается? Скорее всего, придется обращаться в сервис. Фото: WorldofTech

Скорее всего, были повреждены внутренние компоненты устройства. Возможно, отключился шлейф, подающий питание на плату, а может — вышел из строя процессор. В любом случае вам не удастся решить эту проблему самостоятельно и, если планшет на Андроид не работает, обратитесь в сервисный центр.

Планшет постоянно перезагружается — решение проблемы

Еще один сценарий, который мы обязаны рассмотреть, заключается в следующем: планшет включается и выключается, то есть происходит постоянная перезагрузка. Если подобное происходит, практически точно виновато программное обеспечение устройства и почти всегда в такой ситуации спасает сброс настроек Андроид (увы, с полной потерей данных). Но как его выполнить, если планшет не включается?

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Можно попробовать сделать это через безопасный режим Андроид. Не помогает? Тогда обращаемся за помощью к режиму Fastboot, о котором тоже был материал на нашем сайте. Наконец, стоит попытаться перепрошить планшет или сбросить его настройки через компьютер, однако этот вариант подойдет только тем, кто ранее в настройках разработчика активировал отладку и установку через USB. Если вы сделали это, загрузите на ПК ADB и воспользуйтесь командой «adb wipe data».

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